Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. ОБЕСЦЕНИВАНИЕ

ОБЕСЦЕНИВАНИЕ

Источник: gestaltclub.com 8784
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Если продолжать не хотеть замечать свой посыл миру, если продолжать считать, что мир мне должен, в том числе любовь, то можно незаметно превратится из просто бездонной бочки в вечно обиженную, недовольную старую бездонную бочку. 

ОБЕСЦЕНИВАНИЕ

Один из самых прямых мостов в ОБЕСЦЕНИВАНИЕ того, что я получаю в отношениях, ДУМАТЬ, что мне ДОЛЖНЫ - другие люди, родители, дети, мир должен. То есть, если кто-то что-то делает для меня, а я воспринимаю это не как выбор человека, его желание, его усилия, а смотрю как на что-то само собой разумеющееся, что мне положено, вряд ли я буду ценить то, что получаю.

Вы Должны Меня Любить! 

Очень интересно на это посмотреть на примере любви. Если я думаю, что меня ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ
(потому что принцесса, красавица, хороший человек, по-другому и быть не может), я по сути ничем не отличаюсь от бездонной бочки - сколько мне не давай, не вкладывайся, не делай для меня, всё из меня вытекает, не задерживается, не представляет ценности. Так как это само собой разумеющееся.

Мне ведь кажется, что странным было бы обратное. Я не просто не вижу, что это ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ делать для меня, а искренне считаю, что это ему ещё повезло, что я позволяю ему это делать. Вот столько у меня власти!

Катастрофа начинается тогда, когда другой устаёт, испытывает другие чувства, решает уйти. Появляется, в общем. Становится вдруг заметным. И... виновным в «нелюбви».

ОБЕСЦЕНИВАНИЕ

Если продолжать не хотеть замечать свой посыл миру, если продолжать считать, что мир мне должен, в том числе любовь, то можно незаметно превратится из просто бездонной бочки в вечно обиженную, недовольную старую бездонную бочку. А это очень печальное зрелище.опубликовано econet

Автор Алена Швец

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Алена Швец отношения обесценивание психология

Еще от gestaltclub.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.