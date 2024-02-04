"Ну я же говорил!" Топ-5 токсичных фраз

Каждая из приведённых в статье фраз, представляет собой искажённое выражение потребности. Человек не говорит, "я этого хочу, но мне не хватает уверенности", он говорит о чужой беспомощности/говорит не о страхе оценки, а о стремлении и идеальному и др. Подобные послания ведут к конфликтам (внутренним и внешним), что и является поводом для обращения к психологу. Цель же последнего, как раз-таки, заключается в том, что бы прояснить истинные мотивы.

Топ - 5 деструктивных фраз, способных добавить ложку дёгтя в отношения с людьми. Интересный факт: подавляющее большинство психологических трудностей связаны с общением - люди говорят разрушительные фразы, надеясь сделать лучше. Обращая на них внимание, перефразируя и - как можно чаще - избегая, Вы сможете прокачать коммуникативный навык на 220%.

Токсичные фразы: Как общаться без конфликтов

Поехали!

"Ой да брось..."

Фраза сказанная с лёгкой ухмылкой, выражающая скрытую агрессию и (не всегда осознаваемое) желание обесценить собеседника. Выглядит как дружеский совет, но не обольщайтесь, услышав её, Вы не почувствуете прилив сил и желание что-то "бросить" ради лучшей возможности. Её смысл в буквальном звучании - брось. Точка.

"Простите!!!"

Да, три восклицательных знака здесь не случайны. Речь о буквальном прошении помилования, когда человек, например, случайно зацепил Вас, выходя из транспорта или хочет узнать время: "простите ради Бога, время не подскажете? Очень нужно вот... ах, спасибо-спасибо!" Невыносимо! Когда бессмысленно извиняются, мы ощущаем вину за чужую реакцию. Понимая же, что причин для вины нет, ощущаем злость. По-сути, так замыкается круг "преследователь-жертва", если развивать тему и говорить о жизненных сценариях.

"Никогда!"

Не уходим от классики, никогда не говори никогда. Разумеется, я имею ввиду не только эту, но и многие схожие фразы: всегда, постоянно, вечно, всё-ничего и др. Их суть в иррациональном обобщении, когда один или несколько эпизодов, возводят в абсолют: "никогда не помогаешь", "у тебя всё из рук валиться", "ты ничего не можешь".

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"Ты как он (она)"

Сравнение с другими, популярный способ воспитания. Ребёнку указывают на пример отличников, а когда ребёнок - копируя манипуляцию взрослого - приводит в пример неуспевающих ("а у Васи-то двойка!"), его тут же ставят на место: "Меня интересуешь Ты! Вася не мой ребёнок!".

"Я же говорил (-ла)!"

Гвоздь программы! Почему? Анализ клиентских случаев показал, что эта фраза используется наиболее часто. В периоды спокойствия (эскалации), в ссорах и конфликтах, в качестве иронии и др. Говоря о собственных "прорицаниях", мы ничем не помогаем, но остаёмся недоступными для критики. Зачем? Для чего? Чтобы - как в большинстве вышеупомянутых случаев - обесценить и возвыситься над другим человеком.

Каждая из приведённых фраз, представляет собой искажённое выражение потребности. Человек не говорит, "я этого хочу, но мне не хватает уверенности", он говорит о чужой беспомощности/говорит не о страхе оценки, а о стремлении и идеальному и др. Подобные послания ведут к конфликтам (внутренним и внешним), что и является поводом для обращения к психологу. Цель же последнего, как раз-таки, заключается в том, что бы прояснить истинные мотивы.опубликовано econet

Автор Георгий Солодовников

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