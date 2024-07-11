Одна из ГЛАВНЫХ причин отношений БЕЗ любви

Страх одиночества - главная движущая сила, которая заставляет женщину быть с нелюбимым по-настоящему человеком. Вместо понимающего, надёжного, верного спутника на всю жизнь многие стремятся влюбить в себя любого, кто обращает хоть какое-то внимание.

Есть распространённая теория, что у каждого из нас есть в мире родственная душа. И при встрече с ней мы чувствуем “того самого человека”. Но отношения строятся не только на душевной близости, важны и другие нюансы. К сожалению, многие женщины забывают о главном смысле отношений из-за страха одиночества.

Страх одиночества и отношения без любви

Причины отношений без любви

Компромисс между реальностью и мечтой

Влюбиться в своего человека

Как не ошибиться в выборе

Причины отношений без любви

Впервые знакомясь с потенциальным избранником, редко какая женщина может сказать, что именно с ним она бы построила длительные отношения. Но если она находится в активном поиске постоянного партнера, то старается уже из первых нескольких встреч понять, обладает ли он нужными качествами, относится ли к ней так, как ей хочется.

Если долгое время женщина не может создать отношения, постоянно разочаровываться в мужчинах, она теряет веру в то, что вообще может быть счастлива. И прекращает выбирать, готовая связать свою жизнь хотя бы с кем-то, даже без любви.

Отчаявшаяся женщина из-за затянувшегося одиночества готова связаться с мужчиной даже тогда, когда он вовсе не подходит под её идеальный образ. В попытке спрятаться от отчаяния, в страхе одиночества она старается найти в избраннике хоть какие-то плюсы.

Как много представительниц прекрасного пола находятся в отношениях без любви и чувствуют себя несчастными! Самые распространенные отговорки:

у меня есть ребенок, а дети должны расти в полноценной семье, с мамой и папой;

я не смогу обеспечить себя и детей собственными силами;

самая распространенная - уж лучше хоть с кем-то, чем совсем одной быть, хотя бы смотримся как обычная семья.

Страх одиночества - главная движущая сила, которая заставляет женщину быть с нелюбимым по-настоящему человеком. Вместо понимающего, надёжного, верного спутника на всю жизнь многие стремятся влюбить в себя любого, кто обращает хоть какое-то внимание.

Многие уверены: “Я свой идеал могу всю жизнь прождать. А этот мужчина рядом, нам удобно вместе.” Вот именно - удобно! Но чувствуете ли вы счастливой рядом с ним? Дарит ли это удобство уверенность в партнере, чувствуете ли вы в себе искреннее желание окружить его заботой и лаской?

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Компромисс между реальностью и мечтой

Из-за страха одиночества женщины пытаются навязать идеальный образ своему избраннику. И в этих попытках готовы зайти очень далеко, жертвуя собой, своими принципами, желаниями, потребностями лишь с одной целью - удержать “жертву” рядом и защитить себя от страха одиночества.

Попробуйте составить описание своему идеалу. Какой должен быть мужчина вашей мечты? Как выглядеть? Каким обладать характером, привычками? К чему стремиться в жизни?

Чем моложе девушка, тем проще ей составить образ идеального мужа. Более зрелые женщины успели разочароваться в чувствах и представителях противоположного пола. Поэтому чем больше разочарований, тем сильнее желание приобщиться к большей части счастливых женщин в браке, тем меньше требований к будущему претенденту.

Многие из представительниц прекрасного пола со временем начинают думать, что их требования завышены, и ищут компромисс. Недостатки пытаетесь оправдать и выдать за достоинства, а несоответствие с первоначальным списком требований считаете не таким уж и критическим: “Реальная жизнь и мечты - совершенно разные понятия.”

Задумайтесь, как часто вы пытались оправдать его неспособность зарабатывать, его раздражающие привычки, отсутствие интереса к тем занятиям и темам разговора, которые важны вам? Как давно вы устраивали романтический ужин, испытывали физическое желание друг к другу? И главное - как вы это оправдывали для себя? Что он много работает и устает? Что все семьи так живут?

Если вы затрудняетесь назвать хотя бы несколько положительных качеств своего спутника - он просто не ваш человек! Разумеется, в молодости девушка способна слишком идеализировать идеальный образ спутника, и описание в 16 лет будет более практично скорректировано в 20 лет. Но полностью отказываться от образа мужчины, которого вы хотели бы видеть рядом нельзя!

Отказываясь от своего идеального любящего мужчины, вы отказываетесь от самой себя. Вы ступаете на путь отношений без любви. И эта связь будет держаться лишь на страхе остаться в одиночестве.

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Влюбиться в своего человека

Отказываясь от собственных принципов, вы отказываетесь от самой себя. В конечном счете вы не сможете быть с Вашей половинкой, привяжете к себе чужого суженого и будете глубоко несчастны в отношениях.

Однажды свернув с основной дороги, трудно вернуться обратно. И чем дальше вы отходите от пути к своей цели, тем сильнее блуждаете в темноте, теряя из виду свет маяка.

Чтобы влюбиться в своего мужчину, прислушивайтесь к голосу сердца.

Женская интуиция - необыкновенная вещь. Если женщина умеет слышать и слушать свой внутренний голос, доверяет ему, она будет счастлива. И совершенно не важно, сколько ей лет, какое ее положение в обществе.

У каждого человека своя судьба. Полагаясь на советы окружающих, женщина часто делает неверный шаг в противоположную сторону от своих убеждений, идет наперекор собственным желаниям. И в итоге остается несчастной.

Как не ошибиться в выборе

Когда мы делаем неверный шаг, сходим с верного пути, Вселенная всячески пытается сказать нам об этом. Поэтому так важно обращать внимание на эти знаки. Страх одиночества заглушает голос сердца, запускает систему защиты от источника страха и заставляет соглашаться на отношения без любви.

Ваш человек никогда не пройдет мимо. Если суждено быть вместе, его не нужно будет завоевывать и удерживать рядом, он легко появится в вашей жизни и уже никогда не уйдет.

Страх одиночества заставляет отступить от верного пути. Но Вселенная посылает знаки: возникают проблемы, мешающие встретиться, ломаются телефоны или внезапно аврал на работе заставляет отказаться от намеченных на вечер планов, или кто-то из вас (ваших родственников) заболел и требует помощи… Все эти случайности не случайны. Просто высшие силы пытаются сказать, что этот человек не для вас.

Обратите внимание! Если вы ощущаете одиночество даже рядом с партнером, это признак неверно развивающихся отношений.

Попробуйте быть внимательнее к своей интуиции и знакам свыше. Выделите несколько минут, будучи наедине с собой и составьте идеальный образ мужчины. Если сейчас вы в отношениях, которые вас не удовлетворяют, попробуйте сравнить партнера с составленным образом. Чем больше между ними различий, тем дальше вы сошли со своего пути.

А если у вашего избранника постоянная проблема с устройством на работу, или он обладает пагубными пристрастиями - это также указывает, что он просто не ваш человек.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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