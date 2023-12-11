Отлюбили и бросили?

Один мудрый человек сказал: "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но можно трижды наступить на одни и те же грабли." Можно. И особенно хорошо видны эти "грабли" в случаях, про которые принято говорить: "Несчастная любовь..."

- Меня бросили.....- слезы, спазм в горле. Лицо закрыто руками - боль и стыд. Бросили... Бросили...

Бросили...

Отвлечемся на минуту от ситуации. Послушаем, Как человек рассказывает о событии:

бросили - глагол употреблен в пассивном залоге. Произносящий не является лицом, производящим действие.

глагол стоит в форме множественного числа. Следовательно, предложение "Меня бросили ..." - это неопределенно-личное предложение, где опущено указание на действующих лиц. Кто бросил? Подставить можно любое слово, хоть "инопланетяне".

Конечно, бросил - он (или она). Любимый, единственный.

Но внимание: структура фразы дает информацию вот о чем:

множественное число - болезненный разрыв происходит не в первый раз. У человека уже есть опыт (травматический) оставленности,

употребление пассивного залога - страдательная позиция, эго-состояние ребенка. Отражает внутреннее состояние беспомощности и бессилия.

Как правило, это не оговорка, не случайность. Это ключ.

Сигнал того, что работа психолога должна быть разделена на два этапа - стабилизация - это сейчас. Это срочно. Это - не дать уйти - туда, в депрессивное небытие, за серое покрывало... Откуда очень трудно выбираться. Здесь нужно то, мои клиенты называют "адреналин в сердце".

А вот второй этап - сложный, болезненный этап работы над всем жизненным сценарием.

Ведь "бросили..." Не случайно сказано - "бросили..." Кто?

Длинный список...Какой длинный список скрывается за этим - "бросили".

Мать. Отец. Друзья. Братья. Те, кому когда-то ты верил. И так наивно думал, что все уже в прошлом...забыто. Прошло. Отболело - дело-то давнее.

Да вот беда. В тебе прочно поселилось коварная мысль: "Так и должно быть. Потому что я плохой/плохая". Ты это знаешь, но не признаешься в этом самому себе.

Эта мысль - убеждение - появляется еще у ребенка, причем в достаточно раннем возрасте. Собственно, это один способов адаптации и выживания: ребенку легче принять идею о своей "плохости", чем мысль о том, что с ним поступают не справедливо или события вообще не зависят от него.

Так, вину за развод родителей часто принимают на себя дети.

"Я не сумел их помирить. Если бы я был хорошим, папа бы не ушел от нас..."

И дальше - ощущение - "бросили". И бессилие. Бессилие помноженное на любовь.

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Это ощущение и будет перенесено во взрослую жизнь. Как и твердое убеждение, что любовь можно заслужить, можно "стать хорошей" - и тогда...тогда все будет хорошо.

Первый опыт... второй... третий...

Бросили... бросили... бросили...

Работу мы начинаем прямо с этой вот фразы: "Меня бросили."

Примерно через две недели она звучит иначе: "Мы расстались." Такой маленький шаг. Почти незаметный. Но что за ним? Выбор. Ответственность. Действие.

И очень часто - разрешение зависших на годы ситуаций:

После развода муж живет в нашей квартире, я готовлю ему еду, а он три раза в неделю ездит к любовнице...

Он говорит, что вернется в семью, а я надеюсь, но сейчас от вернуться не может, потому что та, другая, очень нуждается в его помощи - даже самоубийством угрожает..

Она ушла, сказала, нужно подумать, проверить свои чувства. Пишет раза два в неделю. Иногда встречаемся...А как только я остываю - она тут как тут...

Зачем все это терпеть? Чтобы не соприкоснуться с непереносимым чувством: "Меня бросили...". И терпят. Терпят годами.

Не оставляя надежды, что когда-нибудь, наконец, он или она оценят. Поймут. Попросят прощения...

Это первая иллюзия, с которой предстоит расстаться. Для того, чтобы дальше Жить.опубликовано econet

Автор Светлана Говриченкова

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