Невротические привычки, убивающие самооценку

Каждый человек в своем роде уникален. Каждый имеет свои, особые таланты и способности. Какие привычки не позволяют развиваться нашей самооценке? Что мешает начать уважать и ценить свою личность? Вот пять негативных привычек.

Отрицательные привычки, которые приводят к низкой самооценке, проявляются в различных формах. Одни очевидны, другие – нет. Обнаружить эти привычки и встать перед ними лицом к лицу – это неотъемлемая составляющая для развития самооценки.

Что мешает развить собственную самооценку

Привычка №1 – «Думать о себе в последнюю очередь»

Общество одобряет людей, которые не эгоцентричны и с готовностью ставят нужды других превыше своих. Такой тип самопожертвования можно назвать замечательным, однако, в своем крайнем проявлении это зачастую приводит к ужасным последствиям. Человек начинает думать, что он или она не столь значителен, по сравнению с другими.

Это также может привести к возникновению чувства обиды. Доброта и щедрость – это действительно замечательные черты характера, однако опять же, в крайнем своем проявлении они могут подорвать вашу самооценку. Если вы постоянно склонны думать о нуждах других, забывая о своих, то вам стоит найти способ уделить время и внимание самому себе.

Привычка №2 – «Излишние извинения»

Стоит извиниться, если ваши действия послужили причиной неудобства для других или привели к непредвиденным последствиям. Однако, если человек начинает извиняться за те события, над которыми он был в действительности не властен, то это может навесить на него тяжелую психологическую дань. Извиняться за других или за положение вещей в мире в целом сродни принятию личной ответственности за отрицательные события, в которых сам человек не играл никакой роли.

Это приводит к появлению чувства вины и уничтожает самооценку человека. Если вы обнаруживаете свою склонность к извинениям за то, в чем вы не участвовали, то стоит рассмотреть новые возможности выражения своего сочувствия или эмпатии (сопереживания), не принимая при этом на себя ответственность за происшедшее.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Привычка №3 – «Игнорирование оттенков»

Люди с низкой самооценкой зачастую раскрашивают мир в черно-белые цвета. Оттенков очень мало, практически нет. Действие, по их мнению, может быть либо успешным, либо провальным. Кто-то либо делает что-то правильно, либо совершенно неверно.

Однако в мире редко что происходит идеально. Люди, склонные делить мир на точные категории, обнаруживают, что они осуждают практически каждое свое действие, считая его неадекватным, так как оно не соответствует их стандартам идеальности.

Если же вы открыты к большему числу возможностей и вариантов, то это приводит к появлению более открытого образа мышления, при котором ваша самооценка может начать процветать. Если вы убеждены, что событие можно отнести к категории «А» или «Б», то уделите немного времени тому, чтобы исследовать альтернативные возможности, посмотрите на ситуацию под другим углом.

Привычка №4 – «Постоянные сравнения»

Люди с низкой самооценкой зачастую попадают в западню постоянного сравнения себя с другими. Идея того, чтобы измерять собственные успехи с помощью внешнего ориентира, кажется не должна вызывать проблем, но вызывает. Когда процесс сравнения занимает центральное место, тогда любая деятельность сводиться к простым измерениям.

Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью самой по себе, люди, склонные к постоянным сравнениям себя с другими, проводят свое время в выяснении того достаточно они «хороши» или нет. Временами, эта привычка может серьезно ограничить развитие здоровой самооценки.

Если вы практически в любой ситуации беспокоитесь о том, как вы «вписываетесь в общую картину», то вам стоит подумать о других способах приобретения опыта.

Привычка №5 – «Грустные истории»

Люди с низкой самооценкой зачастую занимаются подробным пересказыванием ужасных историй другим людям. Вместо того, чтобы делиться позитивными новостями и информацией, они рассказывают басни о раздорах, трудностях и проблемах.

Это не только наносит вредное воздействие на самооценку самого человека (ведь он фокусируется на отрицательной стороне событий), но и делает менее вероятным то, что другие люди будут искать возможности пообщаться с подобным рассказчиком. А снижение уровня общения, как вы понимаете, также делает свой вклад в снижение уровня самооценки.

Если у вас проблемы с самооценкой, обратите внимание на то, как, казалось бы, безвредные шаблоны поведения могут создать отрицательный взгляд на мир.опубликовано econet

Автор Дмитрий Балезин

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet