Обида: Жестокий способ обращения с собой

Каждому знакомо чувство обиды, важно вспомнить: что его "включает"? Какие мысли возникают? Что хочется? Какой результат?

Это чувство унаследовано от родителей! Дети копируют отношение родителей к миру и их реакцию. Обида – это негативная детская реакция, что прекращает получение любви.

Обида: причины и что делать?

Рассмотрим разные значения обиды:

это неоправданное ожидание: он/она не такой, не так делает, говорит, думает, как я ожидал(а);

это способ воспитания: я хочу, чтобы ты понял, научился как надо;

это способ манипуляции: если ты не сделаешь как я хочу – я обижусь, ты будешь чувствовать себя виноватым, а виноватым легко управлять;

это осознанный способ прерывания любви, прекращение духовного развития: я тебя любил, но ты поступила не так как я хотел – я принимаю решение не любить тебя, чтобы ты страдала;

это жестокий способ обращения с собой.

Действия обиды во внутреннем мире – ведет к углублению внутреннего диалога с самим собой, создание собственного спектакля: если бы я сделал так-то…, если бы он поступил так-то… и т.д. Опасность в том, что человек уходя во внутренний диалог, прерывает отношения с внешним миром. Обида окрашивает его внутренний мир эмоцией гнева, и он смотрит на мир с ее ракурса – вы все виноваты, вы все плохие, следовательно, вас нужно наказать, отомстить… И если кто-то хочет установить внешний диалог – «обиженный» принимает это как нападение.

Последствие:

1. Нет потребности в диалоге с другими людьми, замыкание на своих чувствах, уход из реальности в мир фантазии.

2. Есть потребность доказывать собственную правоту, постоянное переживание чувства несправедливости, униженности, жалости к себе: я лучше знаю…, я точно знаю…, ко мне несправедливо относятся…, меня меньше любят, чем… Происходит отвержение знаний других людей, потеря контакта с внутренним учителем, интуицией, унижение других.

3. Появляется зависимость от состояния гнева: гнев как туман, что закрывает солнце. Гнев может быть замаскированный под раздражение, претензии, неудовольствие, постоянную тревогу.

4. Удержание всех негативных чувств: как магнит притягивает негативные ситуации, работает как сбывающиеся пророчества.

5. Полное отсутствие радости и любви: человек может купить радость, он может требовать любовь, но не умеет ее дарить другим, тем самым отталкивает от себя близких людей.

6. Много раздражения ведет к отсутствию материального благополучия – нет творческого процесса, нет воплощения идей, замыслов, отношений.

Причины чувства

Человек не берет ответственность за свои слова и действия: мир виноват в том, что произошло, он специально воюет с «идеальным» человеком.

Неумение или страх попросить помощь у другого человека.

Выученная роль жертвы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что делать?

Ничего не делать, затолкать во внутрь все свои чувства, обесценить помощь другого человека, продолжать жить в детских реакциях, дальше разрушая свою жизнь идя к болезням, одиночеству, бедности...

Научиться зрелому (взрослому) отношению к негативным ситуациям, уметь анализировать свои слова и действия, находить причину и следствие. Уметь признавать ошибки и исправлять их.

Попросить о помощи специалиста, который научит видеть причинно-следственную связь и адекватный выход из ситуаций.

Для убирания чувства обиды предлагаю мантру «Для Обиженных» от Ошо. Повторять громко вслух до исчезновения обиды.

«Я такой важный индюк, что не могу позволить, чтобы кто-то поступал согласно своей природе, если она мне не нравится. Я такой важный индюк, что если кто-то сказал или поступил не так, как я ожидал – я накажу его своей обидой. О, пусть видит, как это важно – моя обида, пусть он получит ее в качестве наказания за свой «проступок». Ведь я очень, очень важный индюк! Я не ценю свою жизнь. Я настолько не ценю свою жизнь, что мне не жалко тратить ее бесценное время на обиду. Я откажусь от минуты радости, от минуты счастья, от минуты игривости, я лучше отдам эту минуту своей обиде. И мне все равно, что эти частые минуты, сложатся в часы, часы – в дни, дни – в недели, недели – в месяцы, а месяцы – в годы. Мне не жалко провести годы своей жизни в обиде – ведь я не ценю свою жизнь. Я не умею смотреть на себя со стороны. Я очень уязвим. Я настолько уязвим, что я вынужден охранять свою территорию и отзываться обидой на каждого, кто ее задел. Я повешу себе на лоб табличку «Осторожно, злая собака» и пусть только кто-то попробует ее не заметить! Я настолько нищ, что не могу найти в себе каплю великодушия – чтобы простить, каплю самоиронии – чтобы посмеяться, каплю щедрости – чтобы не заметить, каплю мудрости – чтобы не зацепиться, каплю любви – чтобы принять. Ведь я очень, очень важный индюк!»

Для тех кто готов взять ответственность за свою жизнь и пойти еще глубже: вспомните человека, который вас обидел, посадите его мысленно перед собой и читайте Молитву Преображения Синельникова (ее можно найти на ютубе), читать 21 день подряд. Молитва очищает от негативных эмоций, приносит прощение и успокоение, освобождает место для Любви и Радости.опубликовано econet

Автор Людмила Шерстюк

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet