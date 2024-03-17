Новые отношения: Мы начинаем с того места, на котором остановились в предыдущих

Людей меняют отношения, и люди меняются совместно. А, может быть, вообще, меняются не люди, а отношения (!), которые они строят?

Мужчина и Женщина. За плечами у Него и у Неё жизненный опыт, сложные переживания, ошибки, дети, разнообразные связи, прошлые браки. В общем, всё то, что обычно накапливается к плюс-минус сорока. Однако их отношения на самой своей заре, они только-только начинают их выстраивать, и больше всего на свете им хочется не повторять ошибок предыдущих браков, ошибок, совершённых с прежними партнёрами, ошибок, приведших, по их мнению, к долгим душевным страданиям и столь же долгому одиночеству.

Как не повторить прошлое в отношениях

Переживание, общее для них обоих: «Не дай Бог попасть в такую же историю ещё раз». Просто нет уверенности, что выживешь ещё раз в таком же тупике. Поэтому и пришли на консультацию.

- Мне нравится встречаться, подолгу гостить друг у друга, нам хорошо друг с другом, физически, эмоционально и интеллектуально, мы не ссоримся. Но, кажется, что чего-то не хватает, чтобы принять решение жить вместе.

- Провести вместе неделю здорово, но жить постоянно – это совсем другое. Но я не понимаю, что меня останавливает.

А вот это то место, где мы, профессиональные психологи, предложим применить специальный приём – более внимательно посмотреть на те чувства, которые сознание «проскакивает», а индикатором этих пропущенных сознанием чувств, для нас будут телесные ощущения:

- В тот момент, когда вы, на секунду, представляете, что вы вместе не одну неделю, а годы – обратите внимание, что вы чувствуете телесно в этот момент? Например, это про напряжение или, наоборот, отсутствие энергии?

- Напряжение. Это, наверное, страх. Сейчас думаю, что это страх ситуации, что она будет настаивать, я буду уступать, но мне будет нехорошо, и мы начнём ссориться. И все будут несчастны.

Тут на её лице появляется отчаяние:

- Я поняла, мы правда не готовы жить вместе. Знаете почему? Сейчас мне тоже стало страшно. Я никогда об этом не рассказывала Серёже, но то, что он описал сейчас – это именно то, что происходило в моём прошлом браке. Но тот брак закончился больше 10 лет назад!!! Я думала, я изменилась! Я думала, что могу теперь по-другому! Но если он уже предчувствует эту ситуацию, когда ещё ничего не началось, по факту, то не стоит и пробовать. Вы не представляете, как мне плохо было тогда… Я не хочу повторения.

Как профессиональные психологи, в этом месте мы заметим, что пара допускает распространённую ошибку: они думают, что проблему можно решить поодиночке, что каждый из них может волшебным образом измениться, и это позволит им не причинить боли другому.

Дорогие наши клиенты! Нет, вы не сможете измениться поодиночке. Людей меняют отношения, и люди меняются совместно. А, может быть, вообще, меняются не люди, а отношения (!), которые они строят?

Зная это, мы, психологи, задали Ей вопрос: Оля, а вы можете пофантазировать, какое поведение Сергея может в этой сложной и кажущейся тупиком ситуации увеличить ваши шансы на взаимопонимание? Чуть позже, Она обратилась к Нему так:

- Я не могу убрать свой темперамент и свою жизненную силу. Пока я одна, мне кажется, что я могу быть очень покладистой, что я помудрела, больше понимаю. Но это всё слетает как шелуха, в какие-то моменты, когда меня заносит, и мне кажется, что делать нужно именно так, как я вижу, кажется, что именно так правильно и именно так все будут счастливы. Я не могу этого изменить!!!

Но, может быть, ты можешь, в такой ситуации или через какое-то время после, когда сам понял, что что-то не так для тебя, взять меня за руки, посмотреть мне в глаза, и сказать, что тебе важно в этой ситуации, чтобы было, как ты хочешь. Как ты сказал, и неважно правильно это или нет, и не важно, есть ли у тебя аргументы. Просто сказать, что этот момент для тебя важен. Чтобы у меня был шанс пойти тебе навстречу ради тебя, а не ради аргументов, и не потому, что мне кажется что-то правильным или неправильным.

Когда я была в прошлом браке, я первое время даже пыталась спрашивать "скажи, если это важно, я буду это делать", но я получала ответ "делай как тебе удобно (лучше, нравится, считаешь нужным)". И я делала по-своему. А через несколько лет выяснялось, что это всё-таки было важным. Это очень трудно - когда всё время приходится угадывать, что же, на самом деле, хочет партнёр.

…Здесь мы оставим эту пару, прекратив за ними «подглядывать», хотя им предстоит ещё много интереснейшей работы. В том числе и симметричное послание от него, о том, какое поведение от Неё увеличит их шансы на взаимопонимание.

Всё равно бесполезно пытаться «списать» рецепт. Вам, скорее всего, не подойдёт чужой. Каждая пара выстраивает своё. Нет уверенности в том, как не повторить прошлое.

Отношения – это риск. Быть Женщиной – риск. Быть Мужчиной – риск. Но компетенции открытого контакта, открытой коммуникации делают этот риск более управляемым, мы уже не щепки в водовороте, мы как опытные байдарочники или рафтингисты проходим пороги бурной реки. Периодически нас опрокидывает…опубликовано econet

Автор Евгения Тихвинская

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