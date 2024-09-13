Отношения: Чего избегают психологически здоровые люди

Можно ли заранее предвидеть, что отношения с тем или иным человеком не принесут вам ничего хорошего? Психологически сильные личности знают, каких именно моделей отношений следует избегать, чтобы не навредить себе. Ведь никто не хочет остаться один, с расшатанными нервами и неоправдавшимися надеждами...
Существуют такие модели отношений, которые заведомо обречены на провал. Если, конечно, оба партнера не имеют желания реально исправить ситуацию и серьезно поработать над собой. Вот типичные неправильные отношения, от которых стремятся уходить психологически сильные личности. Постарайтесь избегать их и вы.
Все без исключения неудачные отношения приносят боль (в большей или меньшей степени), но, когда вы выходите из подобных отношений, вы реально выигрываете.
Не существует методических рекомендаций как простроить крепкие и гармоничные отношения. Последние формируются индивидуально, методом бесконечных проб и ошибок. У каждой пары своя история, свой персональный опыт и груз этих самых ошибок.
Распространенной проблемой выступает факт, что на характер отношений в значительной мере влияет (иногда негативно) культура, воспитание, семья, в которой выросли он и она. От этого никуда не деться. Семья накладывает свой отпечаток.
Молодые склонны к романтизму и идеализации взаимоотношений. Все эти «прогулки и вздохи при луне»… Но жизненные реалии довольно скоро разбивают романтические представления и приходится снимать розовые очки.
А еще мы нередко рассматриваем своих друзей и любимых, как собственность, а не личность доброй воли, с которой можно разделить любовь и от которой можно получить эмоциональную поддержку.
Все выше сказанное и еще много другое влечет за собой сложности во взаимоотношениях, которые могут свести на нет теплые чувства и благие намерения.
Сразу оговоримся, что это в корне не верно.
Чувство одиночества, растерянности толкает нас порой на поиски того, кто в состоянии будет возложить на себя нелегкую ответственность за нашу судьбу.
Но в здоровых отношениях подобной растерянности и бессилию места нет. Когда один в паре ощущает беспомощность, то подобный контакт в реальности уже имеет трещину.
Здоровые и гармоничные отношения базируются на прочном фундаменте доброй воли и обоюдных усилий. Если мы встречаем в жизни своего человека, такие отношения несут личный рост и счастье. Можно получить намного больше от отношений, если развивать их совместно, а не стремиться контролировать их постоянно. Это напоминает своеобразный круговорот. Качество взаимоотношений зависит от характерных черт обоих людей, а указанные сильные стороны зависят от уровня взаимоотношений.
2. Отношения, вроде бы дополняющие вас
Бытует распространенное заблуждение, что в один чудесный момент вы встретите «Его» или «Её», и мгновенно излечитесь от страданий и муки, на смену которым придут радость и удовольствие.
Удобно думать, что это миссия как раз вашего партнера - сделать вас счастливым. Но суровая правда кроется в том, что здоровые отношения могут заключать в себе счастье, однако, заполнить пустоту у вас в сердце - не является миссией вашей «половинки». Это только ваша задача, и пока вы не примете на себя ответственность за свою душевную пустоту, боль, в ваших отношениях будут иметь место проблемы.
Когда вся ваша жизнь обращается вокруг партнера, вы начинаете незаметно пренебрегать личными интересами, и это первый шаг к зависимости.
Суть в том, что прогрессирование этого рода зависимости влечет появление чувства обиды. «Если бы мой любимый потерял над собой контроль из-за тяжелого дня, был бы зол и раздражен, я бы правильно отреагировала на это явление. Но если бы я сутки напролет размышляла о его эмоциональном состоянии, я бы, в конце концов, развила бы в себе неприятие к его и ощущениям и переживаниям».
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Мы любим и ценим окружающих не потому что они идеальны, даже, вероятно, наоборот. «Идеал» — коварная иллюзия, это то, кем мы никогда не станем.
Помните, чем меньше мы ожидаем от партнера, тем счастливее и гармоничнее будут отношения. Никто в жизни не станет соответствовать вашим ожиданиям.
Самое тяжелое разочарование в отношениях —неоправданные ожидания. Не хотите разочаровываться? Не очаровывайтесь. Вот и всё.
Когда партнер с завидным постоянством возвращается к «закрытой» теме и винит вас за какие-то былые ошибки, это тревожный сигнал нездоровых отношений. А когда оба члена пары ведут себя подобным образом, это превращается в изнурительную и бессмысленную борьбу, которая продемонстрирует, кто из вас более надломился за годы совместной жизни.
Если вы попрекаете партнера за его былые ошибки, чтобы акцентировать собственную праведность, вы рано или поздно зайдете в тупик. Кроме того, периодически вспоминая прошлые ошибки, вы таким образом манипулируете партнером, заставляете его почувствовать свою вину.
Когда вы выбираете того, с кем хотите строить отношения, вы априори принимаете его со всем грузом ошибок. Если вы не в состоянии смириться с его прошлым, то отношения не получатся. Поэтому проанализируйте собственные взгляды на данный вопрос и подумайте, стоит ли входить в подобные отношения.
Доверие — вот истинный фундамент здоровых отношений, а если случилось так, что доверие подорвано, необходимо время на то, чтобы возвратить его.
Соперник, говорящий правду в лицо, лучше, чем друг или партнер, который систематически обманывает. В любом случае, поступки и действия расскажут о человеке больше, чем любые слова.
Имеется заблуждение, что доверие вернуть нельзя. Последнее можно вернуть при условии, что партнеры демонстрируют готовность работать в этом направлении.
Если вам кажется, что фундамент ваших отношений рушится, на самом деле это возможность кое-что исправить и избавиться от неверной динамики отношений. Значит, именно сейчас у вас есть шанс «отформатировать» взаимодействие друг с другом и исправить то, что возможно.
Процесс налаживания доверия может быть болезненным, но, руководствуясь желанием сохранить отношения, оба партнера могут преодолеть все тернии этого пути.
Пассивно-агрессивное поведение имеет массу разновидностей. Остановимся на одной из них. Не выражая открыто свои чувства, партнер делает неуловимые, раздражающие жесты в направлении вас. Вы смутно чувствуете, что что-то не так. Это создает напряженность и нервозную атмосферу.
Присутствие пассивной агрессии - яркий симптом нездоровых отношений. Он гласит, что вы не в состоянии открыто взаимодействовать. Не надо выбирать пассивно-агрессивную модель поведения, если вы просто можете спокойно обсудить то, что вас тревожит. В нормальных отношениях открыто делятся ощущениями и стремлениями и, при необходимости, приходят к определенному компромиссу.
Что такое эмоциональный шантаж? Это психологическая манипуляция, когда кто-то использует эмоциональное давление, чтобы достичь желаемого. В результате вы (как пострадавшая сторона), не желая того, меняете собственное поведение под действием подобного шантажа.
Вполне нормально иногда обижаться на человека, о котором вы заботитесь. Мы никто из нас не идеален (об этом говорилось выше). Партнеры, которые могут взаимодействовать и принимать критику друг друга без негативной реакции, имеют возможность построить прочные и длительные отношения.
Не посвящая достаточно внимания отношениям, вы совершаете ошибку, которая может ухудшить ситуацию. Обычно подобную ошибку мы видим лишь тогда, когда все рушится.
Отношения похожи на какое-то существо, им требуется внимание для дальнейшего процветания. Конечно, можно все пустить на самотек. Но отношения могут завянуть, как растение, за которым не ухаживают должным образом. Находите время, чтобы провести досуг исключительно с теми, кого вы любите.
Ничто так не ценится, как теплота и внимание. И ни какие заботы и насущные проблемы не должны заслонять общение с теми, о ком вы заботитесь, кто вам действительно дорог. В противном случае контакт может утратиться и самое дорогое просто незаметно испарится из отношений. Тут следует заметить, что излишний практицизм никогда не способствует доверительному и душевному контакту. Существует множество пар, приоритетом которых выступают материальные ценности. Насколько прочными будут подобные отношения, можно обсуждать довольно долго.
Любовь и отношения – это не только позитивные эмоции и радость. Это, прежде всего, кропотливый труд, когда вы выстраиваете взаимодействие, делаете его гармоничным и позитивным.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий