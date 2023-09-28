Психотерапевт Адриана Имж о том, почему бросать своего ребёнка после развода — действительно плохо

Текст сценариста Молчанова «бросить все» вызвал бурную дискуссию. В нем было много странного — выяснилось, что в Вологде наблюдается странная пространственно-временная аномалия, которая не позволяет писать сценарии, бегать по утрам и заставляет смотреть телевизор по вечерам, и только уехав оттуда, бросив семью, детей, друзей и работу, можно стать человеком. Что, конечно, весьма интересно. И многое говорит. Об авторе, конечно, не о Вологде.

Почему нельзя разводиться с ребенком

Но именно этому тексту я благодарна за хороший пример, как взрослый человек не понимает, что такое ребенок и почему с ним нельзя развестись.

Многие мужчины не понимают этого (и часть женщин), потому что никогда и не пробовали стать родителем, невзирая на то, что биологически (или юридически) им являются.

Есть несколько важных вещей:

1. Кто ребенка воспитывает - тот и родитель. Если это ваша мама - она его мама. Если это ваш папа - он его папа. Иногда это няня и личный водитель.

Если вы далеко, то в социальном смысле вы родителем быть перестаете. Вы можете остаться им юридически или биологически. Даже если вы близко, но присутствуете только виртуально (например, едите утром сырник, потом убегаете на работу и возвращаетесь, когда ребенок спит, а в выходные уходите в гараж, на футбол или просто играете в ВОТ, пишете планы к уроку или шьете, одним глазом уткнувшись в портрет Тома Хиддлстона, а вторым - в шитье или смотрите телевизор), то есть шанс, что социальную роль родителя вы все равно не играете.

Ребенку нужен кто-то каждый день. И если вы таким человеком были, а потом ушли - вы ухудшаете ситуацию.

В зависимости от ребенка и вашей роли в его жизни это ухудшение может быть незначительным или катастрофическим.

И, конечно, этот поступок усложняет жизнь второму родителю. Он может это отрицать, потому что изначально вам не доверял и сразу нес всю ответственность и делал всю работу за двоих. Ему даже может стать легче от того, что внешне ситуация пришла к тому, что он переживал внутренне.

Но факт остается фактом - родители-одиночки чаще страдают от родительского стресса (и сильнее), чаще беднее, чаще болеют. То есть если вы ушли и оставили человека одного с ребенком, даже если даете деньги, даже если вы порой появляетесь (что лучше, чем ничего) жизнь этих двух людей вы сделали сложнее;

2. Если вы пропали совсем или звоните пару раз в год - вы проделали в мироздании ребенка дыру.

Детям важно, чтобы все было нормально, чтобы все со всеми дружили, и все друг к другу хорошо относились. Когда кто-то уходит, объяснять, что случилось, придется второму. Много раз в разном возрасте. С разных позиций.

Примерно, как отвечать на вопрос, откуда берутся дети.

При этом помня, что ребенок ассоциирует себя с родителями, и если кто-то кого-то бросил, начинает активно узнавать, почему, и проверять, не бросят ли его по той же причине. Потому что ему небезопасно там, где кто-то кого-то бросил. То есть это очень интересный процесс;

3. Потому что семейная тема считается нормальной - и все врачи, учителя, психологи, преподаватели иностранного языка будут просить ребенка "расскажи о своей семье". И ему придется каждый раз пробираться через это "мой папа - сценарист, который гордится тем, что бросил свою семью". Даже если он вслух будет говорить что-то другое.

4. В мире у вашего ребенка будет множество людей, которые не будут о нем заботиться и будут создавать ему проблемы. И хорошо бы вам не быть в этом списке. Это и для вас, и для него лучше;

5. Возможно, вы не хотели этого ребенка или расхотели, возможно второй родитель ребенка - сволочь и с ним сложно общаться. Вполне вероятно, вы не хотите ответственности, и вам неприятна сама мысль, что вы не можете просто взять и уйти - а как же свобода? А как же уход в закат? Почему кто-то теперь может вам сказать плохое про вас только потому, что вы сбросили с себя ярмо?

Потому что так. Потому что вы можете о себе позаботиться, а он - нет. Потому что у вас может быть много женщин, мужчин и детей, а отец или мать у ребенка - только один. И - да - кто-то может вас заменить. Но каждое ваше решение имеет очень большое значение для жизни вашего ребенка.

Ребенок вас тоже не выбирал - но вы для него очень важны. Даже если он сам этого не понимает или не принимает. Вы - пока - дающая сторона. Он зависит от ваших решений. Он не может сам о себе позаботиться и выстроить контакт. Только вы можете это сделать.

Что помогает?

Держать слово и оставлять как можно больше контакта. Помните, что даже если ребенок молчит, ему важно, чтобы он знал - вы никуда не делись.

Смотрите видеозаписи его утренников, просите показывать рисунки, которые он нарисовал (или присылать фотографии), высказывайте ему свое эмоциональное отношение ("мне понравилось, как ты спел, сыграл, нарисовал", "у тебя вышли отличные зеленые монстры"). Не обещайте что-то, надеясь, что ребенок забудет. Если говорите - "следующий раз я обязательно приеду" - приезжайте;

Советуйтесь с ним по своим делам "Как ты думаешь, какие конфеты мне лучше купить?", "У меня важное собеседование, я волнуюсь. Что мне сказать, чтобы понравиться?". Даже если вашему сыну три, и он советует не описаться - все ок. Да и неплохой совет;

"Как ты думаешь, какие конфеты мне лучше купить?", "У меня важное собеседование, я волнуюсь. Что мне сказать, чтобы понравиться?". Даже если вашему сыну три, и он советует не описаться - все ок. Да и неплохой совет; Пишите ему письма, отправляйте эмодзивидео и смайлики, если он маленький. Рассказывайте о том, что прочитали и видели, если он подросток. Личное письмо лучше блога.

Можно начитывать любимые сказки и отправлять видеофайлы;

Если не можете жить в одном городе - забирайте на выходные, праздники и каникулы . Желательно, запланированные заранее, чтобы ребенок мог настроиться;

. Желательно, запланированные заранее, чтобы ребенок мог настроиться; Помните, что много маленьких вещей важнее одной большой. То есть если вы оплатите ему колледж, ничего больше не сделав, это лучше, чем ничего. Но лучше делать что-то часто и понемногу, чем появляться раз в месяц с фанфарами.опубликовано econet

Автор Адриана Имж

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