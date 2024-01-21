Нервный ребенок

Каждый родитель хочет воспитать своего ребенка так чтобы он стал идеальным членом семьи: маленьким помощником, был счастлив, спокоен и дружелюбен. Но многие сталкиваются с тем, что ребенок без видимой на то причины становится агрессивным, капризным, не реагирует на уговоры и другие внешние воздействия, появляются проблемы при контактах с ровесниками и взрослыми.

По каким причинам РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ НЕРВНЫМ, и как исправить его поведение?

Детские неврозы

Причины детских неврозов

В основе детских неврозов лежат детские переживания, которые связаны с разными причинами:

1. Нервность может носить врожденный характер, который чаще наследуется от своих родственников – некоторые особенные реакции на внешнюю среду, методы приспособления и поведения. Это может привести к неврозу, если он вырастает в неблагоприятных для него условиях, в отличие от здорового ребенка, который приспособится и не заболеет.

2. К числу неврозов общего характера относится детская неврастения – психическое расстройство, которое проявляется в повышенной раздражительности, утомляемости, плохой сосредоточенности при длительном умственном и физическом напряжении.

Такие дети часто жалуются, что у них болит голова, особенно в неприятных для них ситуациях, если ребенка успокоить или отвлечь, то головные боли быстро проходят.

3. Бессонница и другие нарушения сна: смена дня и ночи ( малыш спит днем и бодрствует в ночное время), трудности с засыпанием, ночные страхи и испуги, недержание мочи. Они могут встретиться в любом возрасте и зависят от характера ребенка и течения заболевания.

4. Проблемы с питанием. Обычно, у детей с проблемами аппетита, диагностируют и другие признаки невропатии – врожденной нервности. Такие дети могут целыми днями ничего не есть, поскольку они совсем не испытывают чувство голода. Родителям приходится постоянно уговаривать и заставлять своих чад питаться. Педиатры в таких случаях выписывают препараты, возбуждающие аппетит, но иногда это не помогает.

Что делать родителям?

Родители часто не осознают, почему на ребенка не действуют никакие методы воспитания. Они обвиняют себя и друг друга в том, что его «неправильно воспитывают» и еще больше усугубляют напряженную обстановку.

В таких случаях, обязательно следует посоветоваться с педиатром. Он может направить к другим специалистам: детскому психологу, неврологу, гастроэнтерологу или психиатру, которые помогут определить диагноз и при необходимости, назначить лечение.

Если в основе поведения ребенка лежат эмоциональные причины:

следует уделять ребенку больше внимания, он должен знать, что мама и папа всегда готовы прийти ему на помощь;

не практиковать постоянную критику и наказание;

уменьшить внешние раздражители – компьютерные игры и другие гаджеты, конфликты взрослых;

родителям следует позаботиться о собственном душевном спокойствии и уравновешенности при общении с ребенком, постараться быть более терпеливыми и поменьше на него кричать;

постараться направить энергию в «мирное русло», например, записать гиперактивного ребенка в спортивную секцию;

замкнутых детей лучше увлечь тем, что им интересно и заниматься вместе с ними;

поведение ребенка может быть реакцией на конфликтные отношения между родителями, следует постараться разрядить напряженные ситуации в семье;

ребенку должно быть психологически комфортно дома;

все, живущие в семье взрослые, должны придерживаться единых методов воспитания;

не внушать ребенку, что он неповторим, не завышать его возможности и не требовать большего, что он может делать;

ребенка нельзя делать «аргументом в спорах» или «оружием», он не должен быть участником или судьей в конфликтах;

ребенка нужно закаливать и тренировать нервную систему.

Родителям следует еще до рождения ребенка проявить заботу о его здоровье. Еще до зачатия необходимо отказаться или ограничить вредные привычки, наладить питание, вести здоровый образ жизни. Будущим мамам надо беречь себя от инфекций, соблюдать все профилактические мероприятия, избегать психоэмоциональных перенапряжений и травм.опубликовано econet

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