Оставьте в покое себя - мне хочется шепнуть это многим на ухо для того, чтобы они перестали вечно в себе ковыряться, отыскивать недостатки, сравнивать с другими, стегать за прошлое, гонять до будущего, изъедать за совершённые ошибки, доводить до совершенства...

И никогда при этом не жить...

Никогда...

Оставьте в покое...

Оставьте в покое своих детей...

Перестаньте думать, будто вы точно знаете, что нужно им для счастья...

Перестаньте жить за них из лучших побуждений...

Перестаньте дрессировать их под свои команды, поощряя только за послушание...

Перестаньте устанавливать для них неоспоримые барьеры, навсегда отбивая хорошую привычку думать самим...

Перестаньте нагружать их своими амбициями, пытаясь компенсировать свои неуспехи теми успехами, которые им не нужны...

Перестаньте задувать им в одно место, позволяя всё, и выращивая на деле отменных потребителей...

Перестаньте думать, что они всегда должны соответствовать вашим ожиданиям...

Оставьте в покое любимых..



Они просто любят вас...

И вы просто любите их в ответ, а не приписывайте им своих мыслей, и тех черт, которыми они не обладают...

Не обременяйте их всеми своими желаниями сразу...

Не воспитывайте и не перевоспитывайте их...

Не требуйте бесконечных доказательств любви...

Не унижайте контролем и патологичной ревностью...

Не обделяйте их правом на самих себя, и на личную территорию...

Не превращайтесь в их хозяев...

Не изводите критикой и непомерными требованиями...

Оставьте в покое весь мир, просто оставаясь частью его, и не претендуя на свою особую значимость...

Просто любуйтесь им...

Просто делайте свою долю выпавшей на вас работы...

Просто создавайте то, что вам по силам...

Просто принимайте ход жизни...



Просто живите, наконец...

Нет, друзья мои, это не советы...

Это наблюдения... Многолетние...

Наблюдения за тем, что чаще всего является причинами для несчастья...

На первом месте - вот это...



Хроническое неумение оставлять в покое всех, включая себя самих...



Можно попробовать успокоиться.опубликовано econet



Автор Лиля Град

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