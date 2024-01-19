Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Он не хочет жениться: заставить или отпустить?

Он не хочет жениться: заставить или отпустить?

Автор: Econet 19 января 2024 6660
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Вы достаточно долго встречаетесь с мужчиной, ежегодно ездите с ним на отдых или уже совместно проживаете, но предложения руки и сердца пока не дождались? Почему он ни разу не завел разговора об официальном оформлении отношений? Что делать вам – ждать или поставить вопрос ребром?

Он не хочет жениться: заставить или отпустить?

Если вы устали постоянно жить в ожиданиях, то вероятнее всего ваш мужчина вовсе не собирается жениться. Как сдвинуться с мертвой точки и понять, насколько перспективны такие отношения? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

Если мужчина не зовет замуж

Запомните, что все мужчины четко демонстрируют свою позицию на счет бракосочетания. Они ничего не скрывают. Если спустя несколько лет встреч предложения оформить отношения так и не поступило, то мужчина жениться не хочет.

Позиция мужчины

Как можно понять его позицию без откровенных разговоров? На самом деле все просто, мужчина, не планирующий женитьбу, всегда:

  • не считает штамп в паспорте чем-то серьезным и открыто говорит об этом;
  • пренебрежительно относится к парам, состоящим в браке («хорошее дело браком не назовут»);
  • скептически относится к свадьбе, считая такое мероприятие вовсе не обязательными;
  • не участвует в разговорах на тему брака, свадеб, семьи;
  • не хочет знакомиться с родственниками своей партнерши («я же с тобой живу, не с ними»);
  • не планирует совместного будущего, живет по течению.

Он не хочет жениться: заставить или отпустить?

Не стоит также забывать о том факте, что мужчины думает не о самом браке как таковом, а о женщине. И если молодой человек жениться не намерен, он будет всячески увиливать и говорить, что еще не нагулялся, что на свадьбу нет денег, что в целом у него негативное отношение к браку.

Некоторые мужчины красноречиво рассказывают истории из прошлого, к примеру, о предыдущем неудачном браке. Вариантов в этом случае множество, но суть остается неизменной – он не хочет жениться, поскольку не видит партнершу своей женой.

Поэтому любые истерики, шантажи, рассказы о преимуществах брака и прочее не подействуют. Если молодой человек настроен серьезно, то он готов на все, чтобы любимая была рядом.

Он не хочет жениться: заставить или отпустить?

Что делать женщине 

Если вы оказались в такой ситуации, когда вас не зовут замуж, попробуйте одну интересную методику. Закройте глаза, расслабьтесь и представьте, что вам придется прожить с партнером всю жизнь, он станет отцом ваших детей. Какой фундамент таких отношений, если уже на начальном этапе мужчина обманывает вас и не строит никаких планов на будущее?

Если вас не пугает непостоянство, можно встречаться дальше с этим человеком, ведь не все женщины сами готовы к замужеству. Но если эта ситуация вас не устраивает, предпринимайте кардинальные меры, в большинстве случаев лучше расстаться и не терять времени зря.

Крепкие отношения строятся на искренности и заботе друг о друге, а если в вашем союзе этого нет, то ничего хорошего не выйдет. А если даже после недолгой разлуки мужчина станет активно проявлять внимание к вам, то возможно, не все потеряно и свадьба все же состоится. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

замужество женитьба мужчина женщина любовь психология отношения семья брак доверие

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      econet

      > Если молодой человек настроен серьезно, то он готов на все, чтобы любимая была рядом.
      Чушь. Не думайте даже связывать свою судьбу с человеком, который готов для вас "на всё" -- это человек без головы.

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Осознание и знание того, что на Земле еще есть человек, с которым у тебя есть взаимопонимание, даже несмотря на разную форму обрамления мыслей, способно превратить жизнь на Земле в Рай. Иоганн Вольфганг Гете
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.