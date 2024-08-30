ОТКУДА берутся ограничивающие убеждения и КАК их ИЗМЕНИТЬ

ОГРАНИЧИВАЮИЩЕ УБЕЖДЕНИЯ – это просто наши идеи, но они диктуют условия, которые приходится соблюдать. Они ограничивают нас в мышлении, в поведении, не дают идти навстречу желаемому. И даже в те моменты, когда мы пытаемся что-то поменять в жизни, мозг начинает отчаянно сопротивляться и подсовывает нам всевозможные ограничивающие убеждения. И зачастую у него получается сбить нас с намеченного пути.

Что же это за зверь такой, ограничивающие убеждения, и как он в нас проявляется? Можно ли ему сопротивляться? И если да, то как? Прежде всего стоит понять, откуда берутся эти самые ограничивающие убеждения. А потом уже можно ослабить их влияние или вообще изменить...

Ограничивающие убеждения и как их изменить

Три типа ограничивающих убеждений

Что можно сделать, чтобы ослабить влияние ограничивающих убеждений?

Как изменить ограничивающие убеждения?

Условно наши убеждения можно поделить на три типа.

Первый тип – это те убеждения, которые были заложены еще в детстве. Они, как правило, оказывают на нас самое сильное влияние, так как неразрывно связаны с нашей личностью, с нашим самоощущением и самооценкой.

"Я неудачник";

"Я слюнтяй и слабак";

"Я ни на что не гожусь";

"Все, за чтобы я не брался, всё получается плохо";

"Я ненормальный" и так далее.

Такие установки мы можем получать в детстве от значимых для нас взрослых. Не то, чтобы взрослые были какими-то плохими и хотели заложить в нас негативные убеждения, просто им никто не рассказывал о том, какое влияние их слова оказывают на детей.

Что ты плачешь, как девчонка?

Мальчикам нельзя плакать. Мальчики – сильные;

А ну перестань реветь. Плачут, только слабаки;

Вытри слезы, в нашей семье все сильные, и никто нюни не распускает;

Горе ты мое. От тебя одни только беды;

Давай быстрее. Какой же ты нерасторопный. Нарочно так делаешь?

Вот как тёте Ире с дочкой повезло. Не то, что мне;

Вот уж уродился. Ни тебе успехов в учебе, ни в музыке, ни в спорте. И что из тебя вырастит вообще?

Вот лишь несколько примеров установок, которые мы могли получить в детстве от своих родителей, и которые потом перешли с нами во взрослую жизнь в виде закоренелых убеждений о самом себе.

Второй тип – это убеждения, которые мы уже получаем непосредственно находясь в контакте с окружающими людьми. И здесь происходит сравнение себя с другими и как итог – обесценивание. Формируются убеждения такого плана:

У меня никогда не получится это сделать. У Маши все данные для этого есть: она умная, пробивная, целеустремленная. А я что? – ноль без палочки.

Таких убеждений в нас загружается очень много, так как постоянно идет момент сравнения себя с социумом. И чаще всего вывод мы делаем не в пользу себя, тем самым ставя перед собой преграды на пути достижения целей.

Третий тип – это убеждения, которые формируются из непонимания, что у каждого из нас существует своя картина мира, отличная от других. Есть реальность, а есть наше представление об этой реальности.

Например, у нас может быть много убеждений касательно того, что все люди должны быть такими же, как и мы: должны также думать, иметь такие же ценности, должны любить то же, что и мы… Но в реальности все люди разные. И признание того, что другой человек может и по сути должен быть другим, не таким как мы, – позволяет убрать много ограничивающих убеждений и помогает налаживать отношения с людьми. И такое понимание и принятие закономерных вещей позволяет расширять круг знакомств и общения.

Ограничивающие убеждения – это просто наши идеи, на самом деле. Но они диктуют условия, которые приходится соблюдать. Они ограничивают нас в мышлении, в поведении, не дают идти навстречу желаемому.

И даже в те моменты, когда мы пытаемся что-то поменять в жизни, мозг начинает отчаянно сопротивляться и подсовывает нам всевозможные ограничивающие убеждения. И зачастую у него получается сбить нас с намеченного пути.

Убеждение всегда звучит как категоричное заявление. Такое жесткое мнение может быть направлено как на себя, так и на других людей.

Примеры ограничивающих убеждения про себя:

Второе высшее в 40 лет. Да вы что? Мне уже поздно;

Найти новую работу в 50? Да вы смеетесь – мне уж если уходить, то только на пенсию;

Открыть свое дело? Ну нет, мне еще рано. Я еще не всё знаю, умею. Мне еще поучиться надо…

Такие примеры заявлений о самом себе не позволяют нам достигать желаемых целей, тем самым они ограничивают нас в наших возможностях.

Ограничивающие убеждения про других людей связаны с оценочной позицией и навешиванием ярлыков с нашей стороны. И опять-таки, мы исходим из видения лишь своей картины мира и из собственного представления о том, какими люди должны быть.

Примеры убеждений про другого человека:

Он тупой;

Она стерва;

Он бабник;

Она дура…

И фразы такие яркие, хлесткие, что даже не поспоришь с ними…

Что же можно сделать, чтобы ослабить влияние ограничивающих убеждений?

Прежде всего необходимо задавать себе вопросы, проверяющие истинность суждения:

Кто сказал, что у тебя не получится?

А почему ты так решил?

По какому критерию ты понял, что не сможешь этого добиться?

С чего ты взял, что тебе поздно это сделать?

Как ты поймешь, что не сможешь, если не попробуешь?

Если он не такой умный, как ты, означает ли это, что он "тупой"?

Если ты видел один эпизод из жизни и не знаешь, почему человек так отреагировал, можешь ли ты говорить, что он "козел"?

Зачастую мозгу даже нечего вам ответить на эти вопросы. Потому что нет никаких ограничений, кроме тех, что мы сами себе придумываем. А почему вы раньше не замечали, что нет ответа на эти вопросы? – вы просто их не задавали, вот и всё. Вы не сопротивлялись тому, что вам выдавал мозг, просто принимали на веру все его суждения и убеждения.

Как изменить ограничивающие убеждения?

1. Перовое, что необходимо – это научиться отлавливать убеждения. Нужно найти их и проанализировать – выключаем автопилот, включаем контроль. Когда вы сталкиваетесь с дискомфортной ситуацией, с негативными чувствами – проверьте, не скрывается ли за всем этим какое-нибудь убеждение. Там, где присутствует ограничивающее убеждение всегда есть определенный дискомфорт, сопровождающийся деструктивными чувствами.

2. Когда убеждение найдено, анализируем, когда впервые оно у вас появилось. Если был человек, который внушил вам это мнение, ответьте на вопрос:

Был ли этот человек компетентен в том, о чем говорил?

Спустя время, его слова также важны для вас?

Что вы сейчас об этом думаете?

3. Отвечаем сознательно на следующие вопросы:

Это убеждение помогает мне быть эффективным?

Это убеждение помогает мне быть счастливым?

Это убеждение помогает мне выстраивать отношения?

Если я не откажусь от этого убеждения, чего мне это будет стоить? С какими последствиями я столкнусь?

Что это будет стоить моим близким и дорогим людям?

Улучшится ли моя жизнь, если я поменяю свое убеждение? Как я тогда буду себя чувствовать?

Я понимаю, что хочу изменить убеждение. Как тогда будет звучать мое новое (альтернативное) убеждение?

4. Начинаем осознанно внедрять новое убеждение в жизнь.

И тут, конечно, следует запастить терпением, так как для того, чтобы перестроить мышление и отказаться от стереотипного и шаблонного мышления, нужно время. Но результат вам однозначно понравится. Так что вперед – действуйте. И помните, что всё зависит только от вас.опубликовано econet

Автор: Ольга Маргиева

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