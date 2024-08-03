Не надо так переживать. Возраст не тот и ресурс не тот, что был в сияющей юности. Последствия переживаний слишком тяжелы и непоправимы. Надо получить поддержку, утешение, - это очень помогает. Выработать план действий - и это спасает. А переживать - это очень, очень дорого. Это нам не по карману. Мы не можем себе это позволить.

Неприятности пройдут. А последствия - останутся. Вот и надо подумать; сесть, расслабиться и подумать - стоит ли себя убивать переживаниями. На работе обидели, несправедливо поступили или даже уволили - мы найдем другую работу. Если будем здоровы, конечно. А если наживем болезнь, инсульт, скажем, как один мой знакомый - нам уже другая работа будет не нужна. Мы утратим работоспособность. Станем обузой для других, беспомощным инвалидом.

Не надо так переживать

Ссора с любимым человеком или со взрослым ребенком пройдет. Мы потом помиримся. Или найдем другого любимого человека, так тоже бывает. Одна любовь может смениться другой. Но никуда не денутся морщины на лице от слез и переживаний. И нажитые в переживаниях болезни сгрызут организм. И уже ничего не решит примирение, а на новые отношения у нас просто не будет ресурса.

Деньги потеряли или машину разбили - это очень нехорошо и неприятно. Но потом можно заработать деньги, если здоровье осталось. И новую машину купить. А от переживаний можно впасть в депрессию или заболеть тяжелой болезнью. И уже ничего не заработаешь и не купишь.

Враги лезут и клевещут - со временем они будут наказаны. Так уже было, многие отлично это знают в душе. Но все равно переживают и переживают. И уже нет клеветника, но и здоровья тоже нет. И радости жизни нет. И желания что-то делать нет...

Не надо так переживать. Возраст не тот и ресурс не тот, что был в сияющей юности. Последствия переживаний слишком тяжелы и непоправимы. Надо получить поддержку, утешение, - это очень помогает. Выработать план действий - и это спасает. А переживать - это очень, очень дорого. Это нам не по карману. Мы не можем себе это позволить.

Убивает не ситуация, а переживание этой ситуации, пережевывание, мучительные мысли и слезы. Пусть злые плачут. А добрым людям надо себя поберечь. И всегда думать о будущем и о своем здоровье.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet