Нормально ли чувствовать себя плохо БЕЗ причины

Мне иногда бывает не по себе без какой-то очевидной причины. Однако я больше не думаю, что со мной что-то не так.

В свои подростковые годы, начиная с тринадцатилетнего возраста, я присутствовал на многих семейных обедах и при этом пытался притворяться, что я прекрасно себя чувствую. Дело не в том, что я чувствовал себя несчастным в кругу семьи, вовсе нет. Но на протяжении всех этих лет меня целыми днями ужасно тяготило чувство, что я не могу вести себя на семейных сборищах с такой же непринуждённостью, с какой я действую в компании своих друзей. Это чувство характеризовалось слабостью в желудке, неловкостью и сильным желанием сбежать подальше от людей и вернуться домой. Это было не то чтобы отчаяние, а, скорее, чувство ущербности, которое возникает после плохого выступления или получения выговора от босса.

Чувствовать себя не в настроении – это нормально

Оглядываясь назад, я сам не могу поверить в то, что когда-то так себя чувствовал. Каждый раз я думал только о том, что если не чувствую себя хорошо, то я должен понять причину своего подавленного состояния (я поздно лёг спать и не выспался, или нечто подобное).

Внутренне я чаще всего объяснял это своей неумелостью в сравнении со взрослыми – я что-то делал недостаточно хорошо, я был недостаточно организован, я ещё не сделал ничего важного. Как только всё самое худшее оставалось позади, я пытался выяснить проблему и каким образом я мог бы её решить. Часто я составлял для себя список новых задач или целей, которые, как я полагал, помогут мне обрести уверенность в себе. Я составил сотни подобных списков.

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У меня нет клинической депрессии. Я выполнил тесты, и я не нашёл у себя соответствующих симптомов. То же самое касалось биполярного расстройства и всех прочих форм нервозно-психических состояний.

В целом я счастливый человек. Я чувствую, что моя жизнь прекрасна. Большую часть времени я чувствую себя лучше, чем на «отлично» – мне искренне нравится мир.

Но даже сейчас мне иногда бывает не по себе без какой-то очевидной причины. Однако я больше не думаю, что со мной что-то не так. Это чувство не обязательно связано с психическим заболеванием, плохим выбором в жизни или недостаточным потреблением жидкости.

Я рос, полагая, что если человек чувствует себя плохо, то этому должно быть объяснение. Что-то должно было произойти. Ты посмотрел страшный фильм. Кто-то причинил тебе боль. Ты что-то не сделал. Ты плохо заботишься о себе. Я полагал, что в целом люди всегда должны чувствовать себя прекрасно, и только скорбь какого-то рода, краткосрочная или долгосрочная, может объяснить, почему кто-то чувствует себя плохо.

Но мы знаем, что человеческие настроения могут колебаться независимо от обстоятельств. Мы все это пережили: жизнь может казаться яркой утром и мрачной вечером того же дня, даже если при этом не произошло ничего существенного. У некоторых из нас подобные перепады происходят чаще, чем у других, и я думаю, что этим часто и объясняется путаница в этом вопросе.

В последние годы я наконец-то стал более открыто говорить об этом с некоторыми из своих друзей и родных, и мне кажется, что существует очень широкий круг того, что считается нормой. Когда я делился с этими людьми своим многолетним опытом тихого умирания во время семейных ужинов или на заседаниях отдела, одни говорили, что у них бывает то же самое, только намного хуже, в то же время другие вообще понятия не имели, о чём это я веду речь.

Вы, наверное, знаете, к какой группе относитесь вы. Трудно понять, что можно считать «обычной нормой», потому что большинство людей не хотят ни говорить, ни слышать об этом. Я не психолог, поэтому не принимайте моё мнение за научное утверждение, но сейчас я уверен, что даже оптимисты по жизни иногда могут чувствовать себя очень плохо безо всякой причины.

Однако мы продолжаем думать, что для этого всегда есть причина, поэтому получается эффект снежного кома, и он может быть разрушительным.

Мои припадки мрачного настроения, вероятно, были вполне естественны, но они затягивались на несколько дней потому, что я считал ненормальным чувствовать себя плохо и не уметь объяснить, почему.

Когда вы считаете, что ваше плохое настроение обязательно означает, что что-то не так либо с вами, либо с окружающим вас миром, вы чувствуете, что должны исправить либо что-то из двух, либо и то, и другое. Но вы не знаете, как это сделать, и от этого вам становится ещё хуже.

Когда вы начинаете искать недостатки в окружающем мире или самом себе, вы всегда находите многое, что может подпитывать ваши бесконечные размышления. Однако все эти размышления в 100% случаев приводят к одному и тому же списку:

- Я недостаточно занимаюсь

- Я не могу изменить некоторые жизненно важные вещи

- Мир является посредственным и опасным

- Что-то не так с моими мозгами

Но весь этот список объяснений плохого настроения абсолютно не нужен, если никто (включая вас) не требует никаких объяснений.

Дело не в том, что у настроений и психических состояний нет причин. Вероятно, за каждым чувством и ощущением стоят какие-то генетические, нейрохимические и ситуационные факторы. Но эти скрытые механизмы не всегда дают понятное, выразительное объяснение плохому настроению. Однако окружающие ждут объяснения. Если вас кто-то спросит, как вы поживаете, и вы ответите: «Не слишком здорово», вас спросят, почему. И вам придётся искать ответ, хотите вы этого или нет.

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Но вы можете просто сказать, что у вас всё в порядке, и вы знаете, что тогда дальнейших расспросов не будет – потому что все считают это естественным.

Иногда у плохого настроения бывают вполне понятные причины, и тогда вы можете с ними бороться. Существуют также серьёзные заболевания, вызывающие расстройства настроения, и они требуют лечения.

Но все мы подвержены полному диапазону человеческих эмоций, и само по себе это не является той проблемой, которую требуется исправлять. Посмотрите, сколько раз за день вы встречаетесь с различными клерками, кассирами, коллегами и друзьями, которые в этот момент пытаются из последних сил показать, что у них всё прекрасно.

Сейчас я впадаю в депрессию значительно реже, благодаря двум богам: медитации и друзьям, с которыми можно поделиться своим плохим настроением. Однако большинство людей предпочитают не говорить о неприятных вещах, и я не могу не задаться вопросом, почему они думают, что им нужна причина, чтобы чувствовать себя плохо.

Сейчас я отношусь к своему настроению как к погоде. Ежедневные перепады эмоций возникают так же, как дождь, откуда-то из Вселенной. Все мы уже давно приспособились к окружающему нас климату, его конкретным нормам и крайностям. Кто-то из нас живёт на юге, а кто-то – на севере. У каждого климата есть свои преимущества и недостатки, но ни один из них не является «неправильным». Мы уже не считаем, что дожди посылают нам боги как наказание. И мы не грозим кулаками небу, выражая протест.

Мы принимаем климатические условия такими, как они есть, и вносим свои коррективы. Наденьте свитер, отложите вечеринку, посмотрите фильм. Чувствовать себя не в настроении – это нормально. опубликовано econet.ru.

Автор Дэвид Кейн

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