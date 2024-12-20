Неудобные отношения: цена, которую ты платишь

На самом деле секрет счастливой жизни с людьми всего один. Надо просто четко уяснить себе одну вещь: если вам кажется, что кто-то ведет себя, как м...к, то это не "день такой", не "сложный этап взаимоотношений", не "проверка границ", не "попытка самоутвердиться" - это признак того, что он и есть м...к.

Вот ты просишь его не курить, не переносишь табачный дым, задыхаешься, а он тебя игнорирует.

Просишь его не обсуждать твоих родителей, а он не понимает.

Просишь не приводить любовниц домой, а он тебе: “Прекрати истерику”.

Просишь не делать тебе больно, не отпиливать ногу, например, а он не так замотивирован, твое послание не достаточно объективно. Не работаешь ты над качеством коммуникации, не слышит он тебя.

Какова цена твоего подвига?

У меня только один вопрос: “А себя ты слышишь?”.

Найти компромисс можно только там, где обе стороны в этом заинтересованы.

Например, мне нужна цедра, а другому человеку нужен апельсиновый сок и мы делим один апельсин на двоих. Но невозможен договор между пчелами и медведем, козлом и капустой, волком и зайцем.

Однажды я очень дорого заплатила за простую житейскую мудрость.

Тайное знание о том, как вести себя, чтобы жить вместе долго и счастливо. И вообще жить счастливо и по возможности долго.

В Испании я купила себе шикарные босоножки, которые за первые полчаса сожрали мои ноги до открытых ран. Я сама себе напоминала раненого партизана, который пробирается к своим, а через портянки просачивается кровь.

Я опускала ноги в ледяную воду, выла от боли, потом тщательно смазывала раны мазью, наклеивала пластыри и надевала те самые босоножки в надежде, что сегодня станет полегче. Что босоножки разносились. Или ноги поменялись.

Но не разносились. И не поменялись. Компромисс не был достигнут. Не смогли мои ноги договориться с обувью. А надо было просто переобуться.

Ради чего ты ходишь в неудобных туфлях? Цена твоего подвига?

Если ты идешь, спотыкаясь, но зато на шпильках и вся такая женственная, и местные гопники свистят тебе вслед - это одна цена.

Другая цена, если ты идешь по красной дорожке в туфлях от спонсора и твой проход стоит 200 000 долларов.

Во имя чего ты готова терпеть? Уменьшать свою зависимость от этого “чего-то”. И поднимать свою ценность.

Однажды я прочитала у Татьяны Толстой фразу: “Если мне не вкусно, я просто не буду это есть. Лучше водички попью”.

Действительно иногда лучше выпить воды, чем потом страдать от изжоги и несварения.

Но если ты дрейфуешь на плоту посреди океана после кораблекрушения, и жуешь свой ремень - это не вкусно, но тебе надо выжить.

Каждый из нас может выживать после катастрофы и жевать невкусное. Но если ты на твердой земле, спроси у себя: “Почему я хочу в этом быть?”.

Не надо удивляться тому как люди поступают. И не тому, как вы в этом оказались.

Какая разница по чьей вине случилась катастрофа. Надо думать, как выжить сейчас и как жить дальше. Тебя не должны волновать причины, тебя должны волновать последствия.

И если тебе проще перетерпеть, промолчать, сделать вид, что это не твоя кровь, и не твоя отпиленная нога, и страх потерять другого сильнее страха потерять себя, значит это та цена, которая тебя устраивает.

На самом деле секрет счастливой жизни с людьми всего один. Надо просто четко уяснить себе одну вещь: если вам кажется, что кто-то ведет себя, как м...к, то это не "день такой", не "сложный этап взаимоотношений", не "проверка границ", не "попытка самоутвердиться" - это признак того, что он и есть м...к.

И все что нужно делать в такой ситуации, это не "работать над отношениями", "привлекать его охотничий инстинкт", "заинтересовывать мужчину своей личностью", "быть мягкой и понимающей", и "не показывать характер", а выбираться с этого хлипкого плота на твердую землю.

И дальше учиться слушать себя: “Вкусно ли тебе то, что ты ешь”. А если нет, то искать другие рецепты и другие продукты из которых ты сама приготовишь свое блюдо.опубликовано econet

Автор Елена Пастернак

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