Ненависть к «бывшим»: Как завершить отношения?

Человеку изначально присущее стремление к контакту и развитию отношений, какие-то из них всё равно приходится завершать. Кроме того, согласно теории цикла контакта не завершив одни отношения, мы не можем начать другие. Описанные в статье техники помогают сделать осознанное действие по психологическому завершению в тех случаях, когда по тем или иным причинам процессы завершения не происходят автоматически
Размышляла над темой завершения отношений. Почему в эту область потянуло – сильное впечатление производит, когда завершения не происходит, а люди страдают. Выглядеть это может и как бесконечные уходы c возвращениями, многочисленные «начинания сначала» со множеством невыполняемых обещаний; и как невероятная по силе ненависть к «бывшим» с соответственными пожеланиями, изматывающая прежде всего её автора; и как банальная депрессия, когда не хочется ни есть, ни пить, ни работать; и просто как невозможность подумать о ком-то другом или прикоснуться к кому-то другому.
Все эти ситуации про то, что физически как бы расстались, а душевно не смогли. Поэтому психологи и вводят такой термин как «завершение отношений», которое подразумевает именно психологическое, душевное действие, и оно не равно физическому расставанию.
Спросила у Яндекса. Коллеги пишут интересно:
Наталья Станкевич: «Если человек, которого сейчас нет рядом, вызывает сильные эмоции (радости, гнева, страха, злости, не важно какие), значит, отношения с ним до сих пор продолжаются. С реальным человеком, когда отношения завершаются, потом с ним можно общаться и дальше. В ситуации, когда отношения не завершены, общению мешает какой-то образ, стоящий между нами - с этим образом общаемся. Друг друга сегодняшних не воспринимаем, удовольствия от общения нет, мы сидим рядом, а разговариваем с человеком из прошлого».
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Анна Узбекова: «Основная задача «завершения отношений» – это качественное подведение итогов. От того, как вы их подведете, будет зависеть то, как вы дальше будете жить».
Андрей Букшук: «Люди прокручивают в голове сцены выяснения отношений, кто прав, а кто виноват, оправдываются, проигрывают в фантазиях образы мести, а попытки забыть, или «выбросить из головы» результата не приносят. Многое остается недосказанным, недоделанным, не услышанным, а потребность в этом остается!»
Светлана Кольчик: «Незаконченные отношения могут быть ресурсом, и еще каким. Их энергию можно сублимировать – и таким образом благополучно завершить историю – во что угодно. Однажды на волне переживаний из-за «подвисших» отношений я запустила благотворительный проект, до этого никогда подобным не занимавшись. А другая моя коллега всерьез увлеклась современным искусством».
Почти в каждой статье упомянуто, что основной критерий незавершённости – вы продолжаете разговаривать с этим человеком в своей голове.
Стала вспоминать – а как я это делаю? В моей жизни есть ряд людей, которых я на некоторое время «подселяю» в свою голову. Но в какой-то момент это прекращается, я их отпускаю. А в какой? Затем я поняла, что для того, чтобы отпустить человека из моей головы, мне необходимо и достаточно признать, чему я у него научилась, и начать этим пользоваться с другими людьми (перенести эти навыки в другие отношения). В тот момент, когда я ощущаю, что могу применять это с другими людьми, (а значит, это теперь моё), – меня отпускает, отношения с тем человеком перестают беспокоить, я перестаю разговаривать с ним в своей голове.
Итак, самый простой алгоритм завершения/ассимиляции/постконтакта: добросовестно пишете список, чему вы научились в отношениях с этим человеком (научились – значит, можете пользоваться этим в других отношениях с другими людьми). Какой опыт приобрели. Только не нужно сразу беспокоиться, что вы больше потеряли и почти ничего не приобрели. Сядьте. Подышите. Напишите. Сформулируйте. Аппетит приходит во время еды. Когда начинаете писать, приобретённое проявляется.
Подчеркну ещё раз, что с точки зрения психологии, завершить – не равно физическому расставанию (вернее, не столько это, не всегда это, или не только это). Это значит провести грамотную ассимиляцию опыта, и перестать «дёргаться» по поводу этого человека. Не обязательно подразумевать, что вы больше не увидитесь. Может и наоборот - психологическое завершение позволит вам лучше общаться.
Кроме того, завершать можно (и нужно) какой-либо этап отношений. Завершение одного этапа даёт возможность перейти на следующий с тем же человеком, так же как грамотное завершение в собственной душе одних отношений, увеличивает шансы на успешность следующих отношений с другим человеком.
В процессе подготовки статьи меня осенило: а что это я всё о других людях думаю? А дай-ка я сама что-нибудь позавершаю! Надо сказать, неплохие получились списки приобретённого опыта, осознавания, инсайты, что существенно добавило моему состоянию лёгкости и опоры на себя одновременно.
Пока писала свой «завершающий» список, осознала: у нас у всех есть дефициты, благодаря которым мы не можем при определённых условиях сопротивляться вхождению в отношения. И это важная позиция. Знаю по себе и по клиентам: неудачные отношения (или отношения, ставшие таковыми) провоцируют комплекс вины, подспудное ощущение, что со мной что-то не так, если я это допустил. И эта вина становится одним из факторов, удерживающих в незавершённых отношениях, и попытках, что-то исправить, мысленных или реальных.
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На самом деле, с вами всё нормально. У всех у нас есть потребности, чувствительные места, привычки «вестись» на что-то. Потому что мы люди. Простое перечисление и признание, легализация этих слабых мест уже даёт возможность «выдохнуть». Это не стыдно. Мне предлагают то, в чём я сильно нуждаюсь, и я вхожу в отношения, и вся моя «самодостаточность» может «лететь к чертям», тут ничего не изменишь.
Но: если это в какой-то момент оборачивается неприемлемыми для меня формами отношений – я могу выйти из отношений, присвоив новый опыт. И инструмент выхода - это ассимиляция опыта, подведение итогов. Через качественный постконтакт, качественную ассимиляцию мы можем из отношений произвольно выходить. Мне может быть трудно, но я могу это пережить, обогатившись эмоциями и опытом обмена, и у меня есть инструменты выхода.
Далее я предлагаю вашему вниманию более подробный и развёрнутый перечень вопросов, способствующих более полному и разностороннему усвоению опыта, полученного в отношениях, а значит и завершению соответствующего этапа вашей жизни. Так чтобы вы остались в плюсе, с приобретениями.
(Если вы ощущаете себя в минусе – конечно, вы продолжаете эти отношения при первой возможности, в голове, или реально, чтобы добрать недостающее).
Когда вы вступали в отношения, неизбежно были ожидания, осознанные или интуитивные. И потом была реальность. Поэтому первые 5 вопросов:
Легкий ненавязчивый роман? Предложение с кольцом? Спокойная жизнь без претензий, когда каждый занят делом? Деловые отношения? «Просто секс»?
«Да, он зарабатывает деньги, как и ожидалось».
«Да, она по-прежнему красива и является украшением любой компании»
«Регулярный секс»
«После рождения ребенка она перестала быть ласковой, не готовит и не заботится обо мне».
«Он бросил работу и перестал быть надёжной опорой для меня»
«Он перестал быть внимательным и срывается на меня»
«Оказывается, если его долго доставать, он дерётся».
«После рождения ребёнка оказалось, что денег недостаточно».
«Неожиданно влюбилась сильнее, чем думала».
«Оказалось, она храпит».
«Он не помогает с ребенком, а я не знала, что это понадобится. После рождения ребёнка, он, как и раньше, приходит домой в районе 11 вечера, но я не знала, что меня это перестанет устраивать!»
«Не планировала глубоких отношений, но обиделась, когда он вернулся к жене».
«Она не умеет одеваться (и никогда не придавала этому значения, а познакомились мы в походе)».
«Я очень сильно злюсь, из-за того, что ты не пришёл ко мне, когда я была в больнице».
«Во мне до сих пор поднимается обида, когда я вспоминаю, как ты сказала, что я слабовольный».
«Я обижена, что ты ушел на работу в выходной, оставив меня одну с ребёнком».
«Я зол и расстроен на твои слова, что ты не доверяешь мне планировать бюджет».
«Я сожалею, что я не разговаривал с тобой, не слушал тебя».
«Я прощаю тебя за то, что ты бесконечно работал или делал что-то для дома, но не мог проводить время со мной. Я прощаю тебя за то, что ты не умел проявлять свою любовь иначе, кроме как заботой о делах»
«Я прощаю тебя за твою холодность, я понимаю, что в твоей жизни не было того, кто научил бы тебя по-другому».
«Несмотря ни на что, я обеспечивал семью»
«Я стала матерью нашего ребёнка и заботилась о нем, как могла».
«Я терпела твоё постоянное отсутствие»
«Я помогал тебе справляться с ребёнком, когда у тебя заканчивалось самообладание»
«Спасибо, что после каждой нашей ссоры ты первая начинала разговор»
«Спасибо за то, что ты проявил инициативу при разводе и оформил бумаги»
«Я благодарю тебя за твою надёжность и умение заботится о доме»
Если вы работаете над переходом с этапа на этап, то как назывался предыдущий этап, который вы хотите закончить, и будущий, в который вы хотите вступить? И как бы назвали нынешний момент между ними?
Вначале может быть важно признать (назвать) негативные роли: «невзаимно влюбленного», «брошенного», «недооцененного», «оскорблённого», «униженного» и пр.
А потом увидеть вариативность ролей и ресурсные роли: «имеющий опыт отношений подобного типа», «вышедший из ситуации с наименьшими потерями», «справившийся с трудной ситуацией», «опирающийся на себя».
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Констатируя стандартные роли, например «бывший муж», «бывшая жена» хорошо бы уточнять какие взаимодействия вы под этим понимаете. Здесь много различий и нет правильных вариантов, кто-то может понимать это как «хорошие друзья, в равной степени помогающие друг другу», а кто-то как «минимум вынужденного вежливо-корректного общения по поводу ребёнка».
Источник негативных переживаний? Материальный ресурс? Недостижимая мечта? Что-то непонятное и дезориентирующее? Человек специально делающий вам плохо?
Как вы способствуете этой его роли? Что можете в этом изменить?
Здесь вариации бесконечны и очень интимно-индивидуальны, можно привести только очень общие примеры:
Есть несколько способов обойтись с этими вопросами:
Все варианты работают. Часто достаточно первого варианта, то есть сформулировать для себя – самое важное, но бывает, помогает быть услышанным бывшим партнёром, тогда это про последние два способа.
Пока работала над развёрнутым списком, обнаружила интересные вещи о феномене прощения: за что я прощаю, за что нет, что помогает и мешает этому процессу. Но, пожалуй, это материал для отдельной статьи. Думаю, каждый обнаружит что-то своё, если займётся вышеописанными вопросами.
Как бы ни было сильно изначально присущее человеку стремление к контакту и развитию отношений, какие-то из них всё равно приходится завершать. Кроме того, согласно теории цикла контакта не завершив одни отношения, мы не можем начать другие. Описанные здесь техники помогают сделать осознанное действие по психологическому завершению в тех случаях, когда по тем или иным причинам процессы завершения не происходят автоматически.опубликовано econet.ru.
Список литературы (процитированные интернет-статьи):
Автор Евгения Тихвинская
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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