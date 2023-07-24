Если с детства приучают заботиться о ком-то, у девочки усваивается установка - "я кого-то опекаю, значит, я хорошая". Но материнская забота может реализовываться как в опеке, контроле над ребёнком, так и в чрезмерной заботе о партнере. Вот что из этого получается.

Сегодня мы поговорим о роли "мамы", как одной из деструктивных ролей в отношениях "мужчина-женщина", и о скрытых выгодах этой роли.

Роль "мамы" в отношениях: скрытые выгоды

К сожалению, отношения между партнёрами по типу "мать-сын" — это наиболее часто встречающийся сценарий в семьях. Почему так происходит? Дело в том, что девочек с самого детства приучали быть заботливой, и нас за это всегда хвалили, т.е. усваивается установка — "Если я о ком-то забочусь, то я хорошая". А хорошими мы должны были быть заведомо, это даже не обсуждается.

Материнская забота может проявляться в контроле за ребёнком и опеке, когда женщина переживает, тепло ли одет ребёнок, не голоден ли он, покупался ли, сделал уроки. Но также она может проявляться в "здравой", на её взгляд, критике (читай "в вечном недовольстве и ворчании") — опять что-то забыл, не сделал, не туда пошёл, поздно пришёл, не с тем дружишь — и это же тоже из хороших побуждений, т.к. мама всегда желает только лучшего для ребёнка, а она знает, как надо и как лучше.

А что мужчина?

В первом случае, конечно, доволен! Кому не понравится, когда о нём заботятся? Но это может быть до поры до времени, пока "птенчик не оперится". Практический каждый ребёнок в какой-то момент желает выпорхнуть из маминого гнезда. В случае с мужчиной это может произойти, если он вдруг встретит женщину, которая посмотрит на него как на самца, а не ребёнка.

Во втором случае мужчина, конечно, не доволен! Вечно раздражённая и ворчливая жена вряд ли кому понравится. Но мужчина становится настолько безынициативен, что вполне свыкается со своей ролью, которая не требует от него ничего особенного, кроме как делать виноватое лицо.

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А теперь о скрытых выгодах: зачем женщины добровольно берут на себя роль мамы в браке?

1 выгода — заслужить любовь. Мы думаем, что как и в детстве будут оценены наши старания, и тогда мужчина будет любить вечно. Например, если мужчина в плохом настроении, то приготовленные ею вкусняшки его исцелят. У неё для всех проблем есть решения, лишь бы мужчина не волновался. Она и на трёх работах будет работать с верой в то, что мужчина это оценит. Но, как практика показывает, это ложное убеждение. Такой стиль поведения свойственен, если с детства женщину хвалили только за дела, а не за её личностные и душевные качества.

Мы думаем, что как и в детстве будут оценены наши старания, и тогда мужчина будет любить вечно. Например, если мужчина в плохом настроении, то приготовленные ею вкусняшки его исцелят. У неё для всех проблем есть решения, лишь бы мужчина не волновался. Она и на трёх работах будет работать с верой в то, что мужчина это оценит. Но, как практика показывает, это ложное убеждение. Такой стиль поведения свойственен, если с детства женщину хвалили только за дела, а не за её личностные и душевные качества. 2 выгода — ощущать себя нужной. Если женщина боится одиночества (детские травмы, любовные раны), то для неё жизненно важно о ком-то заботиться, чтобы чувствовать себя необходимой. И часто в таких случаях женщины настолько делают мужчину зависимым от себя, чтобы и не подумал уйти, потому что без неё он просто не выживет.

Если женщина боится одиночества (детские травмы, любовные раны), то для неё жизненно важно о ком-то заботиться, чтобы чувствовать себя необходимой. И часто в таких случаях женщины настолько делают мужчину зависимым от себя, чтобы и не подумал уйти, потому что без неё он просто не выживет. 3 выгода — доказать себе свою силу. Если был собственный опыт или в родительских отношениях, когда женщину ни во что не ставили, считали слабым звеном, то она стремится всем доказать и себе в том числе, что она сильная и может всё. Также если девочку воспитывали как мальчика, и если сильно вбили установку — "Нужно надеяться только на себя".

Три варианта развития сценария:

Или уходит он, если устал чувствовать себя неполноценным.

Или уходит она, потому что слабый мужчина не вызывает у неё уважения и сексуального влечения.

Или так и живут всю жизнь, потому что боятся перемен и не знают, как можно по-другому.

Что делать, чтобы выйти из этой роли?

И это нужно делать обязательно, потому что так изначально нарушается энергообмен, начиная с первого и второго энергетических центров. Добытчиком в семье должен быть мужчина, а женщина наполняет мужчину через сексуальный центр. Но уже избитая фраза говорит здесь сама за себя — "С мамами не спят!".

Постепенно прекращайте делать за него то, что он может делать сам. Пусть это даже будет неумело поначалу, но раз вы когда-то сделали из него ребёнка, то теперь дайте ребёнку научиться через ошибки. И, конечно, он будет возмущаться и сопротивляться вашей смене тактики, но будьте стойкими до конца.

И, конечно, он будет возмущаться и сопротивляться вашей смене тактики, но будьте стойкими до конца. Контролируйте свою речь . Вспомните все те ваши фразы, которые звучат по-мамски поучительно и авторитарно, и постарайтесь их забыть. Никаких — "Ты опять забыл ключи!", "Ты вечно просыпаешь!", "На тебя нельзя положиться!". Взамен их прямо напишите фразы, которые будут его стимулировать к развитию. Но опять же следите, чтобы стимулирующие фразы также не оказались мамскими, как, например, "Не расстраивайся, у тебя всё получится", "Я верю в тебя". Такие слова обычно мамы детям и говорят. А вот, например, "Я уверена, что завтра у тебя будет удачный день для сделки!", "Жаль, что сегодня не получилось".

. Вспомните все те ваши фразы, которые звучат по-мамски поучительно и авторитарно, и постарайтесь их забыть. Никаких — "Ты опять забыл ключи!", "Ты вечно просыпаешь!", "На тебя нельзя положиться!". Взамен их прямо напишите фразы, которые будут его стимулировать к развитию. Но опять же следите, чтобы стимулирующие фразы также не оказались мамскими, как, например, "Не расстраивайся, у тебя всё получится", "Я верю в тебя". Такие слова обычно мамы детям и говорят. А вот, например, "Я уверена, что завтра у тебя будет удачный день для сделки!", "Жаль, что сегодня не получилось". Но действительно верьте в него! Если вы заведомо уверены, что ничего из этого не выйдет, что он не справится, то и не начинайте. Подсознательно он будет считывать ваше неверие в него, потому что вы его не будете заряжать энергетически на уровне 2 и 4 энергетических центров.

Подсознательно он будет считывать ваше неверие в него, потому что вы его не будете заряжать энергетически на уровне 2 и 4 энергетических центров. Начните постепенно проговаривать то, как вам хотелось бы видеть ваши взаимоотношения . Но не должно быть обвинений типа "Ты такой-сякой!", "На тебя нельзя положиться", иначе человек закроется. "Я-сообщения" вам в помощь! "Мне обидно такое отношение! Я не чувствую себя желанной! Я очень устала!"

. Но не должно быть обвинений типа "Ты такой-сякой!", "На тебя нельзя положиться", иначе человек закроется. "Я-сообщения" вам в помощь! "Мне обидно такое отношение! Я не чувствую себя желанной! Я очень устала!" Займите себя! В это время хорошо бы себя занять чем-то интересным, чтобы было меньше времени и соблазна вмешиваться в процесс и сорвать его из-за нетерпимости.

Но если вы осознаёте, что этими способами ситуация не исправится, что самоконтроль здесь не поможет, и вы чувствуете, что за вашей ролью стоят глубинные причины, например, из детства или какая-то травма, то без помощи специалиста не обойтись.

Гармоничных вам отношений!опубликовано econet

Автор Елена Барабаш

Иллюстрации Eugenia Loli

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