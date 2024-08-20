Учиться можно везде: в метро, в разговоре с продавцом, на «скучных» тренингах. И тут многое зависит от того, насколько человек в состоянии выдерживать свою НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. Если выдерживает, и признает своё незнание, то сможет измениться.

Когда мы обесцениваем другого человека, то все, что он делает, носителем чего является, становится незначимым для нас. Мы ничему не можем у него научиться. Это чревато тем, что у нас исчезает возможность меняться самим. Мы останемся навечно в застывшем янтаре своего представления о мире и принимаем только то, что уже есть и так в нас самих. Так мы культивируем имеющееся и наши недостатки в том числе.

Качели: Обесценивание и Идеализация

Когда мы идеализируем человека, мы отменяем себя и превозносим всё, связанное с ним. В этом случае мы рискуем, создав себе кумира, не стать индивидуальностью, не пройти инициацию. Так мы остается со своим комплексом неполноценности, и вечно ищем того, кто знает, как нам правильно жить.

Я была на одном тренинге-практимуме в выходные и наблюдала, как одна из участниц говорила ведущему, что всё, что он рассказал, она знает и ей не интересно. Когда дело перешло к практике того, чему нас учили, у нее плохо получалось то, что предлагал сделать ведущий. В конце она его вовсе и обесценила сказав, что потратила время зря.

На второй день был другой ведущий. Картина была противоположной. Ей всё нравилось, и она напросилась к нему на индивидуальные занятия.

При этом, женщина постоянно пыталась оттянуть на себя все внимание обоих тренеров и постоянно говорила, что она не понимает и что ей надо объяснить еще и еще.

В этой женщине я увидела проявление аспектов психики, которые присущи многим людям, и моей в том числе. Обесценивание и идеализация две родные сестры, которые нас не выпускают из пузыря придуманного мира, делая вечными узниками единственного сценария нашей судьбы.

Когда мы видим того, кто лучше нас в чем-то, мы сталкиваемся со своей несостоятельностью, ощущаем себя ущербными. Обесценивание другого позволяет нам мгновенно восстановить «уважение» к себе. Когда я слушаю выступления людей, например на конференциях, и я с чем-то не согласна, то я научилась говорить себе: «Этот человек как-то туда попал. Присмотрись, пойми, какими качествами он обладает. Если поймешь, то тебя тоже пригласят на конференцию».

Учиться можно везде: в метро, в разговоре с продавцом, даже на «скучных» тренингах, но многое зависит от того, насколько человек в состоянии выдерживать свою несостоятельность. Если выдерживает и признает своё незнание, то сможет измениться.

Самые сложные клиенты, которые обесценивают всё, что ты говоришь. Они пришли уже с собственным мнением о том, что и как у них надо «лечить», и то, что «оно» еще не вылечилось их не смущает. Таким помочь практически невозможно. Я называю работу с ними «эмоциональный ледоруб и айсберг». Раньше я вообще не могла с ними работать, боялась быть чувственно проявленной, слабой, живой. Сейчас уже получается. Нарциссический лёд можно растопить только эмоциями.

Женщина с тренинга - это именно тот человек, которого больше всего бояться начинающие лекторы. Это именно такая, которая может в середине лекции встать и сказать: «Вся ваша лекция - фигня». Самое парадоксальное, что она сама очень страшится публичных выступлений и на тренинг, который я описываю в посте, пришла бороться со своим страхом. Лекции мы боимся читать именно поэтому, потому что в нашей психике живет вот такая «тётя», обесценивающая других, поэтому мы и предполагаем, что и с нами это тоже могут сделать.

Идеализация не менее страшна. Этот призрачный «лучший» в мире объект, который знает ответы на все наши вопросы, и научит нас всему и сразу, манит и дурманит наш разум. Мы ищем его вокруг и любой психопатический нарцисс, который уверен в себе, убедит нас в своей «лучшести». Мы можем последовать за ним как овцы, запрещая себе видеть его недостатки. Мы будем рационализировать и убеждать себя, что он гений. Самое главное, мы хотим, чтобы он нас принял и одарил нас психо-эмоциональным контактом, которого он не в состоянии дать. И мы, как когда-то пытаясь добиться любви матери, будем жертвовать и жертвовать собой, ожидая, что он примет нас, что полюбит нас. А психопатический нарцисс будет уверен, что вы с ним, потому что он офигенный и давать, конечно, ничего не собирается, да и не может.

Это такие качели. На одном краю сидит Обесценивающая, на втором краю сидит Идеализирующая. Вверх, вниз, вверх, вниз. И самооценка наша тоже, то вверх, то вниз. То мы великие и избранные, то ничтожные и ненужные. До тех пор, пока в центре не появится понимание собственной ценности.опубликовано econet

Автор Ольга Демчук

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