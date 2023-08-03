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Основные «жертвы», на которые идут мужчины и женщины в серьезных отношениях

Источник: b17.ru 03 августа 2023 6524
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В личных отношениях всем нам приходится чем-то жертвовать. Для мужчин и женщин суть этой жертвы принципиально разная. На что готов пойти мужчина ради своей избранницы? Чем согласна пожертвовать женщина ради партнера? Давайте разбираться.

Основные «жертвы», на которые идут мужчины и женщины в серьезных отношениях

Если ваш партнер считает, что вы много всего от него хотите - значит он просто не готов вам это дать и пойти на определенные «жертвы» в ваших отношениях. А тот, кто готов независимо от того мужчина это или женщина - идет на определенные компромиссы и принимает все то, что вам действительно очень важно в отношениях.

На какие уступки идут партнеры, когда вступают в серьезные отношения

Итак, на какие именно уступки идут мужчины и женщины, когда вступают в серьезные и долговременные отношения?

Мужчины идут - на половую моногамию

Для многих мужчин это действительно «жертва», особенно, если они убеждены, что он «от природы полигамный самец, который должен оплодотворить как можно больше самок». Если вступать в отношения именно с такими мыслями и подходом, то это реально будет жертва со стороны такого человека. Но я не уверена до конца, что он вообще на такое согласится и зачем тогда вообще начинать отношения и так себя мучить?

Эти ограничения будут мучить, как такового «самца», так и ту женщину, которая рискнула начать с ним отношения. Ведь в его верности нет уверенности. А вот, если мужчина действительно сам искал себе любимую женщину для серьезных отношений, то их взгляды совпадают и все будет хорошо. На такие «жертвы» он и сам готов. Конечно, при условии, что секс таки будет и женщина тоже будет ему верна. То есть он для нее, а она всегда для него.

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Основные «жертвы», на которые идут мужчины и женщины в серьезных отношениях

Тогда такой человек даже если его у партнерши бывает "не в настроении" и она не хочет в тот момент интима, то он не побежит сразу искать кого-то всегда готового, правильно? Нет, он хочет быть именно с этой женщиной и именно с ней разделить свою страсть. Поэтому он готов это понять и немного подождать.

Или же постараться как-то повлиять на настроение своей партнерши, чтобы оно у нее улучшилось. Ведь он знал, что вступая в отношения он соглашается на половую моногамию, то есть на секс только с одной - своей женщиной и все. И женщина тоже ожидает этого от своего мужчины, если она сказала ему об этом еще в начале отношений. То есть речь не идет о каких-то нереальных завышенных ожиданиях от вашего партнера.

Здесь речь о договоренности, с которой вы идете дальше по жизни рука об руку с вашим любимым человеком. Доверие - это очень ценно, но одновременно и очень легко это доверие растоптать, поэтому нужно постараться все же этого не сделать, а сохранить доверие.

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Женщины в свою очередь идут - на эмоциональную моногамию

Это когда женщина понимает и соглашается, что мужчина не всегда сможет разделить, понять и принять все её эмоции, но она соглашается на это. Соглашается объяснять ему свои эмоции, потому что она хочет быть именно с этим мужчиной и разделить свои эмоции именно с ним и больше ни с кем. То есть поделиться чем-то действительно сокровенным даже не с мамой или лучшей подругой, а именно с любимым человеком. Поэтому мужчинам тоже это надо понимать, ценить и стараться принимать. Это очень важно. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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психология Виктория Кирста отношения доверие партнер ожидания жертва эмоции

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