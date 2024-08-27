Основы человеческих отношений по Карлу Роджерсу

Карл Роджерс - известный американский психолог. Фундаментом личности он считал так называемую "я-концепцию", которая формируется в результате взаимодействия человека и окружающей среды. Вот жизненные советы психолога.

Я думаю, в нашей культуре все подвержены следующему штампу: «Каждый человек должен чувствовать, думать и верить так же, как я». — Карл Роджерс. Психолог призывал людей к взаимопониманию и добру. Он считал, что каждый человек по-своему уникален, поэтому люди не должны подражать кому-либо, теряя свои положительные качества.

Советы знаменитого психолога Карла Роджерса

1. Старайтесь по-настоящему слушать другого человека. Слушайте со всем вниманием и старанием, на которое способны. Мы много общаемся, но не слушаем и не слышим друг друга.

Общение происходит на каком-то автоматическом уровне. А ведь ощущение своей ценности, значимости возникает в ответ на внимание к нам другого человека.

2. Поймите другого человека. Обычно, первая реакция на людей – это стремление их оценить. Поставить свою оценку и клеймо на определенного человека. Очень редко мы позволяем себе понять, что значат слова, чувства, убеждения другого человека для него самого. Но именно такое отношение помогает другому принять себя и свои чувства, меняет нас самих, приоткрывая то, что прежде ускользало.

3. Будьте сами собой. В долгосрочных отношениях нет смысла притворяться тем, кем вы не являетесь. Нет смысла делать вид, что любишь, если настроен враждебно, казаться спокойным, если раздражен и критичен. Отношения становятся подлинными, полными жизни и смысла, когда мы прислушиваемся к себе, открыты себе и, следовательно, партнеру. Качество человеческих отношений зависит от нашей способности видеть, кто мы такие, принимать себя, не скрываясь за маской – от себя и других. Ведь в любом случае, рано или поздно мир узнает вас таким, какой вы есть на самом деле. Так зачем же заведомо обманывать себя и других?

Вы уникальны - и это необходимо ценить очень сильно. И не стоит терять свои уникальные положительные качества, становясь чьим-то клоном.

4. Помогайте другим двигаться к лучшему. Каждый из нас может помочь совершенствованию другого человека в соответствии с его собственными намерениями и целями. Делитесь своим добром и позитивным отношением к жизни.

5. Людям свойственно развиваться в позитивном направлении. Это не значит, что будет именно так, но каждый рождается с таким потенциалом. Поэтому не стоит думать о людях только плохое. В каждом человеке можно найти частичку добра. И простить необдуманные глупые поступки.опубликовано econet

Автор: Карл Роджерс

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