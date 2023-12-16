Неухоженные отношения

Статья о психологической запущенности и том, что она не менее опасна для человека, чем невнимание ко своему здоровью и распущенность в телесном плане.

Недавно прошла очередная волна обращений с похожими запросами и возникло желание сказать еще пару слов. Интеллектуальные вывихи в сознании и одутловатость психики не только сильно снижают наше «качество жизни», но и приводят к почти гарантированным проблемам в ближайшем будущем. В данной статье основное внимание направлено на проблему психологической запущенности в отношениях.

О «психологической запущенности» и о «неухоженных отношениях»

Если вы взглянете на историю запросов, с которыми люди обращаются за советами на психологических сайтах и форумах, то обратите внимание, какой большой процент занимают истории, развивающиеся по одной похожей схеме.

История людей, обращающихся с такими запросами, выглядит примерно так:

1. Встретилась с молодым человеком (или встретился с девушкой), понравились друг другу, разговорились, поняли, что во многом близки.

2. Вспыхнули чувства, сработала «любовная химия», привязались друг к другу, через месяц-два-три-полгода (зависит от темперамента и финансовых возможностей) решили жить вместе.

3. Два-три месяца были счастливы, потом начались редкие ссоры, которые постепенно становились все более частыми и потом стали выливаться в скандалы

4. Скандалы становились все чаще и чаще и все злее и злее. Психовали и разъезжались, начинали тосковать и сходились снова. Взаимные извинения, обещания быть умнее, сдержаннее, терпеливее и внимательнее. Впрочем, эти обещания не выполнялись и все шло по кругу.

5. Скандалы стали привычным делом и примирения тоже. Постепенно стали замечать, что очень сильно привязались друг к другу, появилась зависимость и, можно так сказать – «несвобода от человека», от отношений и даже – от скандалов (хотя в этом признаются себе не все и не всегда).

6. У более слабого звена в отношениях начинаются нервные срывы, истерики, иногда появляется психосоматика. Происходящее в отношениях начинает сильно отражаться на работе, на взаимодействии с друзьями и на социальных отношениях.

7. На завершающей стадии имеются варианты: либо кто-то один не выдерживает и сбегает, при этом другой, а то и оба, срываются в тяжелую депрессию с паническими атаками, нервными срывами, состоянием апатии и тотального разочарования. Либо начинается затяжной период развода и разрыва отношений с нескончаемой чередой скандалов и нервных срывов и почти без примирений.

К психологам чаще всего обращаются на 7 этапе, когда что-либо исправить становится уже предельно трудно, а чаще просто невозможно. Более осмысленно было бы бить тревогу в конце 3 или на 4 этапе, когда становится заметно, что один или оба начинают совершать одни и те же ошибки.

На той стадии, когда скандалы начинают приводить к нервным срывам и отражаются на работе и социальных связях (6-й этап), еще что-то сделать можно. Но людей уже удерживает вместе не любовь и теплые чувства, а скорее – психологическая или любовная зависимость или «наркологическая зависимость» от скандалов. При осуждениях и просто при упоминании человека в первую очередь всплывают обиды, причиненная им боль, а не теплые чувства, с ним связанные.

Как говорил певец расставаний Иосиф Бродский: «промолчишь поневоле, коль с течением дней / лишь подробности боли, а не счастья видней».

На каком-то этапе лодка отношений обрастает таким большим налетом обид, ненависти, разочарований и оскорбленных чувств, что уплыть на ней куда-либо становится просто нельзя. В таком случае можно смело сказать, что отношения уже запущены – хуже некуда.

Обращайтесь к психологам в тот момент, когда чувствуете, что начинаете терять контакт с любимым человеком, когда обиды и раздражение у него или у вас начинают становиться сильнее, чем любовь, и вы начинаете замечать, что порой теряете уважение и к нему, и к себе.

«Техосмотр психики» и игнорирование показателей перегрузки

Очень часто привычные обиды на партнера, или раздражение на непрекращающиеся нападки или придирки с его стороны приводят к тому, что в нашей душе начинает формироваться устойчивая повышенная психическая напряженность. Если эта напряженность не приводит к разрядке, то с человеком может случиться нервный срыв, после которого наступает апатия и безразличие.

У автомобильных двигателей иногда выгорает моторное масло от того, что двигатель слишком часто работает в условиях повышенной напряженности. В процессе ссор и обид наша психика также работает в режиме повышенных эмоциональных температур и энергетического напряжения. Смысловые фильтры засоряются, и мы уже перестаем понимать, почему мы находимся рядом с этим человеком.

Если вы чувствуете, что начинаете эмоционально и психически перегреваться, то стоит всерьез заняться анализом происходящего и очисткой своей психики. Если у вас есть возможность поговорить с близкими людьми, которым вы доверяете, то сделайте это.

«Очистка психики» не означает «расслабиться, отвлечься и напиться в приятной компании» – необходимо проанализировать ситуацию и понять, что происходит. Понять, что вы делаете не так, а чего и вовсе не делаете, понять, что происходит с вашим партнёром, и почему он (или она) себя ведет так, что вы превращаетесь в «пыхтящий чайник». Необходимо слить почерневшие от обид и раздражения эмоции и чувства, восстановить осмысленность происходящего.

Очень часто возникают просто абсурдные ситуации. Например, девушка так сильно погружается в обиды на молодого человека, которые он через раз игнорирует, что все ее время и все мысли оказываются заняты исключительно этими обидами. Смысл жизни для нее превращается в безрезультатные попытки показать ему, как он неправ – все остальное как бы уходит на задний план: и их контакт, и близость, все хорошее, что было в их жизни. Она даже забывает о себе самой.

По сути, девушка как бы превращается в жрицу своей обиды и служит уже только ей. При этом ее не смущает то обстоятельство, что демонстрация молодому человеку своих обид не приносит должного результата. Он не слышит ее, не делает то, что она от него ожидает, и даже наоборот – становится все более и более раздражительным и замыкается в себе. И в итоге, некогда любимый им человек превращается в источник постоянного раздражения

Вроде бы очевидно, что если какая-то стратегия не приводит к победе, то нужно поискать другие средства воздействия на партнера. Но когда тобой завладели обиды, то способность к трезвым суждениям пропадает.

Период хронических обид и накапливающегося напряжения обычно переходит в режим сначала разовых стычек и ссор, и в итоге может вылиться в череду скандалов. В какой-то степени ссора и скандал – это своеобразный вариант психологической разрядки. Но если ссора или скандал не приводит к пересмотру взаимоотношений в паре, то запускается вполне механистичная схема: накопление обид и раздражения – скандал или ссора – период опустошения и отчуждения – примирение – новое накопления психологической напряженности.

Если вовремя проанализировать схему взаимоотношений людей в паре, то можно выявить иногда абсолютно нелепые поводы для обид, неправильно понимаемые интерпретируемые слова и действия партнера – на ранних стадиях онтошений все это еще можно легко исправить.

Отсутствие необходимых датчиков

Очень часто люди неправильно считывают значение слов и поведения своих партнеров.

Например, молодой человек замечает, что его девушка становится все более и более обидчивой и иногда начинает обижаться на какие-то случайные и нелепые вещи, которые просто несоразмерны выдаваемым ею реакциям. Молодой человек начинает опасаться, что у нее слишком чувствительный характер и с нею нужно быть предельно аккуратным и осторожным. Но ирония ситуации может состоять как раз в том, что, претензии девушки к нему заключаются как раз в том, что он не проявляет к ней ярко выраженного и откровенного (можно сказать – грубого) внимания.

Молодой человек становится все более запуганным и аккуратным, а девушка, потеряв возможность добиться своего обидами и, как ей кажется, вполне понятными намеками, вдруг срывается на истерики. Истерика – это, как правило, результат срыва, когда человек отчаивается добиться своего доступными ему адекватными средствами. А молодой человек в свою очередь решает, что его подруга – истеричка.

Таким образом, можно сказать, что наши отношения могут устойчиво двигаться к разрыву, но мы этого даже не всегда видим, потому что наше внимание сконцентрировано на чем-то другом. Если бы в указанном выше случае у молодого человека были в голове какие-то адекватные средства оценки ситуации, то там бы уже давно горела красная лампа «Тревога», что означает: ваши отношения идут под откос, и через какое-то время ничего исправить уже будет нельзя.

Сколько раз нужно наступить на одни и те же грабли?

Очень часто люди замечают, что почти все их отношения развиваются по одной и той же схеме. И всегда одним и тем же образом разрушаются. Но даже после того, как такая повторяющаяся закономерность была замечена, проходит еще много времени, прежде чем человек начинает всерьез анализировать свой повторяющийся негативный опыт. И к тому времени, когда он наконец-то решается обратиться за помощью к психологу, он может успеть разрушить еще не одни свои отношения...опубликовано econet

Автор Андрей Горев

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