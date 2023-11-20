О жалости к себе

Иногда теряться, бояться - это нормально. Признание своей детской составляющей не означает того, что ты инфантильный. Инфантильный, как раз, не способен это замечать, он с этим слит. Зрелый человек не боится своей слабости и не отождествляется с ней.

Хватит ныть. Себя жалеть — последнее дело. А ну соберись разберись борись остановись проснись очнись распрямись. И возьми себя в руки! Минутку... Кого себя? И в какие руки? Звучит так, будто меня, по меньшей мере, двое. Ничего удивительного, кстати. В трудной ситуации во мне точно есть тот, кто потерялся, кому реально страшно (ребенок) и тот, кто решает что делать (взрослый). Но только Взрослый может быть стыдящим (не хнычь, подбери сопли), а может поддерживать Ребенка и контейнировать его чувства.

Если я жалею себя, то значит во мне есть некто сильный

Я выбираю второе. Потому что, если я жалею себя, то значит во мне есть некто сильный, кто может пожалеть. Это и есть самый прямой путь к собственным ресурсам. Он лежит через признание и принятие своей слабой части.

Кто-то сказал, что быть сильным — значит позволить себе быть слабым. Теперь это больше не парадокс. Все понятно.

Так же как и про «взять себя в руки». Для меня это означает буквально «взять себя на руки». Дать испуганному Ребенку почувствовать сильные, теплые и надежные руки.

А если, вместо этого, его (себя) стыдить и затыкать, то энергия гаснет, естественное переживание блокируется и сворачивается внутрь. Со временем наступает эмоциональное отупение, когда вообще нет переживаний. Ни хороших, ни плохих. Перед вами Никто, которому Никак.

Нормально иногда теряться, бояться, хныкать, хотеть на ручки. Признание своей детской части не означает того, что ты инфантильный. Инфантильный, как раз, не способен это замечать, он с этим слит. Зрелый человек не боится своей слабости и не отождествляется с ней. Он — хороший родитель самому себе и способен пожалеть Ребенка из любви и безусловного принятия. Если понимает, что это ему сейчас всего нужнее.опубликовано econet

Автор: Anastasia Zvonareva

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