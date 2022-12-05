Ненависть к «бывшим»: Как завершить отношения?

Человеку изначально присущее стремление к контакту и развитию отношений, какие-то из них всё равно приходится завершать. Кроме того, согласно теории цикла контакта не завершив одни отношения, мы не можем начать другие. Описанные в статье техники помогают сделать осознанное действие по психологическому завершению в тех случаях, когда по тем или иным причинам процессы завершения не происходят автоматически

Размышляла над темой завершения отношений. Почему в эту область потянуло – сильное впечатление производит, когда завершения не происходит, а люди страдают. Выглядеть это может и как бесконечные уходы c возвращениями, многочисленные «начинания сначала» со множеством невыполняемых обещаний; и как невероятная по силе ненависть к «бывшим» с соответственными пожеланиями, изматывающая прежде всего её автора; и как банальная депрессия, когда не хочется ни есть, ни пить, ни работать; и просто как невозможность подумать о ком-то другом или прикоснуться к кому-то другому.

"Как мне отсюда выйти?" или завершение (этапа) отношений

Все эти ситуации про то, что физически как бы расстались, а душевно не смогли. Поэтому психологи и вводят такой термин как «завершение отношений», которое подразумевает именно психологическое, душевное действие, и оно не равно физическому расставанию.

Спросила у Яндекса. Коллеги пишут интересно:

Наталья Станкевич: «Если человек, которого сейчас нет рядом, вызывает сильные эмоции (радости, гнева, страха, злости, не важно какие), значит, отношения с ним до сих пор продолжаются. С реальным человеком, когда отношения завершаются, потом с ним можно общаться и дальше. В ситуации, когда отношения не завершены, общению мешает какой-то образ, стоящий между нами - с этим образом общаемся. Друг друга сегодняшних не воспринимаем, удовольствия от общения нет, мы сидим рядом, а разговариваем с человеком из прошлого».

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Анна Узбекова: «Основная задача «завершения отношений» – это качественное подведение итогов. От того, как вы их подведете, будет зависеть то, как вы дальше будете жить».

Андрей Букшук: «Люди прокручивают в голове сцены выяснения отношений, кто прав, а кто виноват, оправдываются, проигрывают в фантазиях образы мести, а попытки забыть, или «выбросить из головы» результата не приносят. Многое остается недосказанным, недоделанным, не услышанным, а потребность в этом остается!»

Светлана Кольчик: «Незаконченные отношения могут быть ресурсом, и еще каким. Их энергию можно сублимировать – и таким образом благополучно завершить историю – во что угодно. Однажды на волне переживаний из-за «подвисших» отношений я запустила благотворительный проект, до этого никогда подобным не занимавшись. А другая моя коллега всерьез увлеклась современным искусством».

Почти в каждой статье упомянуто, что основной критерий незавершённости – вы продолжаете разговаривать с этим человеком в своей голове.

Стала вспоминать – а как я это делаю? В моей жизни есть ряд людей, которых я на некоторое время «подселяю» в свою голову. Но в какой-то момент это прекращается, я их отпускаю. А в какой? Затем я поняла, что для того, чтобы отпустить человека из моей головы, мне необходимо и достаточно признать, чему я у него научилась, и начать этим пользоваться с другими людьми (перенести эти навыки в другие отношения). В тот момент, когда я ощущаю, что могу применять это с другими людьми, (а значит, это теперь моё), – меня отпускает, отношения с тем человеком перестают беспокоить, я перестаю разговаривать с ним в своей голове.

Итак, самый простой алгоритм завершения/ассимиляции/постконтакта: добросовестно пишете список, чему вы научились в отношениях с этим человеком (научились – значит, можете пользоваться этим в других отношениях с другими людьми). Какой опыт приобрели. Только не нужно сразу беспокоиться, что вы больше потеряли и почти ничего не приобрели. Сядьте. Подышите. Напишите. Сформулируйте. Аппетит приходит во время еды. Когда начинаете писать, приобретённое проявляется.

Подчеркну ещё раз, что с точки зрения психологии, завершить – не равно физическому расставанию (вернее, не столько это, не всегда это, или не только это). Это значит провести грамотную ассимиляцию опыта, и перестать «дёргаться» по поводу этого человека. Не обязательно подразумевать, что вы больше не увидитесь. Может и наоборот - психологическое завершение позволит вам лучше общаться.

Кроме того, завершать можно (и нужно) какой-либо этап отношений. Завершение одного этапа даёт возможность перейти на следующий с тем же человеком, так же как грамотное завершение в собственной душе одних отношений, увеличивает шансы на успешность следующих отношений с другим человеком.

В процессе подготовки статьи меня осенило: а что это я всё о других людях думаю? А дай-ка я сама что-нибудь позавершаю! Надо сказать, неплохие получились списки приобретённого опыта, осознавания, инсайты, что существенно добавило моему состоянию лёгкости и опоры на себя одновременно.

Пока писала свой «завершающий» список, осознала: у нас у всех есть дефициты, благодаря которым мы не можем при определённых условиях сопротивляться вхождению в отношения. И это важная позиция. Знаю по себе и по клиентам: неудачные отношения (или отношения, ставшие таковыми) провоцируют комплекс вины, подспудное ощущение, что со мной что-то не так, если я это допустил. И эта вина становится одним из факторов, удерживающих в незавершённых отношениях, и попытках, что-то исправить, мысленных или реальных.

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На самом деле, с вами всё нормально. У всех у нас есть потребности, чувствительные места, привычки «вестись» на что-то. Потому что мы люди. Простое перечисление и признание, легализация этих слабых мест уже даёт возможность «выдохнуть». Это не стыдно. Мне предлагают то, в чём я сильно нуждаюсь, и я вхожу в отношения, и вся моя «самодостаточность» может «лететь к чертям», тут ничего не изменишь.

Но: если это в какой-то момент оборачивается неприемлемыми для меня формами отношений – я могу выйти из отношений, присвоив новый опыт. И инструмент выхода - это ассимиляция опыта, подведение итогов. Через качественный постконтакт, качественную ассимиляцию мы можем из отношений произвольно выходить. Мне может быть трудно, но я могу это пережить, обогатившись эмоциями и опытом обмена, и у меня есть инструменты выхода.

Далее я предлагаю вашему вниманию более подробный и развёрнутый перечень вопросов, способствующих более полному и разностороннему усвоению опыта, полученного в отношениях, а значит и завершению соответствующего этапа вашей жизни. Так чтобы вы остались в плюсе, с приобретениями.

(Если вы ощущаете себя в минусе – конечно, вы продолжаете эти отношения при первой возможности, в голове, или реально, чтобы добрать недостающее).

I. Ожидания.

Когда вы вступали в отношения, неизбежно были ожидания, осознанные или интуитивные. И потом была реальность. Поэтому первые 5 вопросов:

1. Что ожидали?

Легкий ненавязчивый роман? Предложение с кольцом? Спокойная жизнь без претензий, когда каждый занят делом? Деловые отношения? «Просто секс»?

2. Что получили из того, что ожидали?

«Да, он зарабатывает деньги, как и ожидалось».

«Да, она по-прежнему красива и является украшением любой компании»

«Регулярный секс»

3. Что не получили из того, что ожидали?

«После рождения ребенка она перестала быть ласковой, не готовит и не заботится обо мне».

«Он бросил работу и перестал быть надёжной опорой для меня»

«Он перестал быть внимательным и срывается на меня»

4. Что получили такого, что не ожидали?

«Оказывается, если его долго доставать, он дерётся».

«После рождения ребёнка оказалось, что денег недостаточно».

«Неожиданно влюбилась сильнее, чем думала».

«Оказалось, она храпит».

5. Что не получили, но и не планировали, вступая в отношения? Это важный пункт, часто самые сильные претензии и обиды связаны именно с ним.

«Он не помогает с ребенком, а я не знала, что это понадобится. После рождения ребёнка, он, как и раньше, приходит домой в районе 11 вечера, но я не знала, что меня это перестанет устраивать!»

«Не планировала глубоких отношений, но обиделась, когда он вернулся к жене».

«Она не умеет одеваться (и никогда не придавала этому значения, а познакомились мы в походе)».

II. Эмоции.

6. Конкретные поводы (поступки, действия) и конкретные чувства, которые до сих пор живы в связи с этими поступками.

«Я очень сильно злюсь, из-за того, что ты не пришёл ко мне, когда я была в больнице».

«Во мне до сих пор поднимается обида, когда я вспоминаю, как ты сказала, что я слабовольный».

«Я обижена, что ты ушел на работу в выходной, оставив меня одну с ребёнком».

«Я зол и расстроен на твои слова, что ты не доверяешь мне планировать бюджет».

III. Прощение, признание и благодарности.

7. Конкретные поступки (свои) о которых сожалеете.

«Я сожалею, что унизила тебя с подачи другого мужчины, я сожалею, что ударила тебя».

«Я сожалею, что я не разговаривал с тобой, не слушал тебя».

8. Конкретные поступки его (её), за которые прощаете.

«Я прощаю тебя за то, что ты бесконечно работал или делал что-то для дома, но не мог проводить время со мной. Я прощаю тебя за то, что ты не умел проявлять свою любовь иначе, кроме как заботой о делах»

«Я прощаю тебя за твою холодность, я понимаю, что в твоей жизни не было того, кто научил бы тебя по-другому».

9. За что хотите получить признание, что из ваших действий и заслуг должно быть оценено.

«Несмотря ни на что, я обеспечивал семью»

«Я стала матерью нашего ребёнка и заботилась о нем, как могла».

«Я терпела твоё постоянное отсутствие»

«Я помогал тебе справляться с ребёнком, когда у тебя заканчивалось самообладание»

10. За что благодарите, за какие действия, качества, заслуги.

«Спасибо, что после каждой нашей ссоры ты первая начинала разговор»

«Спасибо за то, что ты проявил инициативу при разводе и оформил бумаги»

«Я благодарю тебя за твою надёжность и умение заботится о доме»

IV. Роли и статусы.

11. Как называются сейчас ваши отношения? А в какой статус вы хотите их перевести? Как можно сформулировать нынешнюю точку, чтобы было больше завершённости?

Если вы работаете над переходом с этапа на этап, то как назывался предыдущий этап, который вы хотите закончить, и будущий, в который вы хотите вступить? И как бы назвали нынешний момент между ними?

12. В какой роли вы ощущаете себя сейчас? Что помогает вам играть эту роль, что вас в неё заталкивает? Какие вы видите другие варианты ролей, которые вы могли бы примерить?

Вначале может быть важно признать (назвать) негативные роли: «невзаимно влюбленного», «брошенного», «недооцененного», «оскорблённого», «униженного» и пр.

А потом увидеть вариативность ролей и ресурсные роли: «имеющий опыт отношений подобного типа», «вышедший из ситуации с наименьшими потерями», «справившийся с трудной ситуацией», «опирающийся на себя».

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Констатируя стандартные роли, например «бывший муж», «бывшая жена» хорошо бы уточнять какие взаимодействия вы под этим понимаете. Здесь много различий и нет правильных вариантов, кто-то может понимать это как «хорошие друзья, в равной степени помогающие друг другу», а кто-то как «минимум вынужденного вежливо-корректного общения по поводу ребёнка».

13. Как определяете роль партнёра, кто он (она) для вас сейчас?

Источник негативных переживаний? Материальный ресурс? Недостижимая мечта? Что-то непонятное и дезориентирующее? Человек специально делающий вам плохо?

Как вы способствуете этой его роли? Что можете в этом изменить?

V. Опыт и ресурс.

14. Что выносите из этих отношений такого, что можете применять в дальнейшем, с другими людьми, в других отношениях? (Навыки, умения, знания, понимание и прочее) Что в этом главное для вас?

Здесь вариации бесконечны и очень интимно-индивидуальны, можно привести только очень общие примеры:

признал, что два хороших человека – не достаточное условие для счастливого брака;

понял, какие качества в человеке мне не подходят;

лучше знаю, в чём я нуждаюсь;

стало понятно, на что я «ведусь», какие мои слабые места;

понимание, как люди могут отличаться друг от друга в том, где даже не подозревалась возможность различия, разного восприятия, разных мнений;

научились ради партнёра делать то, что ранее было нам не свойственно.

Есть несколько способов обойтись с этими вопросами:

записать ответы для себя;

проговорить ответы вслух воображаемому партнёру (техника пустого стула);

написать реальное письмо бывшему партнёру с ответами на эти вопросы;

поговорить обо всем этом в реальной беседе с бывшим партнёром, не только сказав ему о своём восприятии, о и получив аналогичный отзыв от него.

Все варианты работают. Часто достаточно первого варианта, то есть сформулировать для себя – самое важное, но бывает, помогает быть услышанным бывшим партнёром, тогда это про последние два способа.

Пока работала над развёрнутым списком, обнаружила интересные вещи о феномене прощения: за что я прощаю, за что нет, что помогает и мешает этому процессу. Но, пожалуй, это материал для отдельной статьи. Думаю, каждый обнаружит что-то своё, если займётся вышеописанными вопросами.

Как бы ни было сильно изначально присущее человеку стремление к контакту и развитию отношений, какие-то из них всё равно приходится завершать. Кроме того, согласно теории цикла контакта не завершив одни отношения, мы не можем начать другие. Описанные здесь техники помогают сделать осознанное действие по психологическому завершению в тех случаях, когда по тем или иным причинам процессы завершения не происходят автоматически.опубликовано econet.ru.

Список литературы (процитированные интернет-статьи):

Букшук Андрей "Незавершенные отношения и действие"

Кольчик Светлана "Незаконченные отношения: как извлечь из них пользу"

Станкевич Наталья "Завершение отношений - путь к счастью"

Узбекова Анна " А вам приходилось заканчивать отношения?"

Автор Евгения Тихвинская

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