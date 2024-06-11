Никто не хочет жить без смысла

У каждого человека в жизни должен быть свой смысл. Это как призвание: кто-то пишет книги, кто-то лечит людей, кто-то рисует картины. Ощущение значимости того, что мы делаем, наполняет нас счастьем и удовлетворением. Но должна быть еще главная цель в жизни. Как ее определить?

Писатель и психолог Лео Бабаута уверен, что никто не хочет прожить жизнь просто так. Но не у всех получается найти смысл.

Больше, чем цель: как найти смысл жизни

Большинство людей, которых я знаю и с которыми работаю, хотят, чтобы их жизнь была наполнена смыслом. Никто не хочет жить просто так…

Прожить хорошую жизнь, полную смысла.

Этому не учат в школах, и большинство из нас совершенно не знают, как этого достичь.

Я не смогу в одной статье рассказать все о том, как наполнить жизнь смыслом, но мне бы хотелось объяснить, как двигаться в этом направлении.

Обязательство

Первое, что приходит в голову — это посвятить себя поиску смысла жизни. Насколько это важно? Готовы ли вы мириться с неопределенностью из-за этого, или комфорт и безопасность для вас сейчас важнее?

Чтобы достичь желаемого, нужно сделать это интуитивно. Понять, что это достаточно важно, чтобы посвятить себя этому, выделить время, попрактиковаться с неопределенностью. Запишите обязательства перед собой. Потом — перед другими.

Исследование

Второе, о чем стоит задуматься — это изучение своей цели, если вы еще не до конца ее понимаете. Это не просто вопрос: «Что бы я хотел сделать?» или поиск ответа в интернете. Вы должны провести исследование, и было бы правильно подойти к нему с чувством приключения.

Вот как я обычно рекомендую исследовать цель:

Составьте список вещей, которые, по вашему мнению, имеют значение — помогать нуждающимся детям, помогать людям снизить стресс, путешествовать с целью помощи нуждающимся сообществам и т. д. Включите в список все, что даже отдаленно возможно или интересно, не ограничивайте себя. Я, например, обнаружил, что больше всего смысла приносит помощь другим людям в том, что волнует вас самих.

Включите в список все, что даже отдаленно возможно или интересно, не ограничивайте себя. Я, например, обнаружил, что больше всего смысла приносит помощь другим людям в том, что волнует вас самих. Спросите себя, какие 3-5 пунктов этого списка наиболее значимы. Если что-то действительно выделяется — может быть, это то, чем вы хотели заниматься годами — тогда с этого и нужно начать. Но, возможно, вы не уверены, поэтому выберите 3-5 пунктов. Это ваш короткий список.

Обозначьте главное, основываясь на интуиции. Если вы совершенно не уверены ни в чем, выберите наобум или спросите друга. Это не окончательное решение, а то, с чего вы начнете.

Если вы совершенно не уверены ни в чем, выберите наобум или спросите друга. Это не окончательное решение, а то, с чего вы начнете. Выделите на эту главную возможность 2 недели. Например, если вы хотите помогать людям, страдающим от стресса, выберите одного человека и общайтесь с ним по видеосвязи и электронной почте в течение 2 недель. Это мини-версия вашего возможного предназначения. Погрузитесь в него на 2 недели по-настоящему.

Если это найдет у вас отклик, продлите исследование до месяца. Если нет, выберите следующий пункт короткого списка. Протестируйте его две недели. Повторяйте, пока не найдете что-то, что захотите продолжить в течение месяца или дольше.

Это итеративный метод исследования цели. Пробуйте мини-версию какого-то занятия пару недель. Может дольше. И продолжайте делать это, пока не наткнетесь на что-нибудь значимое.

Обращайте внимание, чувствуете ли вы, что хотите избежать этого процесса или чего-то, что с ним связано. Это неопределенность, проявляющаяся в страхе. Это совершенно нормально, но вы можете задаться вопросом, нужна ли вам поддержка в этой неопределенности, чтобы не пришлось останавливаться.

Хорошо прожитая жизнь

Есть бесконечное количество возможностей прожить хорошую жизнь. Можно медитировать на горе годами или наслаждаться простыми вещами. Можно приятно проводить время с близкими или пробовать кулинарные изыски. Можно читать весь день или слушать музыку. Можно работать и возвращаться домой с чувством удовлетворения.

Для меня один из важнейших компонентов хорошо прожитой жизни — помимо общения с близкими и глубокой признательности за свою жизнь — делать что-то, что кажется значимым. И обычно это помощь другим людям в делах, которые для них важны.

Если вы можете служить другим, сделать их жизнь лучше в малом (или в большом)… это кажется невероятно значимым. Гораздо больше, чем просто путешествие, богатство, вкусная еда или развлечения. Все это здорово, но для меня это не имеет большого значения.

Если вы можете придумать что-то подобное, наполненное смыслом… тогда прожить хорошую жизнь станет просто:

Проводите время с близкими.

Заботьтесь о себе.

Будьте глубоко признательны за радость жизни.

Служите другим людям, наполняя смыслом их жизнь.

Это просто, но не всегда легко. И это делает жизнь еще богаче.опубликовано econet

Автор Бабаута Лео

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