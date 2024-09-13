Отношения: Чего избегают психологически здоровые люди

Можно ли заранее предвидеть, что отношения с тем или иным человеком не принесут вам ничего хорошего? Психологически сильные личности знают, каких именно моделей отношений следует избегать, чтобы не навредить себе. Ведь никто не хочет остаться один, с расшатанными нервами и неоправдавшимися надеждами...

Существуют такие модели отношений, которые заведомо обречены на провал. Если, конечно, оба партнера не имеют желания реально исправить ситуацию и серьезно поработать над собой. Вот типичные неправильные отношения, от которых стремятся уходить психологически сильные личности. Постарайтесь избегать их и вы.

10 типов отношений, от которых уходят психологически сильные личности

Все без исключения неудачные отношения приносят боль (в большей или меньшей степени), но, когда вы выходите из подобных отношений, вы реально выигрываете.

Не существует методических рекомендаций как простроить крепкие и гармоничные отношения. Последние формируются индивидуально, методом бесконечных проб и ошибок. У каждой пары своя история, свой персональный опыт и груз этих самых ошибок.

Распространенной проблемой выступает факт, что на характер отношений в значительной мере влияет (иногда негативно) культура, воспитание, семья, в которой выросли он и она. От этого никуда не деться. Семья накладывает свой отпечаток.

Молодые склонны к романтизму и идеализации взаимоотношений. Все эти «прогулки и вздохи при луне»… Но жизненные реалии довольно скоро разбивают романтические представления и приходится снимать розовые очки.

А еще мы нередко рассматриваем своих друзей и любимых, как собственность, а не личность доброй воли, с которой можно разделить любовь и от которой можно получить эмоциональную поддержку.

Все выше сказанное и еще много другое влечет за собой сложности во взаимоотношениях, которые могут свести на нет теплые чувства и благие намерения.

Вот 10 ключевых типов неправильных отношений, которых сторонятся личности, наделенные психологической силой:

1. Взаимоотношения, в которых заинтересован лишь один из вас

Сразу оговоримся, что это в корне не верно.

Чувство одиночества, растерянности толкает нас порой на поиски того, кто в состоянии будет возложить на себя нелегкую ответственность за нашу судьбу.

Но в здоровых отношениях подобной растерянности и бессилию места нет. Когда один в паре ощущает беспомощность, то подобный контакт в реальности уже имеет трещину.

Здоровые и гармоничные отношения базируются на прочном фундаменте доброй воли и обоюдных усилий. Если мы встречаем в жизни своего человека, такие отношения несут личный рост и счастье. Можно получить намного больше от отношений, если развивать их совместно, а не стремиться контролировать их постоянно. Это напоминает своеобразный круговорот. Качество взаимоотношений зависит от характерных черт обоих людей, а указанные сильные стороны зависят от уровня взаимоотношений.

2. Отношения, вроде бы дополняющие вас

Бытует распространенное заблуждение, что в один чудесный момент вы встретите «Его» или «Её», и мгновенно излечитесь от страданий и муки, на смену которым придут радость и удовольствие.

Удобно думать, что это миссия как раз вашего партнера - сделать вас счастливым. Но суровая правда кроется в том, что здоровые отношения могут заключать в себе счастье, однако, заполнить пустоту у вас в сердце - не является миссией вашей «половинки». Это только ваша задача, и пока вы не примете на себя ответственность за свою душевную пустоту, боль, в ваших отношениях будут иметь место проблемы.

3. Отношения, которые базируются на зависимости

Когда вся ваша жизнь обращается вокруг партнера, вы начинаете незаметно пренебрегать личными интересами, и это первый шаг к зависимости.

Суть в том, что прогрессирование этого рода зависимости влечет появление чувства обиды. «Если бы мой любимый потерял над собой контроль из-за тяжелого дня, был бы зол и раздражен, я бы правильно отреагировала на это явление. Но если бы я сутки напролет размышляла о его эмоциональном состоянии, я бы, в конце концов, развила бы в себе неприятие к его и ощущениям и переживаниям».

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4. Отношения, которые базируются на идеализме

Мы любим и ценим окружающих не потому что они идеальны, даже, вероятно, наоборот. «Идеал» — коварная иллюзия, это то, кем мы никогда не станем.

Помните, чем меньше мы ожидаем от партнера, тем счастливее и гармоничнее будут отношения. Никто в жизни не станет соответствовать вашим ожиданиям.

Самое тяжелое разочарование в отношениях —неоправданные ожидания. Не хотите разочаровываться? Не очаровывайтесь. Вот и всё.

5. Отношения, в которых звучит отголосок прошлых обид

Когда партнер с завидным постоянством возвращается к «закрытой» теме и винит вас за какие-то былые ошибки, это тревожный сигнал нездоровых отношений. А когда оба члена пары ведут себя подобным образом, это превращается в изнурительную и бессмысленную борьбу, которая продемонстрирует, кто из вас более надломился за годы совместной жизни.

Если вы попрекаете партнера за его былые ошибки, чтобы акцентировать собственную праведность, вы рано или поздно зайдете в тупик. Кроме того, периодически вспоминая прошлые ошибки, вы таким образом манипулируете партнером, заставляете его почувствовать свою вину.

Когда вы выбираете того, с кем хотите строить отношения, вы априори принимаете его со всем грузом ошибок. Если вы не в состоянии смириться с его прошлым, то отношения не получатся. Поэтому проанализируйте собственные взгляды на данный вопрос и подумайте, стоит ли входить в подобные отношения.

6. Отношения, построенные на постоянной лжи

Доверие — вот истинный фундамент здоровых отношений, а если случилось так, что доверие подорвано, необходимо время на то, чтобы возвратить его.

Соперник, говорящий правду в лицо, лучше, чем друг или партнер, который систематически обманывает. В любом случае, поступки и действия расскажут о человеке больше, чем любые слова.

7. Отношения, в которых мало прощения и стремления вернуть доверие

Имеется заблуждение, что доверие вернуть нельзя. Последнее можно вернуть при условии, что партнеры демонстрируют готовность работать в этом направлении.

Если вам кажется, что фундамент ваших отношений рушится, на самом деле это возможность кое-что исправить и избавиться от неверной динамики отношений. Значит, именно сейчас у вас есть шанс «отформатировать» взаимодействие друг с другом и исправить то, что возможно.

Процесс налаживания доверия может быть болезненным, но, руководствуясь желанием сохранить отношения, оба партнера могут преодолеть все тернии этого пути.

8. Отношения, когда преобладает пассивная агрессия

Пассивно-агрессивное поведение имеет массу разновидностей. Остановимся на одной из них. Не выражая открыто свои чувства, партнер делает неуловимые, раздражающие жесты в направлении вас. Вы смутно чувствуете, что что-то не так. Это создает напряженность и нервозную атмосферу.

Присутствие пассивной агрессии - яркий симптом нездоровых отношений. Он гласит, что вы не в состоянии открыто взаимодействовать. Не надо выбирать пассивно-агрессивную модель поведения, если вы просто можете спокойно обсудить то, что вас тревожит. В нормальных отношениях открыто делятся ощущениями и стремлениями и, при необходимости, приходят к определенному компромиссу.

9. Отношения, в которых присутствует эмоциональный шантаж

Что такое эмоциональный шантаж? Это психологическая манипуляция, когда кто-то использует эмоциональное давление, чтобы достичь желаемого. В результате вы (как пострадавшая сторона), не желая того, меняете собственное поведение под действием подобного шантажа.

Вполне нормально иногда обижаться на человека, о котором вы заботитесь. Мы никто из нас не идеален (об этом говорилось выше). Партнеры, которые могут взаимодействовать и принимать критику друг друга без негативной реакции, имеют возможность построить прочные и длительные отношения.

10. Отношения, которые отходят на задний план

Не посвящая достаточно внимания отношениям, вы совершаете ошибку, которая может ухудшить ситуацию. Обычно подобную ошибку мы видим лишь тогда, когда все рушится.

Отношения похожи на какое-то существо, им требуется внимание для дальнейшего процветания. Конечно, можно все пустить на самотек. Но отношения могут завянуть, как растение, за которым не ухаживают должным образом. Находите время, чтобы провести досуг исключительно с теми, кого вы любите.

Ничто так не ценится, как теплота и внимание. И ни какие заботы и насущные проблемы не должны заслонять общение с теми, о ком вы заботитесь, кто вам действительно дорог. В противном случае контакт может утратиться и самое дорогое просто незаметно испарится из отношений. Тут следует заметить, что излишний практицизм никогда не способствует доверительному и душевному контакту. Существует множество пар, приоритетом которых выступают материальные ценности. Насколько прочными будут подобные отношения, можно обсуждать довольно долго.

Любовь и отношения – это не только позитивные эмоции и радость. Это, прежде всего, кропотливый труд, когда вы выстраиваете взаимодействие, делаете его гармоничным и позитивным.опубликовано econet

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