Осознанность кардинально меняет жизнь

Осознанность – это наша способность мысленно и физически чувствовать настоящий момент. Она дарит силу, помогая справляться с жизненными невзгодами. Благодаря осознанности мы можем осознавать свою неуверенность и недостатки и бороться с ними. Осознанность делает нас человечными.

Прожить жизнь можно двумя способами. Первый – реактивный подход, когда мы противостоим проблемам, боремся с трудностями. Второй – активный, когда мы осознаём себя и происходящее вокруг, и готовы в нужный момент мобилизовать свои ресурсы. Чем отличаются эти подходы? Уровнем осознанности.

Первое, что вам нужно сделать, если вы хотите изменить свою жизнь

Осознанность позволяет делать осознанные выборы, не теряя контроль. Это касается всех сфер.

Отслеживайте свои мысли и поведение - так вы стимулируете позитивные действия. Не стоит уже завтра ожидать серьезных сдвигов в лучшую сторону. Это долговременный, но фундаментальный процесс нашего бытия. Осознанность формируется из знаний, которые подарят силу. А если ты сильный, то сможешь выстоять в любых житейских бурях.

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Когда нет осознанности, мы бездумно реагируем на все явления жизни. Ведь всё, чем мы обладаем, - это неконтролируемый поток мыслей.

Мы верим, что наши переживания – это реальность. Но это всего лишь реакция мозга на то, что происходит вокруг.

Эти стратегии помогут развить осознанность, чтобы улучшить качество жизни и не застревать в негативных стереотипах

Практика саморефлексии

Бывает полезно оглянуться назад и задать себе вопросы. Почему моя реакция была именно такой? Почему это меня расстраивает? Почему я не могу это принять?

Это позволит разобраться в своих убеждениях и отстаивать вашу точку зрения аргументированно, цивилизованно. Это даст возможность осознать свои негативные привычки и ошибочные стереотипы мышления.

Осознавая свои слабые места, можно взять под контроль процесс самоусовершенствования.

Ведение дневника

Это эффективный инструмент для саморефлексии: вы разбираетесь со своими мыслями и убеждениями и попутно нейтрализуете стресс. Для мозга полезна подобная разгрузка: разум освобождается от напряжения, когда мы переносим тревожные мысли на бумагу.

Личностное и психометрическое тестирование

Личностные тесты раскроют перед вами картину того, почему вы поступаете именно так, а не иначе. А психометрические тесты помогут оценить ваши знания, умения, наклонности, показатели. В Сети можно найти всевозможные бесплатные тесты. Можно согласиться или не согласиться с полученными результатами, но они точно заставят вас задуматься.

Обратная связь

Нужно быть всегда готовым выслушать чужое мнение без обиды и другой негативной реакции. Можно даже задавать своему собеседнику наводящие вопросы, чтобы иметь более четкую картину проблемы.

Если вам неприятно, когда вам прямо говорят о ваших ошибках и недостатках, можно пообщаться с помощью электронной почты. Так вы сможете переварить полученную информацию и достойно ответить.

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Покинуть зону комфорта

Допустим, мы осознали свои ограничения. Следующим шагом будет преодоление их и встреча со своими страхами.

Например, вы обозначаете четкие личные границы после того, как признали, что люди часто используют вас. Или посылаете резюме на заманчивую вакансию после того, как перестали считать себя недостойным хорошей работы.

Осознанность:

меняет жизнь,

делает нас сильнее,

позволяет сопереживать людям,

позволяет эффективнее мыслить и действовать.

Перемены обязательно начнутся с появлением первых признаков осознанности.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet