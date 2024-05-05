Невыполненные обещания могут разрушить судьбу

Человека, который не выполняет своих обещаний, считают по меньшей мере нечестным. Но главная проблема не в этом. Ваши невыполненные обещания меняют судьбу к худшему. Вот объяснение этого факта.

Почему не стоит давать пустых обещаний? Невыполненные обещания могут негативно отразиться на жизни того человека, который что-то обещал. Вот как это работает.

Чем вредят невыполненные обещания

Такое обещание подсознание не забывает. Оно вообще ничего не забывает. А невыполненное обещание - это невыплаченный долг. И приводят неисполненные обещания к реальным денежным долгам.

Невыполненное обещание день за днём понижает самооценку. Падает уважение к себе, даже если человек объективно не смог исполнить обещанное.

И репутация портится; «кредитная история». Желания перестают исполняться. Раз человек не отдаёт долг, не выполняет обязательства, больше он ничего не получит.

Невыполненное обещание приводит к проблемам, неприятностям и убыткам. Подсознание наказывает того, кто не сделал обещанное. Самонаказание проявляется в неприятностях и в болезнях, хотя человек не связывает свои обещания и череду проблем. Но так психика устроена.

Чем совестливее человек, тем больше риск последствий после неисполнения обещанного. Проблемы происходят ещё и потому, что светлая сущность, внутренняя или внешняя - ее называют Ангелом, - напоминает и побуждает исполнить то, что обещал. Звонит в звоночек и мигает красной лампочкой. Проблемы - это напоминание.

Надо постараться и выполнить обещанное другим или самому себе.

Приложить усилия и выполнить, даже если не хочется, если трудно, если маловато сил и средств…

А если вы сгоряча или ошибочно пообещали что-то, нужно присесть и записать свои обещания. Честно записать на листочке. Или в телефоне. Много получилось? Или мучает и запомнилось только одно обещание?

Теперь ещё раз проверьте свои возможности, материальные или эмоциональные. Вы честно не можете исполнить обещанное? Или ищете оправдания, лукавите, уклоняетесь?

Если не можете - так и напишите. Можно и мысленно сказать, но письменная речь лучше. «Я прошу избавить меня от этого долга. Взамен я сделаю другое, то, что мне сейчас по силам». Выберите то, чем можете закрыть долг. Посильное и реальное. И сделайте это как можно быстрее.

Вы освободитесь от долга. Уберёте камень с души. Вернёте себе свои возможности и обретёте мир и гармонию с собой и с Высшими Силами.

И приобретёте опыт - обещать надо очень осторожно. Чтобы не оказаться должником перед жизнью и перед самим собой…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet