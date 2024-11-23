Свободное время – это мечта (для многих – несбыточная). А дискомфорт в свободное время возможен, если вы не понимаете своих желаний. То есть привыкли ориентироваться на чужие интересы, быть исполнителем. Или вам страшно остаться наедине с самим собой. В результате вы заваливаете себя работой или бежите от одиночества.

Мы часто планируем, что в выходной от души отдохнем и зарядимся энергией для новых свершений. Приходит выходной, и тут на нас наваливается тоска, неудовлетворенность жизнью и даже раздражение. Это называется невроз выходного дня (или воскресный невроз, или депрессия выходного дня). Почему для кого-то выходной становится настоящей пыткой?

Суть воскресного невроза

Воскресный невроз говорит о конфликте внутри личности. Он развивается из-за неумения жить согласно своим желаниям и потребностям. Если мы не знаем себя, неизбежны пассивность, узость кругозора, стремление к зоне комфорта.

Депрессия выходного дня – тревожное состояние, рождающееся при прекращении обычной деятельности (работы). Подобное настроение одолевает в конце рабочего дня, перед выходными, в отпуске, в длительные праздники.

Для активных членов социума выходной может быть временем анализа, переосмысления себя и своей работы.

Воскресный невроз опасен осложнениями - депрессией и стрессом. Возможно алкогольное проведение времени, бездумный просмотр телепередач, обжорство.

Признаки депрессии выходного дня

Воскресный невроз имеет 2 характеристики:

страх, тревожность (доходящая до паники), чувство опасности;

состояние угнетения, тоска, чувство душевного опустошения.

Психосоматические симптомы: головокружение, головные боли, бессонница, апатия, боли и зажимы мышц, простуды.

Люди пытаются убить время и убежать от одиночества таким образом:

берут надомную работу;

бродят по магазинам;

затевают ремонт;

посещают бары, клубы, приглашают друзей, сами идут в гости.

Кто подвержен воскресному неврозу

Неврозу в свободное время подвержены те, кто не может оставаться наедине с самим собой. Эти люди заваливают себя делами, отыскивают задачи и развлечения, чтобы убежать от депрессивных размышлений. Итак, осознание бессмысленности жизни и своей душевной пустоты – фактор воскресного невроза.

Итак, осознание бессмысленности жизни и своей душевной пустоты – фактор воскресного невроза. Еще одна «группа риска», подверженная депрессии выходного: бизнесмены и карьеристы. Они не мыслят даже краткого застоя в развитии. Невроз чаще угрожает обладателям высшего образования, которые привыкли личностно расти.

Как исправить ситуацию

Попробовать «загрузить» свободное время каким-нибудь новым хобби, посещением тренинга на саморазвитие. Но это не панацея.

Решением проблемы будет пересмотр приоритетов и личных ценностей, комбинация их таким образом, чтобы работа не была единственной отдушиной в жизни. Трудовая деятельность – важный, но не единственный аспект, который формирует нашу жизнь. Основными жизненными аспектами можно считать психологический, физический, социальный и профессиональный. Чтобы добиться гармоничного внутреннего состояния, полезно разумно сочетать эти компоненты.опубликовано econet

Иллюстрации Edward Hopper

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