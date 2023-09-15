Недоверие к мужчинам: 3 уровня

На протяжении всей истории существования человечества женщине приходится приспосабливаться к сложным условиям жизни. И зависела она от мужчины потому, что он сильнее (хотя бы физически). В результате из поколения в поколение передавалось женское недоверие к своему партнеру.

Со времен Адама и Евы повелось, что женщина рождается слабее мужчины. В силу этой особенности древним женщинам приходилось преодолевать немало трудностей и решать весьма сложные задачи: 1. Как не дать себя в обиду более сильному (априори) мужчине. 2. Как сделать так, чтобы мужчина не отнял у нее последний кусок хлеба. 3. Как оставаться долгое время для своего мужчины единственной и, тем самым, сохранить себе и своим детям жизнь.Как вы думаете, далеко ли ушли современные женщины от своих прародительниц? О, да, они теперь могут сами прокормить себя и выжить без мужчины. Но...

"Мужчину надо бояться. Он сильнее"

Рептильный мозг, как и сотни тысяч лет назад напоминает женщине: "Мужчину надо бояться. Он сильнее. Он может воспользоваться своей силой и завладеть тобой. А затем отказаться от тебя и тогда ты погибнешь".

При наличии такого послания родовой памяти женщинам ничего не остается делать, как не доверять мужчинам и миру, который их породил!

Что подтверждает распространенное женское изречение "Все мужики козлы!" и "Мужчинам доверять нельзя!"

Поэтому, если вы относите себя к женскому роду, то у вас априори есть недоверие к мужскому!

А вот какой степени оно у вас, об этом ниже. Вначале определимся с терминами.

Недоверие к мужчинам, это состояние, в котором женщина испытывает страх перед мужчинами. Почти всегда этот страх неосознаваемый. Если есть страх, то есть и избегающее поведение. То самое, которое и приводит к женскому одиночеству или одиночеству вдвоем.

Ну а теперь диагностируем себя.

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Три вида недоверия к мужчинам

1. Тотальное недоверие

Это тот случай, когда женщина встречает мужчину только для того, чтобы зачать ребенка. Ребенка она зачинает, рожает и все. На этом функционал мужчины исчерпывается, а сам он может быть свободен.

Дальше она растит ребенка сама, пытаясь встретить достойного мужчину, не "козла". Но ей достаются сплошь "женатики", алкоголики и маменькины сынки. А то и альфонсы, абьюзеры и иже с ними.

Причина - тотальное недоверие и ... нелюбовь к ним.

Впрочем, женщина вполне искренне может считать, что мужчин она любит и доверяет им.

Но мы-то с вами знаем, что результат говорит красноречивее всего. Нет мужчины рядом, значит, нет и доверия к мужчинам!

2. Недоверие

Здесь мы можем видеть, что женщине попадаются мужчины другой "закваски". Эти уже не поднимают руки, не патологически неверны и, даже, умеют заботиться о женщине.

Но, недоверие такая штука, которая убедит хоть кого, - "Ему нельзя доверять". Женщины с этим типом недоверия могут сомневаться в верности и искренности побуждений своих мужчин, не верят в их любовь. И, вообще, не верят в них.

Такие женщины заражены вирусом программы "Я сама". Она так и говорит "Уж лучше я сама". Она не просит, а требует. Она не ждет, а добивается. Она проявляет инициативу там, где может и должна расслабиться и отдать бразды правления мужчине.

Если женщине "приходится" зарабатывать, неважно, есть прямо сейчас рядом с ней мужчина или нет, то это признак недоверия.

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3. Шаткое доверие

Сюда попадают женщины, у которых полноценной веры в мужчину нет, но она близка к этому состоянию.

У них был детский опыт, когда они могли впитать вирус недоверия к мужчинам от своих мам, вынужденных "тащить все на себе" и "зарабатывать".

И/или они имели в анамнезе личный опыт отношений с мужчинами, в которых им пришлость испытать на себе всю "прелесть" недоверия к ним.

Этот опыт сподвигнул их к осознанию сакраментальной мысли: "Так жить нельзя!"

Какие они, женщины, которые хотят доверять:

Это те женщины, у которых мужчина прекращает возлежать на диване и становится добытчиком.

Это те женщины, которые не тягают на себе тяжелые сумки.

Это те женщины, у которых обязательно есть мужчина. Не где-то там, а здесь, рядом. Теплый и родной.

Это те женщины, которые уверены, для того чтобы выжить, им не нужно избегать мужчин или тягаться силой с ними.

Им уже можно сложить латы недоверия, копья страха и мечи нелюбви. И начать просто любить своих мужчин.опубликовано econet

Автор Федосеева Ольга

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