Откуда родом неуверенность в себе

Дорогие взрослые, для того, чтобы наши дети были уверенными в себе, умели ставить цели и достигать их, умели отвечать за свои слова и поступки, были добрыми и отзывчивыми, не боялись преодолевать трудности и стремились бы жить активной жизнью, нам предстоит стать для них примером, и прежде всего примером деятельным, нам с вами предстоит научиться быть примером не только на словах, но и на деле!

Мне, как психологу приходится часто сталкиваться с тем, что очень часто запрос клиента звучит примерно так: «Мне не хватает уверенности» или «Мой ребенок растет не уверенным в себе человеком». В жизни ничего не бывает случайно, одно тянет за собой другое, так и не уверенность не приходит к нам из неоткуда. Наша не уверенность, как, впрочем, и все остальное, пришла к нам из детства.

Неуверенность в себе родом из детства

Просто так получается, что мы, родители, сами того не желая, формируем в детях тревоги и страхи по поводу и без, формируем чувство вины и желание снискать одобрения и признания на стороне любой ценой, формируем желание жить без затруднений и преодолений трудностей.

Как-то у нас, родителей, так получается, что мы стараемся сделать жизнь ребенка бесконечным беспечным праздником, приучаем его жить по лозунгу «чтоб у тебя все было, и тебе за это ничего не было», а попросту ограждаем ребенка от реалий жизни и лишаем его возможности приобрести некий свой жизненный опыт.

А в итоге, дети растут слабыми и не уверенными существами, прячущимся в различные зависимости и страдающими от вечного одиночества и внутренней пустоты.

Так что же мы с вами делаем неправильно, где наши с вами усердие и забота дают сбой, какими своими родительскими действиями мы попросту калечим своих детей?

1. Родительский страх.

Мы с вами настолько сильно боимся потерять ребенка, боимся его травм, болезней, что стараемся изо всех своих сил и возможностей окружить свое чадо заботой и вниманием.

А попросту, мы просто этой своей заботой, читай страхом, плотно окутываем своего ребенка, плотно пеленаем, да так, чтоб сам и шевельнутся не мог без нашего ведома. А все из-за того, что, не дай. Бог, упадет и коленку расшибет, или крапивой обожжется, или кто его незаслуженно обидит, ребеночка нашего ненаглядного, кровинушку нашу родную.

Забываем при этом, что помудреть-то можно только на собственном опыте, а опыт все ж таки, «сын ошибок трудных». А вот эти-то ошибки мы и не даем совершать деткам из-за нашей заботы о них, не даем детям самим набить свои шишки, пережить первые разочарования, боль и неуспех, а все из-за нашего старания «соломки подмостить».

Мы всеми правдами и неправдами стараемся исключить любой риск – оправданный или нет, - из жизни наших детей. А благодаря этому дети лишаются возможности обрести эмоциональную зрелость, лишаются возможности понять, что при падении есть не только боль, но и попытка встать и преодолеть эту боль, что само по себе нормально, лишаются возможности оценить радость результата, полученного благодаря приложенному усилию, лишаются возможности научится строить долгосрочные взаимоотношения, основанные на доверии и ответственности.

А что же они приобретают в замен всего этого, на что обрекаем их мы своей удушающей заботой и сверхчутким вниманием? Да самые пустяки они получают взамен – фобии, мнительность и тревожность, низкую самооценку, высокомерие, заносчивость, что как вы правильно заметите, вряд ли будет способствовать их взрослению и личностному становлению.

2. Желание помочь.

О, это еще один бичь, лишающих наших детей стать самостоятельными и уверенными в себе людьми. Мы с вами, дорогие взрослые, из чего-то решили, что наша помощь нужна ребенку ну просто обязательно и все 24 часа к ряду.

А виной всему наше с вами нетерпение и желание быть всегда нужными и полезными нашим детям. Вот посмотрите, ребенок говорит маме: «Я сам!» и пытается застегнуть пуговички на своей рубашке. А мама, тут же, испуганно: «Милый, давай я тебе помогу, смотри, это делается вот так!».

И быстро так, ловко и быстро застегивает все пуговички и даже ту, которую ребенок вертел в руке, пытаясь застегнуть. Умилительная картина, любовь мамы не знает границ. Как и ее желание во всем и всегда помогать ребенку.

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Но вот только служат все эти родительские старания совсем уж злую службу для ребенка. Во-первых, ребенок привыкает к тому, что все обязаны ему всегда и во всем помогать даже без его на то просьбы. Во-вторых, ребенок усваивает, что у него все получается плохо, а значит никогда и не получится вообще, ведь родители это понимают, поэтому и помогают.

А в-третьих, такой ребенок верит в то, что все должно получатся сразу, с первого раза, что если не вышло первый раз, то стараться больше не стоит, все равно будет неудача.

Вот и вырастают такие дети не способными преодолеть самостоятельно никаких трудностей, да что там трудностей, обычных жизненных затруднений, ибо верят, что если что, то Чип и Дейл всегда придут к ним на помощь в лице их родителей или еще кого.

В общем, все их ошибки и те последствия, к которым приведут эти ошибки, просто обязательно и всенепременно разгребут и устранят какие-то третьи лица, но никак не они сами. А вот если еще и ничего и не делать, так и вообще последствий никаких не будет, что стараться-то, все равно ничего не получится. Безответственность, безынициативность, максимализм, внутренняя трусость – вот подарки нашей безграничной помощи во всем и всегда нашим детям.

3. Желание всегда и во всем восторгаться своими детьми.

Само по себе это желание никакого вреда не несет, но вот ведь как бывает в нашем родительском мире, там все устроено так, что наш ребенок «самый лучший» и все что он не сделает «самое лучшее».

Понятен восторг родителя, держащего первенца на руках и впервые осознавшего, что этот ребенок – лучшее что есть у него в жизни. Вот только в таком восторге и опьянении нормально находится первые два-три месяца, это очень помогает не раздражаться на беспокойство малыша по ночам, на его потребность быть каждую секунду рядом с вами. Но ребенок растет, а наш восторг накала не меняет.

Мы постоянно даем понять ребенку, что он у нас особенный, самый лучший из лучших. Конечно, мы этим самым стремимся дать понять ребенку то, что он индивидуальность, что он уникален по своей природе. Однако, мы не замечаем, как в том своем желании перехлестываем через край, рождая этим в ребенке чувство исключительности и горделивости.

Однако, со временем, ребенок начинает понимать, что в то, что он особенный верят только его мама и папа, а все другие люди считают его ну просто обыкновенным мальчиком или девочкой. Это понимание рождает в ребенке недоверие к родителям, к их объективности и компетентности. Да, ребенку приятно, когда его хвалят, но он, со временем, перестает воспринимать похвалу за «чистую монету».

Постепенно ребенок таким вот образом учится лгать, жульничать, преувеличивать, а все лишь для того, чтобы вновь вкусить сладость «похвалы» и избежать критики или порицания. Этим своим желанием всегда и во всем хвалить, и выделять из толпы своего ребенка, незаметно для самих себя, превращаем его в приспособленца, изворотливого, уязвимого и слабого.

4. «Чтоб только он любил меня!».

Каждому родителю знакомо соперничество за любовь своего чада, как в прочем, и чувство вины перед ним за то, что «вынуждены работать», «мало ему уделяем времени», «мало что можем дать» и т.д.

На что только мы не пойдем ради того, чтобы дочка или сынок любили нас больше, чем второго своего единокровного родителя. А поэтому, какое магическое действие оказывают на нас слова малыша: «Я люблю папу больше чем тебя!» или «Я того дедушку люблю больше!».

В этот момент родителю кажется, что не пережить ему этой горестной минуты, что он провинился, что-то не доделал для своего карапуза, что-то там не до дал, чем и вызвал вот такое умозаключение своего малыша. И что же делать? Да срочно дать все что просил ребенок и что не просил, тоже срочно всучить, дабы вернуть его бесценную любовь.

И не в коем случае нельзя говорить ребенку «нет» или «не сейчас», это же его обидит и отвернет от нас, а значит, и любовь свою бесценную он отдаст кому-то а не нам!!! А в результате избалованность ребенка, который не умеет добиваться и достигать, он умеет только получать и требовать пускаясь для этого на любые хитрости и манипуляции.

Для ребенка, привыкшего только получать все что ему хочется и когда ему хочется, не свойственно бороться за желаемое, ему свойственно получать все «не мытьем, так катаньем», не нытьем, так криком и ором, а не истерикой так «подлизыванием» к родителю: «Ну, ты же у меня самая лучшая! Ты же меня любишь больше всех!».

Такой ребенок не знает, что настоящий успех зависит лишь от собственных усилий и благих поступков, но как хорошо он понимает, что многого можно достичь обычными манипуляциями и «психической атакой» в виде ора и слез.

5. Наша закрытость.

Настанет время, и маленькие детки станут «беспокойными подростками». Они будут искать свое место в этой жизни, будут стремится жить по-другому, чем мы с вами. Да, конечно, мы понимаем и знаем, что рано или поздно все это закончится, подросток освободится от своего бунтарства и отрицания и будет строить жизнь «как все».

Но до тех пор, пока он к этому не придет, его жизнь полна различных соблазнов разного толка и направления. И знаете, именно наша с вами закрытость и отгороженность могут помешать предупредить ребенка о тех сложностях и истинных опасностях жизни, что ожидают его за воротами родного дома.

Очень важно суметь еще в детстве установить с ребенком теплые, доверительные и уважительные отношения. Это не отношения друзей, это отношение родитель-ребенок, но без излишних нравоучений, занудства и бестактности по отношению к детям.

Такие отношения можно выстроить на умении слушать и слышать то, о чем вам говорит ребенок, на знании, что ваш ребенок любит и ценит, какое у него мнение на счет того или другого. Такие отношения безоценочны и доброжелательны. Поверьте, когда придет переходный возраст вам очень помогут такие вот устоявшиеся отношения с ребенком.

Поверьте, ему очень потребуется ваша помощь и совет, ведь его жизненный опыт мал, все происходит с ним впервые и «по-взрослому», а опыта решать те или иные проблемы нет, а неприятности растут и множатся!

В это время ребенку очень необходимо выслушать ваш искренний рассказ о том, как вы в его возрасте встречались с подобными трудностями, как их преодолевали, что при этом чувствовали, какую несли ответственность за тот или иной сделанный шаг, чем руководствовались в своих поступках, какие из этого вынесли уроки.

Такое общение с детьми бесценно, ибо, вполне возможно, убережет ваше чадо от многих бед.

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6. «Если талантлив, так значит талантлив во всем!».

Очень часто, стремясь развить навыки и способности своего ребенка, мы делаем с вами весьма распространенную ошибку, считая, что если ребенок будет талантлив к тем или иным видам науки или искусства, то это положительно скажется на развитие и остальных сторон личности.

А следовательно, наш с вами ребенок будет абсолютно талантливым и всесторонне развитым. Чаще всего упор мы делаем на развитие интеллекта и совершенно упускаем их вида, что «не умом единым жив человек». Мы забываем о том, что нужно развивать еще и душевные качества детей.

Мы попросту считаем, что уж если мы будим развивать что-то одно, то все другое будет развиваться параллельно само собой. Ну, представьте себе состав поезда, едет тепловоз и тянет за собой все вагоны из пункта «А» в пункт «Б», и рано или поздно весь состав туда и прибудет.

Вот так мы и про таланты с вами думаем, что если развивать одни, то другие сами за ними и потянутся. В этом ошибка. Дело в том, что если вы желаете, чтобы ребенок вырос всесторонне развитым, то все эти стороны личности и придется вам развивать, каждой из них уделяя и время и силы, причем постоянно.

Дорогие родители, так устроен мир, что каждое последующее поколение умнее предыдущего. Поверьте, для этого есть много разных причин, один технический прогресс чего стоит! Но коэффициент интеллекта не является показателем воспитанности наших с вами детей, не является он и показателем самостоятельности и ответственности, социальной адаптации и умению строить взаимоотношения, как, впрочем, не является и показателем культурности.

Всему этому нам с вами стоит учить своих детей. А лучший учитель – это наш с вами пример. Как ни странно, но так и есть, научить мы ребенка можем лишь тому, что умеем делать сами. Вот именно поэтому воспитание всегда идет рука об руку с самовоспитанием. О чем я это? Да все о том, что никакие кружки и школы раннего развития не заменят воспитательного воздействия родителей. Не стоит полагаться на то, что если вы учите ребенка с пеленок логически мыслить, то это поможет ему быть приятным и общительным, обаятельным и культурным, самостоятельным и ответственным. Все это к интеллекту и его развитию имеет весьма относительное значение.

Поверьте, умных много, а сейчас во времена гаджетов их еще будет больше, но вот честных, воспитанных , культурных, зрелых очень-очень мало! Ум без развитых душевных и личностных качеств всего лишь холодная и предсказуемая, бездушная машина.

7. Учим словами, а не примером.

Думаю, что не открою Америки, если скажу, что наши маленькие дети считают нас истинным образцом для подражания, считают нас самыми-самыми, смотрят на нас с восхищением широко открытыми глазами, хотят быть похожими на нас, берут во всем с нас пример. И видя этот восхищенный и доверчивый взгляд, мы с вами стараемся рассказать ребенку как хорошо то или это, что и как надо делать, каким и как быть.

Наше красноречие не знает границ, мы громоздим один положительный пример на другой, продумываем красивые и поэтические фразы. А что на практике, какой пример мы подаем нашим детям своими поступками? Например, вы учите своего ребенка честности, говорите ему, что врать унизительно и некрасиво, и тут же просите сказать бабушке, позвонившей по телефону, что вас нет дома, в то время, как вы именно дома с ребенком и находитесь. Что усвоит ваш ребенок?

А лишь то, что лгать можно и даже нужно, ибо так поступает даже восхитительная и несравненная мама. Если вы учите ребенка быть послушным и соблюдать уговоры и правила, а сами при этом идете в обход всему этому, то ребенок научится лишь быть таким же изворотливым, как и вы, не обязательным и безответственным.

Если вы учите ребенка помогать окружающим, заботиться о них, и тут же при ребенке говорите, что не пойдете навестить подругу в больнице, так как в этом мало позитива, то, какой вы подаете ему пример? Конечно, говорить и обещать, что всегда будите рядом и окажите помощь и поддержку, а на деле прятать «голову в песок», едва замаячат трудные времена для кого-то из близких. Вот поэтому так важно при воспитании в ребенке уверенности, самому родителю показывать примером уверенное поведение, а не демонстрировать свое бахвальство и самоуверенность, робость и нерешительность.

Дорогие взрослые, для того, чтобы наши дети были уверенными в себе, умели ставить цели и достигать их, умели отвечать за свои слова и поступки, были добрыми и отзывчивыми, не боялись преодолевать трудности и стремились бы жить активной жизнью, нам предстоит стать для них примером, и прежде всего примером деятельным, нам с вами предстоит научиться быть примером не только на словах, но и на деле!опубликовано econet

Автор Светлана Гутярь

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