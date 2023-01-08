Ему нельзя доверять. Он подведет и нанесет удар в спину в самый важный момент жизни. Предатель не ценит хорошего отношения, привязанностей. Он не знает стыда и уверенно оправдывает свои подлые поступки. Откуда берется эта порода людей?

Один мой знакомый совершил подлость. Обыденную и вполне ожидаемую. Он и раньше совершал низкие поступки, просто теперь это коснулось меня. И ничуть не удивило. Всегда интересно знать: откуда берутся предатели? Или просто подлые люди? Когда человек начинает свой путь предательства? Можно ли предугадать его действия заранее? Способность к предательству можно увидеть?

Когда человек - предатель по жизни

Когда этот знакомый учился в начальной школе, у них в семье умер кот. Этот кот долго прожил со своими хозяевами. И вроде его любили, - не знаю. Но прожил питомец долго в семье.

И утром родители нашли умершего кота. Мама завернула его в пакет и дала сыну, чтобы тот мусор выкинул из ведра и заодно кота тоже выкинул. В помойку. В мусорный бак. Сын так и поступил. И семья продолжила жить дальше.

Меня поразил этот случай. Знакомый его просто рассказал вскользь; к слову, как мелкий и незначительный эпизод. Он не понимал, что меня задело и расстроило. Это была обыденная ситуация. Никакой травмы он не ощущал. Кот умер. Значит, надо его выбросить. Зачем он нужен? В помойку его отнесли, это естественно.

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Этот человек предавал друзей, когда они переставали быть нужными.

Изменял женщинам, когда появлялся кто-то красивее и моложе.

Оставлял детей, - раз он ушёл из брака, дети не особо нужны. И в другом браке он поступал так же. Хотя вроде сначала любил детей!

Он верно служил одному политику и пел ему дифирамбы. А когда у того начались неприятности, он его полил грязью и переметнулся к другому. Моментально.

Можно долго перечислять события и поступки. Но смысл их всегда был одинаков: когда этот человек видел что-то лучше и утрачивал интерес к старому, но это старое спокойно выбрасывал в помойку. Зачем оно нужно? Был кот и не стало.

Это принцип его семьи и его рода - спокойное предательство. Ничего дурного в этом он не видел. Это была норма его семьи. Как нормой было людоедство в семье дикаря Пятницы, - а что такого-то? Просто ещё один пункт в меню…

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Этих людей ничем не исправить. Они боятся только огласки и наказания за предательство. Они понимают, что другие люди могут их осудить и как-то повлиять на их положение. Лишить чего-то. Поэтому идут к помойке, озираясь; чтобы никто не увидел. И выбрасывают старого друга или бывшего кумира. А потом преспокойно живут дальше, не испытывая ни малейших угрызений.

Настанет день, когда и они найдут своё место, эти холодные и хитрые люди. Их туда тоже кто-то унесёт. Часто так и бывает…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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