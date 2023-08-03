Основные «жертвы», на которые идут мужчины и женщины в серьезных отношениях

В личных отношениях всем нам приходится чем-то жертвовать. Для мужчин и женщин суть этой жертвы принципиально разная. На что готов пойти мужчина ради своей избранницы? Чем согласна пожертвовать женщина ради партнера? Давайте разбираться.

Если ваш партнер считает, что вы много всего от него хотите - значит он просто не готов вам это дать и пойти на определенные «жертвы» в ваших отношениях. А тот, кто готов независимо от того мужчина это или женщина - идет на определенные компромиссы и принимает все то, что вам действительно очень важно в отношениях.

На какие уступки идут партнеры, когда вступают в серьезные отношения

Итак, на какие именно уступки идут мужчины и женщины, когда вступают в серьезные и долговременные отношения?

Мужчины идут - на половую моногамию

Для многих мужчин это действительно «жертва», особенно, если они убеждены, что он «от природы полигамный самец, который должен оплодотворить как можно больше самок». Если вступать в отношения именно с такими мыслями и подходом, то это реально будет жертва со стороны такого человека. Но я не уверена до конца, что он вообще на такое согласится и зачем тогда вообще начинать отношения и так себя мучить?

Эти ограничения будут мучить, как такового «самца», так и ту женщину, которая рискнула начать с ним отношения. Ведь в его верности нет уверенности. А вот, если мужчина действительно сам искал себе любимую женщину для серьезных отношений, то их взгляды совпадают и все будет хорошо. На такие «жертвы» он и сам готов. Конечно, при условии, что секс таки будет и женщина тоже будет ему верна. То есть он для нее, а она всегда для него.

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Тогда такой человек даже если его у партнерши бывает "не в настроении" и она не хочет в тот момент интима, то он не побежит сразу искать кого-то всегда готового, правильно? Нет, он хочет быть именно с этой женщиной и именно с ней разделить свою страсть. Поэтому он готов это понять и немного подождать.

Или же постараться как-то повлиять на настроение своей партнерши, чтобы оно у нее улучшилось. Ведь он знал, что вступая в отношения он соглашается на половую моногамию, то есть на секс только с одной - своей женщиной и все. И женщина тоже ожидает этого от своего мужчины, если она сказала ему об этом еще в начале отношений. То есть речь не идет о каких-то нереальных завышенных ожиданиях от вашего партнера.

Здесь речь о договоренности, с которой вы идете дальше по жизни рука об руку с вашим любимым человеком. Доверие - это очень ценно, но одновременно и очень легко это доверие растоптать, поэтому нужно постараться все же этого не сделать, а сохранить доверие.

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Женщины в свою очередь идут - на эмоциональную моногамию

Это когда женщина понимает и соглашается, что мужчина не всегда сможет разделить, понять и принять все её эмоции, но она соглашается на это. Соглашается объяснять ему свои эмоции, потому что она хочет быть именно с этим мужчиной и разделить свои эмоции именно с ним и больше ни с кем. То есть поделиться чем-то действительно сокровенным даже не с мамой или лучшей подругой, а именно с любимым человеком. Поэтому мужчинам тоже это надо понимать, ценить и стараться принимать. Это очень важно. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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