Непослушный ребенок: причины и что делать

Часто в непослушании детей виноваты сами родители. Их задача - учить ребенка, направлять, давать возможность полноценно развиваться и познавать окружающий мир. А если только запрещать и наказывать, может возникнуть обратная реакция, и ребенок станет попросту неуправляемым.

Ребенок не слышит меня! Говорю все в пустую! В чем же причина непослушания ребенка? Почему он все делает по-своему?

Что делать, если ребёнок не слушается

Конечно, набор причин у всех разный, но вот основные:

1. Родитель не является авторитетом

Чаще всего ни для кого. Если дома отец не уважает мать, то и ребенок не будет ее слушать и уважать.

2. Потакание всем капризам

Часто это компенсация родителем своего детства - "дать ребенку все, чего не было у меня."

Не путайте твёрдость с агрессией, запрет - это не всегда крик и ремень.

Ребенку важно чувствовать границы в своих желаниях, границы других людей и их интересов, когда они не совпадают с его границами.

3. Сложность формулировок, или претензии вместо просьб

Как часто мы слышим:" Ну куда ты лезешь так высоко? ты же упадешь!"

Чёткая твердая просьба: "Не лезь наверх ". А потом в другой момент спокойный рассказ о том, как бывает в тех или иных ситуациях и почему существуют запреты. Предложение не должно быть вопросительным, на вопрос зачем, можно ответить - хочу!

Поэтому определитесь, вы спрашиваете или просите?

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4. Отсутствие чётких и единых правил в семье

Сегодня можно, завтра нельзя.

С мамой можно, с папой нельзя.

Основные правила должны звучать четко, коротко, постоянно озвучиваться и не меняться. (Озвучиваться не в форме претензии об их неисполнении, а постоянным повтором одной и той же формулировки.)

5. Дисциплина и режим

Исключения могут и должны быть. Но и вам, и ребенку проще, если есть распорядок дня и всему свое время.

6. Баланс " НАДО " и " ХОЧУ"

Все как во взрослом мире, делаешь то, что необходимо, получаешь то, что хочешь, а не наоборот.

Не делаешь - лишаешься своих "хочушек".

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НЕ НАКАЗАНИЕ, А ЛИШЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛАГ!

Работа с детьми невозможна без участия родителей, а до 12 лет просто бесполезна.

Только изменяя семейную систему в целом, только устанавливая новые правила жизни в семье, возможно поменять поведение ребёнка.

Поэтому я всегда говорю родителям: начинайте с себя и, возможно, все проблемы с ребенком решатся сами собой естественным путем.

"Дети не будут такими, как вы хотите, они будут такими, как вы".

P.S данные рекомендации актуальны при отсутвии у вашего ребёнка психиатрических и неврологических диагнозов.опубликовано econet.ru

Автор Егорова Ольга

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet