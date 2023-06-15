Основные ошибки, которые совершают мать и дочь по отношению друг к другу

В чем же причина того, что общение между мамой и выросшей дочерью складывается не так, как хотелось бы?

В своей работе семейного системного арттерапевта я регулярно сталкиваюсь с тем, что выросшие дети и родители хотят иметь друг с другом хорошие отношения. И очень часто это становится невозможным. Особенно в отношениях между матерью и дочерью.

Отношения матери и дочери: самые распространенные ошибки

Самые распространенные ошибки со стороны матери.

1. Восприятие взрослой дочери, как маленького ребенка

Очень часто мама продолжает воспринимать свою взрослую дочь, как маленькую девочку, которая ничего не понимает и сама ни с чем справиться не может. Исходя из этого восприятия, мать строит общение со своей дочерью, как с маленькой девочкой. При этом мама делает это настолько неосознанно, из добрых побуждений, что искренне не понимает, чем дочь недовольна.

Из-за чего мать продолжает видеть дочь маленькой?

Есть несколько причин. Основные из них:

Страх матери, что дочь, почувствовав самостоятельность, уйдет и мать останется одна, без нее. Возникнет ощущение ненужности, брошенности, покинутости. Это очень страшно!

Поэтому мать неосознанно начинает показывать дочери, что та еще маленькая, что-то не может, что-то не умеет, а она, мать, в этом хорошо разбирается, лучше знает и умеет это делать. Формируя таким образом у дочери ощущение, что я сама, без мамы, ни с чем не справлюсь, а значит надо «держаться» за маму. Но взрослой дочери уже хочется самостоятельности. И тогда у нее возникает внутренний конфликт и сложности в общении с мамой.

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Страх старости и смерти.

Очень часто в моей практике я сталкиваюсь с тем, что у матерей есть ощущение: чем младше дети, тем моложе я. Как только дочь вырастает, возникает ощущение «я-старая». А этого очень не хочется. Поэтому мать неосознанно начинает держать для себя дочь в образе маленькой девочки. И тогда внутренне чувствует себя молодой. При этом у дочери уже сформирован страх взросления. Поэтому она неосознанно начинает подыгрывать матери, оставаясь маленькой. Но внутренняя потребность дочери в самостоятельности и автономности при этом не удовлетворяется. И сложности в общении неизбежны.

2. Отсутствие признания в дочери отдельной личности

Вырастая, у дочери уже сформировано свое видение жизни и ситуации. Есть свой опыт, свое мнение, свои представления, свои знания, свои желания. И они могут очень сильно отличаться от представлений матери.

Например: дочь встретила мужчину, которого любит. Строит с ним отношения так, как им нравится. Чувствует себя счастливой. А у матери свои представления о том, каким должен быть мужчина ее дочери, как они должны жить, чтобы дочь была счастлива. И тогда мать начинает вмешиваться в жизнь дочери со своими представлениями. При этом делает это из лучших побуждений, не обращая внимания на то, что дочь уже счастлива. Дочь разрывается между своим счастьем и мамиными представлениями о счастье для дочери. Мало приятная ситуация, которая приводит к сложностям в общении между матерью и дочерью.

Основные причины того, что мать не признает в дочери отдельную личность?

Не реализованные мечты матери.

Очень часто мать хочет через свою дочь реализовать свои мечты. Именно поэтому в детском возрасте ребенка отводят на кружки и секции, которые нравятся родителям, а не туда, куда ребенку хотелось бы. Например: мать отвела дочь учиться игре на фортепьяно. Прекрасный инструмент, замечательные учителя. Только дочери никакого удовольствия от этих занятий, как бы ни старалась мать ее уговаривать. Девочка мечтает поскорее завершить обучение на этом инструменте и забросить его.

Тоже самое продолжается и во взрослом возрасте. Мать занята тем, чтобы реализовать через дочь свои мечты. А дочь, из любви к матери, старается ей угодить в этом. Но в какой-то момент для дочери это станет очень тяжело и сложности в общении неизбежны. Слишком много обид и претензий накопится. Это будет мешать общаться.

«Правда всегда одна».

Внутреннее искаженное представление матери, что истина может быть только одна. И, если представление дочери отличаются от ее представлений, то кто-то здесь обязательно не прав. А неправым быть не хочется. Поэтому мать начинает настаивать на своем, а дочь пытается отстаивать свое. И в этом взаимодействии идет борьба за право на существование. Но здесь на самом деле нет победителя и побежденного. Обе проиграли. Я знаю массу примеров того, как мать и дочь годами не общаются, при этом обе страдают. Искаженные представления о том, что правда только одна и она моя, не дают этим женщинам услышать друг друга и увидеть, что у каждого правда своя, и, если представления отличаются, это не значит, что только одно мнение имеет право на существование.

3. Соревнования с дочерью

Очень часто на практике я вижу, что мать неосознанно включается в соревновательный процесс с дочерью. Например: дочь звонит матери, хочет от нее получить поддержку по волнующему ее вопросу. А мать начинает рассказывать о том, как ей самой сложно живется. И на фоне этого рассказа, конечно, у дочери еще будет чувство вины за то, что потревожила мать, у которой и без нее проблем предостаточно. Или еще частый пример: дочь рассказывает о том, как у нее получилось приготовить вкусное блюдо на ужин. А мать, вместо того, чтобы просто порадоваться за дочь, говорит о том, что она это блюдо уже давно знает и готовит, даже усовершенствовала рецепт, благодаря чему оно стало значительно вкуснее. И так каждый раз. Через некоторое время дочери все меньше хочется обращаться к матери и общение становится все более формальным.

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Основные причины такой реакции у матери:

Привычка сравнивать себя с другими.

Такая модель поведения со стороны матери говорит о том, что в детстве родители сравнивали ее с другими детьми. При этом чаще всего не в ее пользу. Например: да, пятерку в школе ты получила, а вот Машенька две пятерки домой принесла. Да, уроки ты сделала, а вот Ирочка уроки сделала, и ужин приготовить успела.

Теперь у женщины есть возможность это компенсировать. Поэтому мать неосознанно начинает сравнивать себя с дочерью, но уже показывая себе, какая она, мать, молодец.

Искаженное представление о том, что хорошим в отношениях может быть только кто-то один.

Сравнение в детстве с другими людьми приводит к тому, что у ребенка формируется восприятие: молодец может быть только кто-то один. И, если кто-то другой рядом уже хороший, то неосознанно человек начинает чувствовать себя плохим. Внутренне с этим сложно согласиться. Поэтому идет реакция показать другому, что он не совсем молодец и вернуть себе это место, а с ним ощущение своей хорошести. В моей практике очень часто встречаются ситуации, когда мать и дочь неосознанно борются за это право быть хорошей, как-будто место только одно.

Отсутствие внутреннего ощущения собственной ценности и значимости.

Очень часто в детстве ребенка приучают к тому, что он значим только тогда, когда что-то кому-то смог доказать, чего-то смог добиться. Например: выиграл соревнования, получил грамоту, первым что-то сделал. А без этого он не значим и не интересен. Получив подобный посыл от родителей, ребенок научается жить в постоянном доказательстве собственной ценности и важности. Для этого ему нужно все время участвовать в соревнованиях и доказывать свое превосходство. Со временем без этого человек не может почувствовать уважение к себе. И тогда он вынужден устраивать себе негласные соревнования, продолжая доказывать, что он интересен, значим. Именно поэтому многие матери неосознанно организуют для себя соревнования с собственными детьми, особенно с девочками. Например: мать подчеркивает дочери: я же говорила тебе, что не надо так было делать! Я так и знала, что добром это не закончится! А ты, как всегда меня не слушала.

В этот момент мать подчеркивает свою значимость, за счет дочери. Мало приятная форма общения, вряд ли его захочется продолжать.

4. Предъявление обид и претензий

Очень часто общение матери и дочери сводится к выяснению отношений, предъявлению обид и претензий. И такой вариант общения никого не устраивает. При этом мать и дочь не учатся с этим справляться.

Основные причины формирования претензий в общении:

Ожидания матери

В свое время мать была девочкой, которая многое терпела и прощала своей матери, слушалась ее во всем, отказываясь от своих желаний. Теперь она выросла и ждет от своей дочери подобного поведения. Но дочь имеет право вести себя не так, как мать хочет. И тогда у матери появляется обида. Ведь я по отношению к своей матери вела себя не так. И это было проявление любви к ней. Значит, моя дочь меня не любит и не уважает, раз поступает по-другому. Подобная цепочка приводит к боли и обидам, порождая претензии и обвинения. И общение становится невозможным.

Внутреннее восприятие матери

Из-за собственных внутренних представлений о себе, как о человеке, который вынужден все терпеть, отказываться от своего в пользу чужого, из-за внутренних ощущений ненужности и незначимости, мать не может почувствовать со стороны дочери признательности, любви и благодарности. Когда дочь была маленькой, мать жертвовала чем-то важным для себя ради дочери. Женщина делала это прежде всего из-за собственного внутреннего представления о том, что она плохая мать и желания доказать обратное.

Для этого важно соответствовать общепринятым представлениям о том, что хорошая мать та, которая отказалась от своей жизни, не занимается собой, а живет только ребенком. Например: многие женщины, пока ребенок маленький, перестают заниматься любимыми делами, не ходят туда, куда им хотелось бы, перестают заботиться о себе и ухаживать за собой. Делают такой выбор, перекладывая ответственность за это на ребенка. Хотя ребенку это совершенно не нужно. А затем предъявляют взрослой дочери претензии, что та, например, предпочитает пойти на свидание, а не сидеть рядом с матерью. В то время, когда мать столько для нее сделала.

Даже если дочь начинает жертвовать своей жизнью, мать не может почувствовать ее любовь и признательность. Мешает этому обида на себя за то, что сама лишала себя радости жизни. Ведь ребенок на самом деле не помеха матери в ее делах. Но мать не хочет этого признавать и делает дочь причиной всех своих бед. Старается на ней отыграться, требуя компенсировать те жертвы, которые она, мать, принесла во имя дочери.

5. Отсутствие желания учиться развивать отношения

Любые отношения требуют развития. Сами по себе они развиваться не будут. Нужно прикладывать усилия для того, чтобы это происходило. А этого очень не хочется делать. Гораздо проще вести себя всегда одинаково, чем учиться по-новому взаимодействовать со своей взрослой дочерью. Это приводит к большому напряжению в отношениях. Ведь то, что было вам хорошо в ее пять лет, сейчас уже устарело, как платье, из которого мы вырастаем или с годами оно изнашивается и становится неудобным.

И это основные ошибки во взаимодействиях со стороны матери.

Что же со своей стороны может делать не так взрослая дочь?

1. Потакание сценариям матери

Очень часто дочь начинает либо подыгрывать матери в том, что я ранее описала, либо вступать в конфронтацию и бороться с ней за свои права. И то и другое продолжение привычных сценариев взаимодействия.

2. Стремление изменить свою мать

Очень часто взрослые дочери пытаются учить свою мать, неосознанно требуя от нее измениться. Можно тратить время на переделывание матери, но это не приносит пользы взаимоотношениям.

3. Наказание матери

Очень часто в моей практике сталкиваюсь с тем, что взрослые дочери пытаются вымещать обиды и наказывать мать, «восстанавливая справедливость». Например: уезжают в другие страны и города, перестают общаться с матерью, при общении всячески ей припоминают факты биографии, стараясь неосознанно вызвать у матери чувство вины.

Что же делать? Как возможно улучшать отношения между матерью и взрослой дочерью (и не только)?

Данные рекомендации подходят как для матери, так и для дочери.

Помнить и регулярно напоминать себе, находясь в непосредственном общении, о том, что моя дочь уже выросла. Она взрослая и справится с тем, что в ее жизни происходит. Учиться верить в своих детей и их способности. Дочери помнить о том, что она уже выросла и это факт, который нет необходимости доказывать. Переставать тратить на это свое время.

Она взрослая и справится с тем, что в ее жизни происходит. Учиться верить в своих детей и их способности. Дочери помнить о том, что она уже выросла и это факт, который нет необходимости доказывать. Переставать тратить на это свое время. Найти себе хобби, где вы будете чувствовать интерес и радость от творческого процесса. Начать общаться с интересными для вас людьми на интересные для вас темы.Например: кружок кинолюбителей. И фильм интересный посмотрели, и тут же обсудили его с другими людьми. Или кулинарные курсы: вместе что-то приготовили и тут же обсудили получившийся результат.

Начать общаться с интересными для вас людьми на интересные для вас темы.Например: кружок кинолюбителей. И фильм интересный посмотрели, и тут же обсудили его с другими людьми. Или кулинарные курсы: вместе что-то приготовили и тут же обсудили получившийся результат. Помнить, что у каждого из нас может быть свое мнение. И они могут быть разными. Каждое мнение имеет право на существование.

И они могут быть разными. Каждое мнение имеет право на существование. Переставать тратить время на оспаривание мнения другого. Учиться интересоваться, с чем связано ее мнение? Из-за чего у нее сложилось такое представление?

Учиться интересоваться, с чем связано ее мнение? Из-за чего у нее сложилось такое представление? Начинать реализовывать свои мечты. Тем более дочь уже взрослая, и можно переключиться на свою жизнь. Для этого вспомните свои мечты, запишите их и посмотрите, что из этого списка вы можете уже сейчас начать реализовывать?

Тем более дочь уже взрослая, и можно переключиться на свою жизнь. Для этого вспомните свои мечты, запишите их и посмотрите, что из этого списка вы можете уже сейчас начать реализовывать? Переставать сравнивать себя и дочь. Дочери переставать сравнивать себя с матерью. Вы – это вы, она – это она. Учиться радоваться и переживать друг за друга без сравнения себя с ней.

Дочери переставать сравнивать себя с матерью. Вы – это вы, она – это она. Учиться радоваться и переживать друг за друга без сравнения себя с ней. Напоминать себе, что места много. Что нет необходимости бороться, каждая из вас хорошая. Стараться отслеживать и останавливать процесс соревнования, который может неосознанно начинаться.

Что нет необходимости бороться, каждая из вас хорошая. Стараться отслеживать и останавливать процесс соревнования, который может неосознанно начинаться. Матери учиться хвалить свою дочь за ее достижения, без обозначения ваших умений. Учиться сочувствовать ей в ее переживаниях. И, если очень хочется дать ей совет или высказать свое мнение, спрашивать у нее, хочет ли она это услышать. Понимая и принимая то, что она может вам отказать. И это ее право. Ваше право спросить у нее, чтобы от вас она хотела сейчас услышать. В какой помощи от вас она сейчас нуждается?

Учиться сочувствовать ей в ее переживаниях. И, если очень хочется дать ей совет или высказать свое мнение, спрашивать у нее, хочет ли она это услышать. Понимая и принимая то, что она может вам отказать. И это ее право. Ваше право спросить у нее, чтобы от вас она хотела сейчас услышать. В какой помощи от вас она сейчас нуждается? Дочери переставать переделывать и наказывать свою мать. И это очень сложно. Попытки самостоятельно разобраться в данной ситуации приводят к еще более плачевным последствиям. Если вы замечаете в своих действиях нечто подобное, из того, о чем я писала, имеет смысл обратиться к специалисту за помощью.

И это очень сложно. Попытки самостоятельно разобраться в данной ситуации приводят к еще более плачевным последствиям. Если вы замечаете в своих действиях нечто подобное, из того, о чем я писала, имеет смысл обратиться к специалисту за помощью. Каждой заняться вопросами внутреннего восприятия себя, проработкой собственных страхов, обид, претензий. Учиться по- новому взаимодействовать с друг с другом. А для этого обратиться за помощью к специалисту.

Интересного и приятного вам общения друг с другом!опубликовано econet

Автор Ольга Заводилина

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