Обиды на родителей: как простить

Мы можем носить детские обиды на родителей всю свою жизнь. Это чувство ложится тяжким бременем на нашу душу, отравляет отношения. Как простить, понять и жить дальше? Это возможно, но требует душевных сил и воли.

Что делать с обидами на родителей? Отпустить или продолжить нести в себе? Но ведь отпустить – совсем непросто…Задумывались ли вы о том, сколько обид на родителей имеете? Какие-то из них давно забыты, какие-то забавны и смешны, а какие-то по сей день стоят комом в горле.

Как поступить с детскими обидами на родителей?

Очень часто люди, пытаясь избавиться от тяжести обид на родителей, попросту начинают их маскировать другими чувствами, либо игнорируют. Как вы понимаете, ни тот, ни другой вариант особо не работает, и обида продолжает жить с человеком.

Но и рекомендация в стиле «Просто отпустите свою обиду на родителей» не всегда легко выполнима. Как правило, детские обиды – то, во что не хочется влезать. Почему? Потому что больно. И если наш внутренний взрослый знает, как справляться с сложно переживаемыми чувствами (пусть и не всегда экологично, но все же), то наш внутренний ребенок забивается в угол и плачет. И дабы не провоцировать это, мы делаем вид, что ничего внутри нас не болит, ничего не щемит.

Как поступить с обидами на родителей – полностью ваше дело. Вы и только вы вправе принимать это решение. Но если вы спрашиваете моего мнения, оно таково: родителей стоит простить.

И совсем не потому, что я оправдываю ваших маму с папой, даже не вникнув в суть проблемы. Я предлагаю вам простить своих родителей для того, чтобы облегчить жизнь собственным детям. Думаю, мне не нужно рассказывать о том, как взаимосвязаны эти вещи?

Как простить обиду на родителей?

Самый эффективный способ – понять, почему они так поступили. Безусловно, что-то понять легко, а что-то – практически невозможно. Но если вы действительно захотите освободиться от груза – сможете.

Еще один способ, который поможет вам не просто простить, а именно принять обиду, заключается в том, чтобы отнестись к произошедшему, как к опыту. Да, болезненному, сложному для ребенка, но все же опыту. Ведь отчасти он привел вас в настоящий момент. Именно он смотивировал вас работать над собой, чтобы повысить качество жизни – своей и своих детей.

Я знаю, что обида на родителей может быть очень тяжелым бременем. Но если вы видите смысл в том, чтобы избавиться от него, я верю, что сможете. Если чувствуете, что нуждаетесь в помощи психолога – я всегда рад оказаться рядом в этот ответственный момент.опубликовано econet

Автор Ахмедов Илья

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