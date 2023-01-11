О чем говорит постоянный поиск недостатков в других

Поиск недостатков в других (сюда также можно отнести неконструктивную критику и агрессию) - это умонастроение человека, посредством которого он поддерживает в себе чувство самоуважения, путем мысленного или словесного принижения, критики окружающих людей (или их поступков). На языке психологии это называется самоутверждаться за чужой счет.

Когда существует стремление искать недостатки в других, то это говорит о том, что человек обеспокоен своей собственной неполноценностью, но не хочет этого открыто признать (происходит вытеснение неприятных мыслей о себе в подсознание). Но мысли никуда не исчезают и беспокоят человека, постоянно отравляя его внутренний мир, также, как ядовитые отходы со свалки отравляют окружающую природу.

Как работает механизм вытеснения и проекции в психике

Желая чувствовать себя лучше, такой человек все больше внимания переносит из мира внутреннего, от собственных ядовитых "отходов", на мир внешний. Так действует механизм проекции: человек приписывает свои недостатки и проблемы другим людям.

Собственные недостатки - "отходы", становятся неактуальными и начинается борьба с недостатками окружающих людей, хотя единственное, что необходимо сделать, это навести порядок у себя в душе, голове, в своем внутреннем мире.

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О том как навести порядок у себя внутри писал еще много веков назад английский поэт Уильям Шекспир: "Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь!". Как же разобраться в том, где мои "грехи", какие они, а где чужие? Лучше всего это сделать в тот момент, когда возникает побуждение осудить своего ближнего за что-либо. Нужно произнести, повторить эту фразу осуждения, но уже с использованием Я-местоимения.

Например: "Как Ты меня уже достал своим пессимизмом" преобразовываем "Как Я уже достал себя своим пессимизмом" или "Ты плохой, ты эгоист, ты любишь только себя" преобразуем в «Я плохой, я эгоист и люблю только себя". Вот теперь стало все понятно и можно работать над собой, пытаясь преобразовывать или искоренять свои недостатки.опубликовано econet

Авто Наталья Нилова

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