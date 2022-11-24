Нежность для женщины как воздух

Женщине нежность нужна как цветку луч солнца. Без нежности она завянет, угаснет. Это может подарить только любящий мужчина. Искреннюю нежность нельзя ничем заменить, никакими благами. Почему же ее безжалостно съедают будни, и именно ее мужчины отправляют на свалку спустя несколько лет совместной жизни?

Нежность для женщины равно воздух. Без нее что-то внутри ломается, выключается, начинает глючить и тормозить. Становишься какой-то не такой, чего-то внутри не хватает, а восполнить самой это недостающее невозможно. Нет, ты двигаешься, улыбаешься, говоришь коллегам: «Доброе утро» и «Как дела?», пьешь кофе и малиновый чай, но от этой недостачи, незаполненной внутри пустоты теряется блеск глаз, легкость походки, цвет жизни…

Женщине необходима нежность

Становишься искусственной что ли. Этого может и не видно со стороны, но чувствуется тобой, чувствуется окружающими на каких-то особых частотах.

Женщина взращённая в нежности она другая. Вроде такие же руки, ноги, голова, но у нее другое свечение, другое сияние, другие вибрации… она наполнена! Женщина, живущая без нежности – пуста!

Нежность - это главная составляющая в жизни женщины. Без нее в принципе тяжело быть женщиной. Конечно, можно пытаться заменять ее деньгами, нахождением рядом, помощью по дому и уборкой в оном, можно бесконечно искать эти заменители и подсовывать суррогаты, но вряд ли замена будет качественной…

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Искреннюю нежность, которую дает женщине мужчина, не заменишь ничем. Только она зажигает глаза, высушивает слезы, делает тихим голос, выключает претензии. Только она делает женщину той милой девочкой, которую ты когда-то полюбил.

И если сейчас твоя женщина злится, знай, все что ей нужно – твоя нежность. Нежность, которую можешь дать только ты! Просто так, ничего не требуя взамен. Поцелуй, слово, взгляд, объятия, любая мелочь, искренняя и нежная. И это не в тот момент, когда ты хочешь секс, не в тот момент, когда это надо сделать, потому что так принято, нет, все это не считается, не принимается, не работает.

Просто так, постоянно, бесконечно и искренне... Зачем? Чтоб удерживать в отношениях тот теплый огонь, согревающий обоих, чтоб сохранять ту любовь, которая была в начале, чтоб избегать не нужных конфликтов и чтоб делать свою женщину женщиной...

Нежность! Она нужна как воздух, но именно о ней забывается быстрее всего, именно ее съедают серые будни, именно ее мужчины выбрасывают в мусор спустя несколько лет совместной жизни, недооценивая важность.опубликовано econet.ru

Автор Савицкая Василиса

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