Обмен энергиями в отношениях

Двое близких людей подобны сообщающимся сосудам, между которыми движется энергия. Чем крепче эта связь, тем интенсивнее обмен. Например, партнеры без слов понимают состояния друг друга, чувствуют на расстоянии, если с дорогим человеком что-то случилось. Потому в основе гармоничных отношений лежат искреннее общение, способность быть откровенным с собой, контакт со своими эмоциональными переживаниями и эмпатия.

Неверное, каждый человек хоть раз в жизни задавал себе вопрос: «Почему в одних семьях царит любовь и благополучие, а в других не стихают ссоры?», «Почему конфликт отцов и детей случается не у всех?», «Почему кому-то везет в любви, а кому-то нет?». Ответы приходят разные. Причины часто видятся в проблемных родственниках, неверных мужчинах, нечутких женщинах, несчастливой судьбе и многом другом.

Эмоциональная связь

На самом деле истоки счастья или несчастья в отношениях гораздо глубже. Чтобы их увидеть нужно, понимать, что между людьми, состоящими в тесной эмоциональной связи, происходит постоянный обмен энергиями. Эти потоки могут переносить от одного партнера к другому как теплые чувства и переживания, так и сплошной негатив. В любом случае один дает другому только то, что у него есть.

Например, человек испытывающий гнев и раздражение, понимает, что то, «что у него есть» не понравится партнеру и начинает сдерживать свои эмоциональные порывы. Тогда все невысказанное и невыраженное тщательно подавляется, напряжение растет и рано или поздно скрытые чувства вырываются наружу. Только уже не в форме открытого диалога, а в виде обид и враждебности. Просто потому что накопилось.

Двух людей, испытывающих привязанность друг к другу, можно представить в виде двух сообщающихся сосудов, между которыми постоянно циркулирует энергия. Чем теснее связь, тем интенсивнее происходит обмен. Этим объясняется то, что партнеры могут без слов понимать состояния друг друга, ощущать, что у близкого человека, что-то произошло, даже если он находится далеко. Если в каждом из сосудов находятся позитивные чувства, то обмен энергиями происходит свободно, и в паре царит гармония. Это касается не только любовных отношений, но и отношений с родителями, с детьми и с другими близкими людьми. В них так же происходит обмен энергетическими потоками.

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Что же происходит, если один или оба партнера испытывают дискомфорт, но никак не проявляют своих переживаний? Это может быть вызвано сложностями в выражении собственных чувств и понимании чувств партнера, боязнью ранить другого своими внутренними импульсами, страхом открытости и многим другим. Но чтобы за этим ни стояло, общим является то, что человек загоняет негатив и обиду внутрь себя, внутрь своего сосуда. Давление в нем возрастает, энергия начинает поступать в другой сосуд и тот тоже закипает. Если напряжение не может разрядиться конструктивно – происходит взрыв. Яркими примерами тому служат семейные конфликты, в которых никто не пытается найти истину, а только посильней уколоть другого. В бесконечном потоке обвинений и оскорблений исчезают теплые чувства и стремление что-то менять к лучшему.

Если один из партнеров подавляет в себе гнев и раздражение, то другой воспринимает эту эмоцию как собственную и тоже занимает враждебную позицию. Чем больше один подавляет свои чувства, тем сильнее злится другой. В таком формате взаимодействия самый уравновешенный человек может начать вести себя агрессивно или истерично. Если оба партнера подавляют свои чувства, то напряжение растет в обоих сосудах. И рано или поздно соединительная трубка между ними лопается. Обмен энергиями исчезает и эмоциональная связь между людьми тоже.

Наиболее негативное значение невыраженные эмоции имеют в детско-родительских отношениях. Подавленные эмоции родителей находят отражение в детях, которые пока не умеют их скрывать и проявляют весь спектр чувств, испытываемых взрослыми. Даже если родители ничего не говорят о возникших сложностях, ребенок чувствует напряжение и автоматически принимает его на свой счет. Проблемный ребенок – это лишь выход напряжения, скопившегося внутри семьи.

Потому в основе гармонии в отношениях лежат открытое общение, умение быть честным с собой, хороший контакт с собственными эмоциональными переживаниями и готовность понять и принять чувства другого. Не стоит игнорировать даже мелкие разногласия. Они как снежный ком соберутся в «большую проблему», решить которую будет гораздо более сложно. Лучше садиться за стол переговоров, когда напряжение только возникает, а не тогда когда уже невозможно разговаривать. Не стоит замыкаться в себе и обижаться. Обида не дает прислушаться к истинному смыслу слов. В споре не рождается истина, а происходит выброс гнева и обвинений. В нем нет возможности понять чувства партнера и рассказать ему о своих. Не стоит контролировать свои чувства, это приведет к еще большему напряжению. Лучше прислушиваться к ним и открыто о них сообщать. Ведь если не делать этого, то партнер никогда не поймет, почему же вам плохо.

Каждый человек несет ответственность за содержимое только своего сосуда, за ту энергию, которую он приносит в отношения. Он не может контролировать эмоции другого, это уже не его территория ответственности. Исключения составляют только отношения с маленькими детьми, которые впитывают в себя и отражают эмоциональные состояния взрослых автоматически.

При возникновении ощущения, что собственный сосуд наполняется негативными переживаниями лучше не дожидаться взрыва. Своевременное обращение к квалифицированному специалисту поможет разобраться с истоками напряжения, найти конструктивный выход негативной энергии и сохранить эмоциональные связи от разрушения.опубликовано econet

Автор Ирина Никнютьева

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