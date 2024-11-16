Одно из самых главных умений женщины

Настоящая женщина имеет полноценный обмен энергиями со своим мужчиной. Она прекрасно знает, как давать, получать и быть благодарной. У такой женщины никогда не будет дефицита таких вещей как внимание, забота, любовь, материальное благополучие.

Если женщина не умеет принимать внимание, любовь и заботу от мужчин просто так и не умеет преобразовывать всё, что ей дают, в ресурс и удовольствие, она всю жизнь будет бояться, что мужчины от нее «что-то хотят», когда проявляют к ней внимание. Она будет воспринимать мужчин не как желающих что-то ей дать, а как желающих получить и воспользоваться.

О женском удовольствии

Она будет настораживаться и пугаться мужского внимания. Она постоянно будет испытывать страх сближения, потому что ей придется отдавать и терпеть, ибо получать она не умеет. Она расчетливо «обменивается» близостью с мужчинами, ожидая получить то, что ей нужно: комфорт, безопасность, деньги.

Она платит собой за удовлетворение своих потребностей. Она не испытывает настоящего удовольствия вместе и при этом боится отпустить. Она боится одиночества и готова избежать его всеми возможными способами.

В итоге такая женщина высасывает энергию мужчин, не давая им вдохновения своим удовольствием. У нее всегда будет ощущение, что ее использовали. Ей будет всегда чего-то не хватать. Ей всегда будет всего мало и что-то не так, потому что механизм преобразования всего, что происходит вокруг, в собственное удовольствие, не работает. Ее удовольствие никогда не будет длиться долго.

Ее мужчина всегда будет казаться каким-то не таким. Не потому, что он не такой, а потому что она не умеет воспринимать то, что он дает. Получив что-то от мужчины, она будет думать, что теперь должна ему что-то взамен, даже если он не просит. Такая женщина всегда будет встречаться с дефицитом. С мужчинами, которые не хотят давать и заботиться. Со скупыми, инфантильными и безответственными людьми.

Возможность наслаждаться и благодаря этому уже получать достаточно от мужчин может быть блокирована травмами, страхами, стыдом и виной. Семейными установками о том, что удовольствие нужно заслужить.

Неловкостью от того, что наслаждение заметно окружающим. Болью от детских воспоминаний. Бабушкиным голосом в голове, говорящим нелестно о симпатичной соблазнительной соседке. Общественным мнением, сложившимся вокруг женщин, которые получают удовольствие от общения с мужчинами. И много еще чем.

Одно из самых главных умений женщины — это умение наслаждаться тем, что дает мужчина. Видеть то, что он дает. Замечать даже самое малое и по-настоящему радоваться этому, тем самым вдохновляя мужчину на свершения. Становиться рупором всех мужских достижений. Преобразовывать всё, что ей дают, в удовольствие.

Стать тем волшебным ларцом, в который можно положить всё, что угодно, и оно засияет новыми красками. Благодарить за любую мелочь и радоваться. Отвечать за свое удовольствие и наслаждение самостоятельно. Входить в такое состояние, в котором всё приятно и всё наполняет.

И такая женщина будет встречать на своем пути мужчин, которые захотят приносить ей больше и больше. Дарить удовольствие. Баловать подарками и оставаться рядом, черпая из нее, как из источника, силы и вдохновение для новых свершений.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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