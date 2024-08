Обними меня покрепче

Мы связаны в буквальном смысле «встроенной в нас» потребностью в ЭМОЦИОНАЛЬНОМ КОНТАКТЕ✅ и отклике от значимых для нас людей. Это тот инстинкт выживания, жизненно важная потребность в безопасности, удовлетворения которой ребенок ищет у матери. Множество свидетельств указывают на то, что потребность в безопасной привязанности никогда не исчезает, а развивается у взрослых в потребность в надежной эмоциональной связи с партнером.

Я росла в пабе моих родителей в Англии, где всегда происходили какие-то трагедии. И все эти трагедии — драки, флирт, слезы, истерики — устраивались из-за любви. А еще я видела, как мои родители разрушают любовь друг к другу. С тех пор я решила, что должна буду выяснить, что такое любовь. Моя мать говорила, что любовь — это «пять забавных минут». Другие определяли любовь как таинственное сочетание чувств и секса. Или как комбинацию из страсти и дружбы. Но любовь — это нечто большее.

Любовь на всю жизнь

Разрыв отношений

Восстановление отношений

Исцеляющие прикосновения

Безопасный (и прекрасный) секс

Распахнутые объятья

Мои личные выводы, основанные на исследовании и консультации более тысячи пар старше 35 лет, превратились в огромный научный талмуд, и теперь я с уверенностью могу сказать, что мы знаем, что такое любовь. Мои выводы интуитивны и не всегда очевидны: любовь — это постоянный поиск базовой безопасной связи с кем-то другим. Через эту связь партнеры в любви становятся эмоционально зависимыми друг от друга в том, что касается взаимной заботы, поддержки и защиты.

Мы связаны в буквальном смысле «встроенной в нас» потребностью в эмоциональном контакте и отклике от значимых для нас людей. Это тот инстинкт выживания, жизненно важная потребность в безопасности, удовлетворения которой ребенок ищет у матери. Это наблюдение лежит в основе теории привязанности. Множество свидетельств указывают на то, что потребность в безопасной привязанности никогда не исчезает, а развивается у взрослых в потребность в надежной эмоциональной связи с партнером. Вспомните: мама смотрит на своего ребенка с той же любовью, что и двое влюбленных друг на друга.

Хотя в нашей культуре считается, что быть зависимым плохо, что это слабость, это не так. Когда мы привязываемся к кому-то, мы испытываем величайшее чувство защищенности и безопасности. Зависимость от партнера означает, что вы для него важны, что вами дорожат, и что он будет чутким и внимательным к вашим эмоциональным потребностям.

Согласно основному постулату теории привязанности, изоляция — не только физическая, но и эмоциональная — травмирует людей. Мозг реагирует на нее как на опасность. Глория Стейнем однажды сказала, что женщина так же нуждается в мужчине, как рыба в велосипеде. Абсолютная ерунда.

Любовные драмы, которые разыгрывались передо мной в пабе каждый вечер, когда я была ребенком, демонстрировали ни что иное, как человеческий голод по надежной эмоциональной связи — необходимого условия нашего выживания, от колыбели до могилы. Однажды почувствовав безопасную эмоциональную связь с нашим партнером, мы уже будем терпеливее переносить те ранения, которые неизбежно нанесет нам повседневная жизнь с ним.

Разрыв отношений

Сначала мы чрезвычайно привязаны и отзывчивы по отношению к нашим партнерам. Но степень нашей вовлеченности, как правило, со временем снижается. Тогда мы переживаем моменты разобщения — периоды, когда мы не выражаем наши потребности достаточно ясно. Он расстроен и очень нуждается в утешении и поддержке, но она оставляет его одного, думая, что он хочет быть в одиночестве. На самом деле в отношениях такие моменты неизбежны. Если вы собираетесь с кем-то танцевать, то время от времени вы будете наступать друг другу на ноги.

Но потеря связи с любимым человеком ставит под угрозу наше чувство безопасности. Мы испытываем первобытное чувство паники. В миндалину нашего мозга, отвечающую за страх, поступает сигнал тревоги. И после этого мы уже не думаем — мы действуем. Тревога может прийти как из внешнего, так и из нашего внутреннего мира. Она в нашем сознании, а не в реальности. Если мы чувствуем себя брошенными в момент острой потребности в связи, мы начинаем паниковать.

Что же нам делать после этих моментов разобщения, которые имеют огромное влияние на наши отношения? Вы сможете развернуться и вновь наладить контакт? Если нет, вы начнете участвовать в боях по четкой схеме. Я называю их «диалогами демона». Если они начнут набирать обороты, то захватят вас и вызовут ужасное чувство эмоционального одиночества. Ваши отношения будут все меньше и меньше восприниматься как территория безопасности и начнут расшатываться. Вы начнете сомневаться в том, что ваш партнер — тот человек, который вам нужен, что он ценит вас. Или что вы у нее на первом месте.

Рассмотрим пару с первенцем. Рождение ребенка — стрессовое, бессонное время. Но также это время, когда страх потери привязанности и потребность в близости особенно сильны. Мужчина может думать нечто вроде этого: «Я знаю, что это неправильно, я знаю, что это звучит пафосно, но у меня такое чувство, будто из-за ребенка я потерял мою жену». А женщина может сказать: «У меня появился ребенок, и я чувствую себя такой уязвимой. Я забочусь об этом маленьком существе, мне просто необходим дополнительный отдых и забота, а он, как назло, все время на работает». У них благие намерения — она ухаживает за ребенком, он усердно работает, чтобы обеспечить свою семью, — но они не могут дать друг другу того, что им действительно нужно.

Или такой пример: мужчина просто хорошо выполняет свою работу, в то время как его жена делает головокружительную карьеру в новой сфере. Она тратит кучу времени на разные интересные проекты, тогда как он лишен любви, внимания и интимной близости. Каждую ночь он лежит один в постели и ждет ее, и, конечно, чувствует себя полным дураком из-за того, что так нуждается в ней — и злится, что она не понимает, насколько сильно ее отсутствие влияет на него.

Но, как правило, мы не обсуждаем подобные конфликты в этих терминах, опираясь на глубоко укорененную в нас потребность в близости и привязанности. Мы говорим о поверхностных эмоциях, раздражении или равнодушии, и обвиняем друг друга. «Он такой злой, все время срывается на мне». Или: «Она такая холодная. Мне кажется, ей вообще все равно!». Каждый отступает в угол, обоим в паре становится все труднее и труднее выразить глубочайшую потребность в близости, и они лишаются возможности получить утешение друг у друга.

Женщины обычно более чувствительны к первым признакам потери связи, чем мужчины, и их ответом на это часто становится инициирование того, что я называю танцем разрыва. Они будут почти демонстративно преследовать своих партнеров в тщетной попытке получить удовлетворяющий и успокаивающий их отклик. Но то, как они это делают, практически сводит на нет возможность положительного результата — ведь они во всем винят своего партнера.

Мужчин же учили подавлять эмоциональные реакции и потребности, которые могли бы помочь им выйти из конфликта. И ее ярость, и его равнодушие — только маски, под которыми скрываются уязвимость и потребность в связи, смешанные теперь с печалью, стыдом, и — больше всего — страхом.

Пары редко замечают, что большинство «боев» между ними — в действительности являются протестом против эмоционального разобщения. За всеми этими ссорами партнеры отчаянно хотят знать только одно: «Ты мой? Я тебе нужен? Ты мне доверяешь?».

Восстановление отношений

Многие годы терапевты рассматривали эти «диалоги демона» в качестве борьбы за власть. Они пытались разрешить конфликты, обучая пары навыкам решения проблем. Но это все равно что предложить носовой платок при вирусной пневмонии. Тем самым игнорируются вопросы привязанности, которые лежат в основе проблемного поведения. Суть проблемы, из этой перспективы, не в борьбе за власть и контроль, а в эмоциональном отдалении.

А что особенно фрустрирует людей, так это незнание того, как преодолеть это эмоциональное отдаление. В моем кабинете мужчины иногда говорят мне: «Я делаю все, чтобы показать свою заботу. Я кошу газон, приношу зарплату, решаю проблемы и не флиртую на стороне. Почему же все это не имеет значения, и все что нужно моей жене — болтовня об эмоциональной ерунде и обнимашки?». Я говорю им: «Потому что мы так устроены. Нам нужен кто-то, кто будет действительно внимателен по отношению к нам, кто будет крепко обнимать нас. Вы забыли, что вам это тоже нужно?».

Когда мы боремся с нашими партнерами, мы, как правило, следим, на чьей стороне мяч, обращая внимание на последнюю колкость в наш адрес, вместо того, чтобы подумать, нужно ли нам вообще быть в игре. Вырваться из «диалогов демона» возможно, но первым шагом должен быть выход из игры, а не просто продолжение игры ради игры. Как только вы осознаете, что зациклились на ссоре, вы сможете согласиться поставить всю игру на паузу.

Разочарования — неизбежная часть отношений. Но вы всегда можете выбрать свое отношение к ним и свою линию поведения. Займете ли вы оборонительную позицию из страха, или решите все в духе взаимопонимания? Допустим, ваша жена говорит: «Я не очень-то настроена заниматься любовью сегодня ночью». Вы можете сделать глубокий вдох, вспомнить о том, как сильно она любит вас, и сказать: «Ну и дела, грустно, я этого действительно очень хотел». Или вы можете выплюнуть саркастичное: «Отлично! Мы никогда больше не займемся сексом, не так ли?».

Конечно, вам может казаться, что у вас действительно нет выбора, если ваша тревожная кнопка нажата, и ваши эмоции уже бурлят. Но даже простое понимание этого — «моя тревожная кнопка нажата» — может успокоить вас. Вы можете подумать про себя: «Что происходит? Я кричу. Но внутри я чувствую себя маленькой и беспомощной». Тогда вы можете сказать своему партнеру: «Мне стало больно, и меня охватила паника».

Если вы сделаете этот смелый шаг и ответите с намерением восстановления отношений, вы можете надеяться, что ваш партнер поступит так же, вместо того, чтобы сказать что-то обидное вроде: «Ты ведешь себя глупо и гадко». Это та часть отношений, которая требует искусности: чтобы изменить танец оба партнера должны делать другие шаги.

Просто принять вашу потребность в близости вместо того, чтобы стыдиться ее — это важный и необходимый первый шаг, и это относится как к людям, состоящим в паре, так и одиноким. Одинокий человек может сказать: «Я в депрессии, потому что я одинок, но я знаю, что не должен быть одиноким, я должен быть самодостаточным и независимым». Ну, конечно, вы в депрессии, если чувствуете себя одиноко, а вы еще и ругаете себя за это! Когда вам стыдно, вы склонны скрывать это от окружающих, создавая порочный круг, а это почти гарантирует, что вы не обретете той связи, которая вам так нужна.

Исцеляющие прикосновения

Мужчины часто говорят мне: «Даже если я думаю, что она действительно нуждается во мне, или ей страшно, я не знаю, что делать!». В итоге он сделает своей жене чашечку чая, что, конечно, очень приятно, но совсем не то, что ей нужно. Положи он руку ей на плечо или привлеки к себе, его попытка установить контакт была бы гораздо успешней.

Мужчины часто говорят, что не знают, что делать. Но ведь они умеют успокаивать своих детей, когда укладывают их спать и шепчут им нежности. Разница в том, что они видят уязвимость своих детей и реагируют на нее, но когда они смотрят на своих жен, они видят только того, кто осуждает их. Но она тоже чувствует себя уязвимой.

Прикосновение — самый простой способ войти в контакт с другим человеком. Взяв ее за руку, когда она нервничает, или коснувшись его плеча в разгар ссоры, вы можете мгновенно свести на нет тревогу и гнев.

Мир психотерапии в последние годы одержим темой поддержания границ между людьми. Я считаю, что наша проблема прямо противоположна — мы все слишком далеко друг от друга.

Если посмотреть на двух влюбленных, вы увидите, что они постоянно касаются друг друга. Если вы посмотрите на двух людей, которые находят обратный путь в любовные отношения после падения в «диалоги демона», вы увидите, что они тоже обнимаются чаще обычного. Они в буквальном смысле тянутся друг к другу — это осязаемый знак их желания быть вместе.

Безопасный (и прекрасный) секс

Это миф, что у любви есть «срок годности», что страсть — это лихорадка, которая должна проходить со временем. Это довольно глупо. Я не вижу никаких научных или человеческих причин, по которым люди не могут быть счастливы в долгосрочных любовных отношениях.

Люди, которые вступают в любовные отношения, делают это не потому, что их сексуальная жизнь скучна. Никто ни разу не приходил ко мне в кабинет с жалобой, что завел роман, потому что им было скучно в постели. Люди вступают в отношения, потому что одиноки, потому что они не могут эмоционально соединиться со своим партнером. Потом кто-то улыбнется им и заставит почувствовать, что их ценят и считают особенными — и внезапно они оказываются в этой странной ситуации, где они преданы одному человеку, но испытывают влечение к другому.

Страсть, как и все остальное, то усиливается, то ослабевает. Но секс всегда будет скучным, если между мужчиной и женщиной нет эмоциональной связи. Если же вы эмоционально вовлечены, секс имеет сотни граней, это и игра, и страсть.

Я называю этот вид секса «синхронным сексом», в котором неразрывно соединены эмоциональная открытость и отзывчивость, нежность и эротика. Когда между партнерами существует надежная эмоциональная связь, физическая близость может сохранять свой первоначальный жар и креативность. Влюбленные могут быть в один момент нежными и игривыми, а потом вдруг пылкими и эротичными. Партнеры, имеющие сильную привязанность, могут более открыто выражать свои потребности и предпочтения и в большей степени готовы экспериментировать в сексуальном плане.

В безопасных отношениях возбуждение наступает не от попыток воскресить яркие моменты былой безрассудной страсти, а когда вы идете на риск открыться здесь и сейчас, в данный момент, продолжая оставаться в физической и эмоциональной связи со своим любимым. С этой открытостью приходит чувство, что занятия любовью с ним — это каждый раз новое приключение.

Любовь, которая не кончается

После того как вы восстановили потерянный контакт с вашим партнером, и оба удовлетворили вашу потребность в близости, вам нужно продолжать работать над эмоциональной отзывчивостью. Вы можете сделать это, помогая друг другу выявлять существующие в вашей паре проблемы привязанности, которые, как правило, повторяются в ваших конфликтах.

Если, например, вы срываетесь из-за того, что ваша девушка часто ездит в рискованные альпинистские походы, поговорите с ней о том, что ваш гнев рождается из страха ее потерять. Договоритесь, как она может полнее обезопасить себя в этих поездках. Или, если вы часто чувствуете себя покинутой, когда на вас ложится вся тяжесть обязанностей по уходу за детьми, распланируйте, как вы можете более равномерно поделить их с мужем, дабы в один «прекрасный» момент не обозвать его в сердцах паразитом.

Также парам жизненно необходимо праздновать радостные моменты — и большие, и маленькие. Регулярно и сознательно обнимайте и целуйте друг друга каждый раз, когда просыпаетесь, выходите из дома, возвращаетесь и ложитесь спать. Отмечайте важные для вас даты, юбилеи и дни рождения в вашей особой манере, так, как вам хочется и нравится. Эти ритуалы сохранят ваши отношения в этом метущемся и хаотичном мире.

Истории формируют нашу жизнь, и истории, которые мы рассказываем о нашей жизни, в свою очередь, формируют нас. Создайте будущую историю любви о вас и вашем муже, в которой будет описано, как ваша совместная жизнь будет выглядеть через пять или десять лет. Это поможет вам сохранить ваш союз.

Распахнутые объятья

Так как привязанность — это универсальная потребность, она может помочь родителям избежать конфликтов со своими детьми. Недавно я была в кафе со своим сыном-подростком и накричала на него поверх гула кофе-машины, он надулся и обиделся. Затем он вдруг сказал: «Мама, мне кажется, что мы делаем ту самую вещь: я чувствую, будто ты меня критикуешь, а ты — будто мне все равно, что ты говоришь». Мы оба начали смеяться, и мой гнев растаял.

Теперь мы знаем, что такое любовь на самом деле, мы знаем, как сохранять ее. Теперь от нас зависит, как мы будем использовать эти знания с нашими партнерами в наших семьях, а затем — какими путями выпустим эту любовь в мир, чтобы изменить его.опубликовано econet

Сью Джонсон (Dr. Sue Johnson), клинический психолог и автор книги «Hold me tight. Seven conversations for a lifetime of love».

Перевод – Мария Строганова

