НЕНУЖНЫЕ отношения – первые признаки

Как не стать героиней печальной истории? Как понять, что ✅ОТНОШЕНИЯ с этим конкретным человеком, ни к чему хорошему не приведет.

Безусловно, всякие отношения – это опыт, который пригодится в будущем. Но бывают и такие романы, после которых опыт получается уж слишком болезненным. Как распознать в самом начале, не придется ли потом сожалеть о потраченном времени?

Признаки отношений, о которых вы потом можете пожалеть

Щебечет-щебечет-щебечет…

Есть такой анекдот – и смешной, и грустный:

- Говорят, ты женился?

- Да, можешь меня поздравить!

- Ну и как, ты доволен?

- Это то, о чем я мечтал! Ты не представляешь себе, что это такое: приходишь домой усталый, злой, голодный, а кругом чистота, уют, на столе цветы, обед, рядом жена – красивая, стройная, сидит и щебечет, щебечет, щебечет... идиотка!

Как не стать героиней такой же истории? Обратите внимание на то, запоминает ли ваш собеседник то, что вы ему рассказывали – какие-то нюансы, детали и т.п. Если он искренне поглощен вами, то ему будет интересно все, что связано с вами и в памяти отложится практически вся информация, которую вы выдаете, или хотя бы большая ее часть.

Если же у него в голове какие-то другие интересы, или интерес насчет вас сводится только к чему-то одному (например, развести на постель, просто весело провести время без обязательство или, того хуже, поиметь какую-то выгоду), то фокус его внимания будет только на этом, а все, что в него не входит, будет пропускаться мимо ушей.

Еще один вариант, когда вас не могут дослушать до конца – задают вопросы невпопад, или вы хотите поделиться какой-то своей историй в тему, а вас обрывают на полпути.

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Право на выбор

Опасный звоночек, когда не интересуются вашим мнением относительно каких-то совместных активностей: куда пойти, что заказать, не спрашивают, что вы любите, чего хотели бы. Или когда обижаются и недоумевают, почему это вы вдруг не хотите с чем-то беспрекословно согласиться. Например, адекватные варианты: "Пойдем в кино, на такой-то фильм – тебе интересно?", "Ты не хочешь посмотреть этот фильм?", "Я тебя приглашаю в кино на такой-то фильм - как тебе?", "Давай посмотрим такой-то фильм, мне очень хочется, ты не против?". Ну, и совсем не вариант: "Пойдем в кино на такой-то фильм. Это хороший фильм, ты просто ничего не понимаешь, вот увидишь, я тебе объясню", "Идем в грузинский ресторан, только там нормальная еда, ни в какие суши-стейки-пиццы мы ходить не будем – там вредно", "Пройдемся 10 километров по набережной пешком, это полезно! Ну что значит, устала после работы и туфли неудобные. Надо двигаться, движение – жизнь!".

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"Будьте внимательнее, если человек не слышит и не учитывает ваших "не". Все ваши "люблю", "хочу", "предпочитаю" так сразу не охватишь, хорошо, если ваш потенциальный партнер постепенно будет преподносить вам какие-то приятные сюрпризы, исполнять ваши желания, удовлетворять ваши вкусы.

А вот ваши страхи, то, что вам неприятно или то, что не входит в систему ваших ценностей, нужно учитывать сразу, чтобы не окрасить отношения в негативные оттенки. И если он этого не делает, значит, и сам не настроен на что-то серьезное или ставит свои пристрастия выше ваших ощущений ".

"Ты все делаешь не так!"

Откровенность и поддержка в отношениях чрезвычайно важны. Кто, как не близкий человек мягко укажет на совершенную ошибку, на неправильный поступок, на опрометчивое решение, предложит помощь. Однако если вы слышите в свой адрес одну только критику – причем, высказанную резко, не деликатно, агрессивно, – то стоит задуматься, не самоутверждается ли таким образом ваш партнер, ставя себя выше вас. Не вбивает ли вам в голову, что сами по себе вы мало чего стоите, что без него, такого умного и незаменимого, вы пропадете.

Важно не допустить, чтобы и вы заразились подобным восприятием себя, ведь это полностью закрывает пути для личностного роста и самореализации.

В отношениях ценна поддержка со знаком плюс: "Ты сможешь, у тебя получится, если здесь тебе понадобится помощь – я с тобой". А вот антимотивация – "Брось, это не для таких как ты", "Ты зря тратишь время – все равно не сумеешь" – конечно, может быть своеобразным "пинком", после которого захочется доказать всем и вся, что вам все подвластно, но рано или поздно такая оценка, высказанная в момент слабости и усталости, может дать обратный эффект.опубликовано econet

Автор Мария Пугачева

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