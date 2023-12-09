Недоступный партнер

Так часто бывает, что отношения с партнером не складываются. Либо вообще нет длительных отношений, либо на долго не складывается. Одна из причин - это когда партнер недоступен.

Так бывает, когда, например, не пройдена Эдипальная стадия. И нет разделения на "моя мама" и "моя женщина". В такой семье фигура отца может быть обесценена матерью, что и конкурировать не с кем, или обесценивание мужем фигуры жены - "за нее что ли бороться? там не за что бороться". Это может быть вне гласная подсознательная установка, которая не говорится вслух, но подразумевается - транслируется.

Отношения: Когда партнер недоступен...

Так бывает и у девочек с отцом. Когда отец обеспечивает дочери жизнь, то есть финансово дочь зависит от отца, и почему-то не складывается личная жизнь. А все очень просто - место занято. Ведь он и отец и обеспечивающий ее мужчина.

Также бывает и у сиблингов - когда место занято братом или сестрой, при чем, иногда пол не имеет значения. Это может быть сожительство брата и сестры, или двух братьев. Где понятие - партнер - это тот, кто живет бок о бок. Если вместе живут братья, то женщины могут быть для секса. Если сестры, то мужчины для секса, а потом это все обсуждается - и тем более закрепляются приоритеты в плане: "где моя семья". Иногда могут быть общие партнеры, что говорит о том, что: родство в этой семье важнее партнера для потенциальных личных отношений. По сути, что семья уже есть. Чего еще строить то? И тогда, когда даже захочется отношений - потенциальный партнер может "оказываться" не доступным. Так случается в семье, где сиблингам пришлось выживать вместе какое-то время, учитывая, что семья была неполной, или что в семье родителям было важнее выяснить отношения, чем вести осознанное родительство, где в семье было крайне "холодно" эмоционально.

По этой причине может выбираться женатый/замужний партнер, или же знакомстве с иностранцами, через интернет в другом городе знакомства и так далее. Таким образом, партнер, оказывается практически не доступным. Увеличивается вероятность того, что отношения не сложатся, так как очень много преград на пути влюбленных оказывается. Это такое внутреннее сопротивление: вроде как и хочется, вроде как и нет - внутренний конфликт.

Приоритетность семьи очень важна. Важно понимать, что лишь будущая семья даст потомство. Но чаще всего рядом с различными блоками для недоступного партнера, идет рядом еще и бесплодие - запрет на продолжение рода.опубликовано econet

Автор Марина Войтишина

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