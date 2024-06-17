Неврастения: причины, симптомы, лечение

Когда человек стабильно подвергается влиянию негативных факторов, пребывает в напряжении, переутомляется, есть риск развития неврастении. Вот некоторые причины возникновения неврастении: работа на износ, уход за больными родственниками, совместное проживание с токсичными людьми. Выделяют три фазы развития этого расстройства.

Неврастения - одна из форм невроза. Формируется под влиянием длительных стрессов или перенапряжения.

Истощенная нервная система заставляет своего обладателя чересчур бурно реагировать даже на незначительные поводы: приступ гнева или слез способна вызвать любая мелочь.

Неврастения - серьезное расстройство

Причины формирования неврастении

Чаще всего неврастения возникает по причине длительного стресса (работа сверх нормы, бессменный уход за детьми или больными родственниками). Постоянный эмоциональный дискомфорт, нервное перенапряжение вызывает истощение организма.

Так же неврастения может возникать из-за тяжёлой психической травмы. Кардинальные и нежелательные перемены в жизни (развод, смерть близких, увольнение) заставляют человека в короткие сроки расходовать большое количество психической энергии, психика не успевает восстановиться.

Тяжёлые и длительные заболевания, ослабляющие организм и вызывающие сильные переживания, так же могут быть причиной развития неврастении.

Кроме того в ряду факторов развития этого расстройства находятся длительное чрезмерное употребление токсичных веществ (алкоголь и наркотики), работа в условиях, опасных для здоровья (токсичное производство или ненормированный график, регулярные перенагрузки).

Физические симптомы

Кроме нестабильного эмоционального состояния, могут возникать и физические проблемы разного характера: нарушение сердцебиения, пищеварения, проблемы с мочеиспусканием и нарушение половой функции.

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Три фазы

Неврастения имеет три фазы развития. В зависимости от изначального состояния человека, его типа личности и агрессивности внешних факторов, фазы могут развиваться как последовательно, одна за другой, так и хаотично. Состояние человека может ухудшаться и улучшаться, с переходами и возвратами от одной фазы к другой.

Гиперстеническая фаза

Первая фаза - сигнал тревоги от организма. Внутренние ресурсы на исходе. Человек ещё не ощущает себя утомленным, но становится абсолютно непродуктивным. Ему сложно концентрировать внимание, хотя он может стараться делать это. Если внимание все удалось остановить на задаче, любой малозначимый фактор может отвлечь и вызвать приступ гнева. Даже люди, которым в силу воспитания и характера это не свойственно, могут кричать, использовать нецензурную брань и стараться оскорбить окружающих.

Затем человек снова приходит в состояние бодрой рассеянности: он пытается что-то делать, но результат нулевой. Цикл может повторяться множество раз за день. Невыполнение задачи из-за срывов только усиливает стресс человека и усугубляет ситуацию.

Физически эта фаза проявляется в виде утренней сонливости, проблем с засыпанием, дискомфортом в теле (тяжесть в груди или желудке, давящие головные боли).

Раздражительная слабость

Вторая фаза неврастении может наступить, если в течении первой человек продолжал подвергаться агрессивным факторам, несмотря на своё состояние. На этом этапе у организма уже нет сил полноценно обеспечивать вспышки гнева: они сокращаются по времени. После них наступает эмоциональное истощение, часто проявляющееся приступами плаксивости.

Человек уже не просто не может сконцентрироваться на задачах. Он ощущает физическую невозможность заниматься делами из-за утомления. Он может предпринимать попытки собраться, но почти сразу же усталость заставит его бросить любое дело.

Гипостеническая

Третья фаза напоминает симптомы депрессию: человек утрачивает способность радоваться, ощущает постоянную слабость, пребывает в апатии, страдает от плаксивости, начинает верить в то, что болен.

На этой стадии человек поглощен своим болезненным состоянием. Мысли о том, что он болен, расходуют последние остатки сил.

Особенности неврастении

При правильном терапии и устранении обстоятельств, которые стали причиной развития расстройства, неврастения может быть вылечена на любой фазе. Если же человек возвращается в фазы расстройства повторно, симптомы проявляются сильнее, а на восстановление требуется больше времени.

Как диагностируют неврастению

Невролог, психиатр или психотерапевт может диагностировать это расстройство, проведя опрос пациента. В ходе беседы он постарается установить те факторы, которые агрессивно влияют на состояние человека:

взаимоотношения с коллегами и близкими,

условия труда,

информация о наследственности,

обстоятельства при которых происходит улучшение или ухудшение общего состояния.

Кроме устного опроса в диагностике могут помочь общие медицинские обследования или психологическая диагностика с помощью различных тестов.

Разница между неврастенией и депрессией

Хотя симптомы этих двух расстройств схожи, их течение и причины различны. Депрессия может возникать беспричинно. Её обострения приходятся на весенний и осенний периоды. Наихудшее состояние человек испытывает с утра, к вечеру ему становится легче.

Неврастения же всегда имеет причину развития. Её появление не связано с сезонными изменениями. В течение дня состояние человека только ухудшается, по мере роста утомленности.

Даже если устранить агрессивный фактор, вызвавший развитие расстройства и провести необходимое лечение, депрессия может начаться снова. Неврастения же при этих условиях полностью проходит.

Лечение

Лечение неврастении заключается в применении психотерапевтических практик, помогающих бороться как с причинами расстройства, так и с его симптомами. Чтобы пациент был способен на психотерапию, ему могут назначать различные медикаментозные препараты (в зависимости от фазы и течения - транквилизаторы, или наоборот, средства обладающие стимулирующее способностью).

Кроме психотерапии и медикаментов пациенту советуют сменить обстановку, оградить себя от агрессивных факторов и позаботиться о режиме сна и питания.

Профилактика

Своевременный отдых, полноценный рацион, удовлетворение от собственной деятельности, здоровые отношения с близкими являются лучшей профилактикой неврастении.опубликовано econet

Автор Буренков Дмитрий

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