Нельзя отдать больше, чем у вас есть

Всегда, когда мы отдаем больше, чем можем или хотим, мы рано или поздно захотим благодарности. Когда мы делимся тем, что у нас не из избытка и с радостью и по любви, а потому что должны, мы всегда захотим оплаты счетов.

Бабушка одной прекрасной женщины использовала применительно к кулинарии латинское выражение "QUANTUM SATIS" - "сколько нужно", перефразировав на русский "QUANTUM ХВАТИС". На мой взгляд - это гениальный способ описать отношения с миром. Всего должно быть достаточно. Достаточно соли и перца, легкая нотка горечи, в меру сладко, чуть-чуть кисло и гармонично по цветам.

Всего должно быть достаточно

Как бы вы не любили витамин C и цитрусовую свежесть - невозможно жевать лимоны на завтрак, обед и ужин. Как бы вам не нравился шоколад он не заменит салат. И на одном кофе во всем его великолепии не прожить. Всего должно быть достаточно.

В отношениях с людьми тоже нужно видеть вот эту грань, за которой достаточно. Если тебе с человеком все время горько, или у него все время кислое лицо, если вы все время прикасаетесь словно ко льду, как бы вы не старались, какой бы сладенькой и горячей вы не были гармонично все равно не выйдет, вашей сладости надолго не хватит. Как и тепла.

Вы не можете отдать больше, чем у вас есть. Если у вас есть всего три яблока, но близкие требуют от вас груш и персиков, вы конечно можете попробовать совершить чудо и превратить яблоки в персики. Но говорят, что это был уникальный эксперимент, охраняемый авторский контент, копирование запрещено. Но даже если вы совершаете чудо, даже если вы отдаете всю свою кровь и превращаете воду в вино, но ничего не получаете взамен, то вы все равно не отдадите больше крови, больше тепла и нежности, чем у вас есть.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А знаете, что самое грустное, как только у вас ничего не останется, как только с вас будет нечего снять, вы автоматически теряете свою ценность. Никому не нужны пересохшие колодцы, никому не нужны вычерпавшие себя женщины , отдавшие лучшие годы и все накопления.

И есть еще один подвох. Всегда, когда мы отдаем больше, чем можем или хотим, мы рано или поздно захотим благодарности. Когда мы делимся тем, что у нас не из избытка и с радостью и по любви, а потому что должны, мы всегда захотим оплаты счетов.

И снова представьте, что у вас есть всего три яблока. И только вы решаете, как вы будете их делить. Но только помните, что хотя бы одно яблоко вы должны оставить для себя. Потому что иначе, вам не пройти ту дистанцию, которую мы называем жизнью.

Всего должно быть достаточно. И у вас должна быть возможность сказать "этого достаточно". А тем кому не достаточно, может это самое недостаточное принести с собой. И поделиться с вами. Если вам это нужно.опубликовано econet

Автор Елена Пастернак

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet