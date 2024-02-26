Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Нервная анорексия: причины, признаки и лечение

Нервная анорексия: причины, признаки и лечение

Источник: b17.ru 26 февраля 2024 6306
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Нервная анорексия ‒ сложное заболевание. Оно включает комплекс психопатологических процессов, которые приводят к физиологическим патологиям. К последним относятся критическое снижение массы тела, эндокринные сбои, пониженное давление, сердечная недостаточность, разрушение костной ткани, дистрофия.

Нервная анорексия: причины, признаки и лечение

Нервная анорексия ‒ это целый комплекс психопатологических изменений, которые становятся причиной физиологических патологий, таких как критическое снижение массы тела, эндокринные заболевания, гипотония, сердечная недостаточность, разрушение костей, дистрофия и в запущенных случаях смерть. Анорексичное поведение проявляется в непринятии форм своего тела, в отказе от пищи под страхом потолстеть, в неконтролируемом приёме препаратов для похудения, слабительных, мочегонных, рвотных средств.

Нервная анорексия

Развитию заболевания способствуют многие факторы.

Основные причины анорексии

  • сложные взаимоотношения в семье;
  • родительская гиперопека, когда мама (чаще всего) ставит целью создать из дочери или сына идеальный образ;
  • одержимость идеей сделать своё тело красивым, стройным, привлекательным;
  • события, которые вызвали сильные эмоциональные переживания: развод родителей, смерть близкого человека, насилие и другие стрессы.

Часто анорексию называют скрытой агрессией, которая проявляется в ответ на внешнее давление, раздражение (как правило, со стороны родителей).

Голодание как акция протеста перерастает в привычку и в итоге приводит к патологическим изменениям в психике и физиологии.

Нервная анорексия: причины, признаки и лечение

Как распознать анорексика

Человек, у которого развивается нервная анорексия, фанатично практикует диеты, голодание, приём препаратов, снижающих аппетит.

При этом наблюдаются следующие признаки:

  • снижается либидо;
  • наступает тяжёлая депрессия;
  • больной перестаёт общаться с другими людьми, замыкается;
  • он отрицает болезнь;
  • меняются пищевые привычки;
  • приём пищи превращается в некий ритуал;
  • выражается недовольство собственным телом, даже если нет видимых признаков ожирения.

В физическом отношении человек быстро теряет вес, а его тело становится болезненно худым. Портится кожа (шелушится, трескается, появляются морщины, пигментные пятна), выпадают волосы, становятся хрупкими зубы и ногти. Анализ крови показывает серьёзное снижение гемоглобина, трийодтиронина, повышенный уровень тромбоцитов или лейкоцитов, нейтрофилов.

Лечение анорексии

Лечение анорексии — комплексная терапия, основанная на самоконтроле и проработке психологических проблем как у заболевшего, так и у членов его семьи.

Любое несоблюдение правил и врачебных рекомендаций приводит анорексика к рецидивам болезни, а при тяжёлом течении — к летальному исходу.

Процесс лечения включает следующие меры:

  • регулярное посещение психолога, психиатра, диетолога, эндокринолога, а при необходимости — курс лечения в стационаре;
  • создание здоровой психоэмоциональной обстановки в семье;
  • организация полноценного питания и формирование правильного пищевого поведения;
  • социальная адаптация;
  • диагностика и лечение патологий организма, вызванных длительным голоданием.

В лечении анорексии решающая роль отводится психотерапии. Именно психолог способен выявить истинные причины болезни и восстановить психическое здоровье анорексика.

Будьте внимательны к себе и к близким!опубликовано econet

Автор Таланцева Юлия

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Таланцева Юлия отношения анорексия пищевое поведение агрессия семья

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Поделитесь!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.