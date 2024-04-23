Он не изменится! 9 признаков токсичного мужчины

На самом деле токсичные люди повсюду и женщинам особенно полезно знать, какими качествами они обладают. Отношения с токсичным мужчиной могут закончиться не только заниженной самооценкой и предательством, но и глубочайшей депрессией. Если вы хотите оградить себя от неприятностей, рекомендуем прочесть эту статью.

Главная особенность токсичных мужчин – они ловко скрывают свои наклонности, легко привлекают женщину и входят в доверие. На самом деле они жесткие манипуляторы, готовые выжать все соки из жертвы, не моргнув глазом. Такие мужчины истощают женщин эмоционально, материально и физически, а хуже всего, что ослепленная любовью дама может просто не понимать масштабов трагедии и потом, когда с отношениями будет покончено, ей придется тратить уйму времени и сил на восстановление психики.

Как распознать токсичного мужчину

Рассмотрим основные признаки токсичных людей, изучив которые вы сразу будете иметь представление о человеке и сможете избежать возможных разочарований. Не позволяйте токсичным людям завладеть вами и научитесь определять – кому можно доверять, а с кем вовсе не стоит иметь дело. Не смотря на то, что манипуляторы отлично скрывают свои истинные потребности, все же есть ряд признаков, по которым их можно легко вычислить.

Итак, избегайте общения с мужчиной, который:

1. Не имеет никаких целей в жизни. Если отсутствуют реальные планы на дальнейшую жизнь, то на такого человека положиться нельзя.

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2. Еще толком не знает вас, а уже усыпает комплиментами. Такая тактика позволяет подавить вашу бдительность, ведь любому человеку нравится, когда его хвалят, не так ли? Когда мужчина делает множество комплиментов женщине, которую толком не знает, говорит о неискренности.

3. Готов все свое свободное время посвятить вам. Теоретически это неплохо, если человек так тянется к вам. Но с другой стороны, у здоровой личности должны быть и другие интересы — работа, хобби, спорт. Если у мужчины нет интересов и друзей, кроме своей женщины, это признак токсичной личности.

4. Непоследователен. Если мужчина вчера был весь день увлечен только вами, а сегодня энтузиазм угас, это повод насторожиться. Возможно, он инфантилен.

5. Много говорит о себе. Все любят поговорить о себе любимом, но если его совершенно не интересует собеседник, похоже, перед вами Нарцисс.

6. Делает так, что вы постоянно чувствуете свою вину. Токсичный мужчина никогда не признает своей вины, он может настолько перекручивать слова, что иногда женщине кажется будто, в самом деле, причина разногласий только в ней.

7. Изображает из себя жертву. Токсичный партнер всегда будет жаловаться на жизнь и называть себя «неудачником», он просто зациклен на проблемах и находит их везде.

8. Делает все так, как хочет сам. Если партнер абсолютно не считается с вашим мнением, часто обижается и избегает разговора, то он пытается сделать так, чтобы вы чувствовали себя виноватой и в итоге выполнили то, что он требует.

9. Врет. Если мужчина не выполняет обещания, то не стоит продолжать с ним отношения.

Если вы познакомились с мужчиной и замели проявление некоторых (или всех сразу) признаков, указанных выше, вероятнее перед вами токсичная личность. И помните, вы не в силах кого-то изменить, любые изменения происходят с человеком тогда, когда он сам этого желает. Не тратьте силы и нервы зря, берегите себя.опубликовано econet

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