Никто не хочет жить без смысла

У каждого человека в жизни должен быть свой смысл. Это как призвание: кто-то пишет книги, кто-то лечит людей, кто-то рисует картины. Ощущение значимости того, что мы делаем, наполняет нас счастьем и удовлетворением. Но должна быть еще главная цель в жизни. Как ее определить?
Писатель и психолог Лео Бабаута уверен, что никто не хочет прожить жизнь просто так. Но не у всех получается найти смысл.
Большинство людей, которых я знаю и с которыми работаю, хотят, чтобы их жизнь была наполнена смыслом. Никто не хочет жить просто так…
Прожить хорошую жизнь, полную смысла.
Этому не учат в школах, и большинство из нас совершенно не знают, как этого достичь.
Я не смогу в одной статье рассказать все о том, как наполнить жизнь смыслом, но мне бы хотелось объяснить, как двигаться в этом направлении.
Первое, что приходит в голову — это посвятить себя поиску смысла жизни. Насколько это важно? Готовы ли вы мириться с неопределенностью из-за этого, или комфорт и безопасность для вас сейчас важнее?
Чтобы достичь желаемого, нужно сделать это интуитивно. Понять, что это достаточно важно, чтобы посвятить себя этому, выделить время, попрактиковаться с неопределенностью. Запишите обязательства перед собой. Потом — перед другими.
Второе, о чем стоит задуматься — это изучение своей цели, если вы еще не до конца ее понимаете. Это не просто вопрос: «Что бы я хотел сделать?» или поиск ответа в интернете. Вы должны провести исследование, и было бы правильно подойти к нему с чувством приключения.
Вот как я обычно рекомендую исследовать цель:
Если это найдет у вас отклик, продлите исследование до месяца. Если нет, выберите следующий пункт короткого списка. Протестируйте его две недели. Повторяйте, пока не найдете что-то, что захотите продолжить в течение месяца или дольше.
Это итеративный метод исследования цели. Пробуйте мини-версию какого-то занятия пару недель. Может дольше. И продолжайте делать это, пока не наткнетесь на что-нибудь значимое.
Обращайте внимание, чувствуете ли вы, что хотите избежать этого процесса или чего-то, что с ним связано. Это неопределенность, проявляющаяся в страхе. Это совершенно нормально, но вы можете задаться вопросом, нужна ли вам поддержка в этой неопределенности, чтобы не пришлось останавливаться.
Есть бесконечное количество возможностей прожить хорошую жизнь. Можно медитировать на горе годами или наслаждаться простыми вещами. Можно приятно проводить время с близкими или пробовать кулинарные изыски. Можно читать весь день или слушать музыку. Можно работать и возвращаться домой с чувством удовлетворения.
Для меня один из важнейших компонентов хорошо прожитой жизни — помимо общения с близкими и глубокой признательности за свою жизнь — делать что-то, что кажется значимым. И обычно это помощь другим людям в делах, которые для них важны.
Если вы можете служить другим, сделать их жизнь лучше в малом (или в большом)… это кажется невероятно значимым. Гораздо больше, чем просто путешествие, богатство, вкусная еда или развлечения. Все это здорово, но для меня это не имеет большого значения.
Если вы можете придумать что-то подобное, наполненное смыслом… тогда прожить хорошую жизнь станет просто:
Это просто, но не всегда легко. И это делает жизнь еще богаче.опубликовано econet
Автор Бабаута Лео
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий