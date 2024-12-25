Нелюбовь к себе: 5 скрытых признаков

Подсознательное чувство нелюбви к себе является разрушающим, и отражается на всех сферах нашей жизни. Многие думают, что таких людей видно сразу по тому, как робко и неуверенно они себя ведут, разговаривают и держатся. Но на самом деле, среди них много тех, кто себя уважает и ценит. Как же проявляется нелюбовь к себе?

Любовь к самому себе – это, прежде всего, принятие самого себя, со всеми достоинствами и недостатками. Если самооценка травмирована, то глядя в зеркало, даже первая красавица увидит там только уродливую неудачницу. Психологи советуют повышать самооценку, и тогда все изменится к лучшему. Но для этого стоит разобраться, любите вы себя или нет?

Тайные признаки нелюбви к себе

Систематическое переедание

Ценящий себя человек, очень внимательно относится к собственным телесным потребностям. Конечно, все мы иногда позволяем себе увлечься вкусным блюдом, но если это происходит систематически, то является скрытым проявлением нелюбви к себе. Если вы постоянно что-то жуете, когда не испытываете голод, доедаете за детьми, даже когда уже наелись, то еду, вы ставите выше других своих потребностей или с помощью нее пытаетесь компенсировать недостаток других удовольствий в своей жизни.

Жаль денег на себя

Люди, любящие себя, покупают качественные вещи, потому что понимают, что хорошая одежда или техника, которая не сломается в первый день эксплуатации – дорого стоит. Те, кому жалко денег на свой же комфорт, выбирают количество по недорогой цене, и в конечном итоге переплачивают, когда все выходит из строя. Постоянно покупая много дешевого барахла, вы проявляете не экономию, а нелюбовь к себе, потому что не цените свое время и силы, которые потратили, на то, чтобы заработать эти средства.

Правила превыше всего

Следование строгим правилам и отказ от всевозможных удовольствий не всегда служит признаком заботы о своем здоровье и благополучии. Нелюбящий себя человек, вполне может фанатически следовать здоровому образу жизни. Но такими людьми руководит желание казаться хорошими в глазах окружающих или своих собственных, и поэтому жесткие правила, они ценят гораздо выше, чем остальные свои потребности.

Недостойны лучшего места

Некоторые рвутся стать самыми лучшими, других это просто не интересует – это зависит от амбициозности и приоритете ценностей самого человека. Но если вы хотите добиться лучшего, и постоянно это откладываете или не разрешаете себе сделать усилия в этом направлении, то нужно понять, по какой причине так происходит. Возможно, подсознание сигнализирует вам, что в глубине души вы чувствуете себя недостойным лучшего положения.

Недостаток радости

Любовь к себе, не означает постоянного потакания своим привычкам, приносящим вред здоровью, семейному и материальному благополучию. Совет «радовать себя почаще» дается тем, чья жизнь подчиняется слишком жестким правилам, людям с низкой самооценкой, либо тем, кто «мстит» себе за каждую проявленную слабость. Любящий себя человек осознанно выбирает, чем наполнить свою жизнь, он понимает, что его благополучие гораздо дороже, чем сиюминутные удовольствия. Поэтому, любовь к себе приносит свободу от вредных слабостей.

Все эти сигналы проявляются скрытно и их не просто распознать, ведь они маскируются под множество различных психологических проблем. Истолковать их также можно по-разному, но если вы заметили в себе не один признак, а какие-то еще, то речь может идти о тайном неприятии себя. Признаков скрытой нелюбви гораздо больше, но все они подчиняются одному принципу – если нечто или некто выходит на первое место, и становится выше ваших реальных потребностей, то это ценится вами намного выше, чем собственное «Я». опубликовано econet

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