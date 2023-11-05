О неразделенной любви

Как вы относитесь к неразделённой любви? Ответ на этот вопрос подскажет вам, страдаете ли вы неврозом. Неожиданно? Читайте далее...

В жизни бывает много ситуаций, когда тебе человек очень понравился, а ты ему нет. Не приятно конечно, но бывает. И если ты душевно цельный, то здоровой реакцией будет – ну нет, значит нет. Ты примешь, что не можешь нравиться всем людям, как впрочем и они тебе. Тебе будет жаль, ты погрустишь немного, и ты пойдешь себе дальше, осматриваясь по сторонам, пока не найдешь взаимность.

Любовь невротика

Но бывают люди с обратной реакцией – нет, этого не может быть! Я завоюю эту крепость! Я заслужу любовь! И начинается атака.

Изучение его/ее соцсетей и комментарии с целью привлечь внимание.

Много усилий, чтобы «случайно» оказаться там, где вожделенный объект страсти гуляет или отдыхает.

Попытки подружиться с кем-то из его окружения.

Всевозможные манипуляции – «я в беде, помогите», «я болею», доходит до угрозы покончить собой…

Чаще всего выясняется, что за всем этим стоит история, когда с детства этот человек получал от родителей противоречивые сигналы, с одной стороны «я тебя люблю», а с другой «мне плевать на тебя». Эти люди с детства убеждены, что любовь родителей необходимо заслужить. Это невротичные люди.

Для такого невротика невзаимность невыносима, но вместе с тем их тянет, как магнитом, именно к невзаимности и равнодушию. Они изначально выбирают людей, которые холодны, не подходят им, не могут подойти, и не хотят подойти…

Так происходит, потому что невротик в семье никогда не знал любви без условий, когда тебя просто любят, потому что любят, а не за какие-то поступки.

Такой человек презирает и на дух не выносит тех, кто открыто выражает ему свою любовь и заботу. Как же, любовь ведь нужно заслужить, а когда не нужно, когда любовь дают даром, то ему скучно – пойдите вон, Вы тряпка, Вы меня не достойны. Фу, скучища.

И наоборот, когда к нему относятся холодно, или полностью игнорируют, таинственный голос в голове ему нашептывает: «Это любовь, это судьба. Иди, завоюй его». Такой человек всегда выбирает только те варианты, где он будет бесконечно пытаться, никогда не получит желаемой взаимности и будет долго-долго страдать.

От таких людей я часто слышу: «он должен быть сильнее меня, чтобы мне было куда расти», или «она должна быть моей музой, мне надо ее завоевывать, чтобы мне хотелось ради нее…».

Такой человек всегда городит пирамиды, строит иерархии. Ему надо, чтобы объект вожделения был недостижим, выше него по уму или положению в обществе. Ему необходимо преданно служить, как раб, тайком приписывая себе достижения возлюбленного, получая тем самым суррогат смысла и признания своих заслуг.

Равенство и партнерство для невротика, вообще непонятная штука – как это, не надо служить и добиваться, а чем мне тогда заняться? Скучно ведь!

Невротики очень боятся быть брошенными, но их конечно постоянно бросают. Они панически боятся быть униженными и при этом неизбежно приходят к ситуации, где унижаются и теряют достоинство перед объектом своей любви в моменты отчаяния.

Но прийдя в себя, люто мстят за своё унижение, подавляя явную агрессию, занимаясь мелким вредительством, ну или открытой ненавистью с преследованиями и проклятиями…

Как же исправлять положение? Может для начала хотя бы допустить, что бесплатная любовь и забота возможны? Научиться принимать ее от «скучных и заботливых», преодолевая свою скуку. Принимать по капельке, как змеиный яд. И научиться за каждую капельку благодарить…опубликовано econet

Автор Леа Веденски

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