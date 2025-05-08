Если продолжать не хотеть замечать свой посыл миру, если продолжать считать, что мир мне должен, в том числе любовь, то можно незаметно превратится из просто бездонной бочки в вечно обиженную, недовольную старую бездонную бочку.

Один из самых прямых мостов в ОБЕСЦЕНИВАНИЕ того, что я получаю в отношениях, ДУМАТЬ, что мне ДОЛЖНЫ - другие люди, родители, дети, мир должен. То есть, если кто-то что-то делает для меня, а я воспринимаю это не как выбор человека, его желание, его усилия, а смотрю как на что-то само собой разумеющееся, что мне положено, вряд ли я буду ценить то, что получаю.

Вы Должны Меня Любить!

Очень интересно на это посмотреть на примере любви. Если я думаю, что меня ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ

(потому что принцесса, красавица, хороший человек, по-другому и быть не может), я по сути ничем не отличаюсь от бездонной бочки - сколько мне не давай, не вкладывайся, не делай для меня, всё из меня вытекает, не задерживается, не представляет ценности. Так как это само собой разумеющееся.

Мне ведь кажется, что странным было бы обратное. Я не просто не вижу, что это ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ делать для меня, а искренне считаю, что это ему ещё повезло, что я позволяю ему это делать. Вот столько у меня власти!

Катастрофа начинается тогда, когда другой устаёт, испытывает другие чувства, решает уйти. Появляется, в общем. Становится вдруг заметным. И... виновным в «нелюбви».

А это очень печальное зрелище.

Автор Алена Швец

