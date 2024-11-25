Несчастные родители – тяжкий груз на шее детей

Счастливого человека могут вырастить только счастливые родители. В противном случае они закладывают в ребенка негативный опыт отношения к жизни, формируют неправильные установки, внушают запрет на счастье. Если вы были именно таким ребенком, важно научиться находить и ценить в себе то, что есть, а не менять и усовершенствовать себя.

"Несчастный" в словаре определяется как лишенный счастья, радости. Несчастный человек в принципе малоприятен в контакте. Чувства, как известно, заразны. И побыв некоторое время в контакте с таким человеком, замечаешь, как сам начинаешь пропитываться негативом. От такого человека хочется бежать подальше и впредь не встречаться с ним.

Трагедия детей несчастливых родителей

Несчастный близкий человек – это уже серьезно. От близкого человека просто так не убежишь. С ним приходится подолгу находиться рядом, невольно погружаясь в его хроническое токсичное состояние. В крайнем случае с близким человеком можно разойтись-развестись.

Несчастный родной человек – это трагедия. Наиболее сложную ситуацию мы имеем в том случае, когда речь идет о родителях. От родителей не уйдешь, с ними невозможно развестись. Родители – это навсегда!

Влияние несчастных родителей на ребенка неизбежно.

Несчастные родители:

Окружают ребенка виной .

. Формируют у него негативные установки к жизни.

Закладывают в нем негативный опыт отношения к жизни.

Транслируют ребенку запрет на счастье.

Ребенок в этом случае постоянно живет с ощущением тотальной хронической вины и непомерного долга перед родителями. У такого ребенка неизбежно возникают сложности в сепарации. Он продолжает смотреть «назад», в прошлое и оказывается закрыт для опыта контакта с миром. В расстановках обычно такие дети обращены лицом к родителям и спиной к будущему. Их энергия жизни направлена в прошлое.

Описанная выше ситуация развития ребенка является хронической и с течением времени «врастает» в его структуру личности, становится свойством характера. Ничего, как правило, не меняется и после смерти родителей. Родители, как известно, не умирают. Транслируемый ими запрет на счастье живет в уже выросшем ребенке в виде внутреннего родителя, не разрешающего быть счастливым. Внутренний несчастный родитель «встраивается» в контакт ребенка с миром, искажая его.

В сознании такого ребенка постоянным рефреном звучит родительский голос: «Ты недостаточно хорош!»

Это таким способом транслируется позиция самого родителя, не принимающего себя. На мой взгляд, способность переживать счастье и радость опирается на принятие себя, своей подлинной идентичности. Этого как раз и не хватает несчастным родителям. Супер задача здесь – научиться замечать и ценить в себе то, что есть, а не переделывать и усовершенствовать себя!

Неспособность переживать счастье может трансформироваться в желание делать счастливым Других. «Ты не имеешь право быть счастливым, когда кому-то плохо…». Это позиция спасателя – человека, растрачивающего свою жизнь на бесплодные попытки делать счастливыми других.

Несчастные родители приносят в жертву детям свою жизнь – свою непрожитую жизнь! Такой родительский «подарок» невозможно принять без идеи необходимости ответной жертвы, соизмеримой с ценой подарка. Таким ответным соизмеримым подарком становится жизнь ребенка.

Запрет на счастье может проявляться не только в вышеназванном синдроме спасателя, но и в следующих симптомах:

Наличие большого количества долженствований (Я должен, Мне надо).

Сложности в выделении желаний (Я хочу).

Высоком уровне самоконтроля, проявляющегося в самонасилии.

Преобладании плохого настроения.

Недовольстве собой, своим внешним видом, телом и постоянным желанием что-то в себе поменять.

Трудностях в расслаблении.

Избирательности в восприятии реальности, преобладании пессимистической установки: «стакан наполовину пуст».

Фиксации на негативе, при невозможности удерживаться на позитивных переживаниях – трудности в замечании и присвоении позитивного опыта.

Сложности испытывать радость от жизни.

Психотерапевтическая работа в описанном случае идет в направлении опознавании внутреннего родителя с функцией запрета на счастье.

Важно научиться для начала опознавать и различать голоса родителей в себе. Это первый шаг в направлении выхода из слияния с родителями.

Следующим шагом будет установление контакта с внутренним несчастным родителем в виде внутренних диалогов. Это позволит выйти из внутреннего слияния с ним и таким образом остановить негативную бессознательную программу. Итогом такой работы является возможность устанавливать прямой контакт с жизнью без посредника.

Самый большой подарок, который могут сделать родители своему ребенку, – быть самим счастливыми.

Счастливые родители для ребенка это:

Разрешение, благословление на счастье;

Пример того, как быть счастливым;

Предоставление возможности выбирать свое счастье;

Позволение жить свою жизнь и быть счастливым, не испытывая при этом вину.

Психотерапия является хорошей возможностью для родителей осознать и проработать свои жизненные установки в фиксации на негативе и в итоге изменить родовой сценарий в передаче «эстафеты несчастья» своим детям.опубликовано econet

Автор Геннадий Малейчук

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