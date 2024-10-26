«Не знаю»: цена фразы

Фраза «не знаю» демонстрирует пассивную позицию по отношению к самому себе. Тем самым мы теряем контакт со своим "я": не понимаем желаний, стремлений, перестаем развиваться. Может, это способ снять с себя ответственность и переложить ее на других (тех, кто "знает")?

- Что ты чувствуешь? - Не знаю. - Что ты хочешь сейчас? - Не знаю. - А как должен был повести себя человек, чтобы тебя это не задевало? - не знаю. - Какой подарок ты хочешь? Тебе нравится эта сумка? - Ну, не знаю.

Не знаю – это наш блок

Как только мы произносим эту фразу, мы перестаем исследовать свое хочу. Мы прекращаем развиваться и находить что-то новое, куда-то стремиться.

Когда мы говорим «не знаю»

Если мы говорим «не знаю» своим чувствам, ощущениям, эмоциям, мы теряем контакт с собой. Мы не даем себе возможность познать эмоционально-чувственную сферу, в тот момент, когда другому она интересна. Более того, если моей внутренней жизнью интересуются, скорее всего, собеседнику важны и его внутренние процессы. Именно такие люди могут нам помочь открыться, проложить дорожку в наш внутренний дом.

Когда мы говорим «не знаю», то становимся в пассивную позицию по отношению к себе. Что означает наше «не знаю»? Если я чего-то «не знаю», то у меня есть знания мира узнать. Кто за меня узнает? Кто скажет мне, что я хочу, какие чувства испытываю, с кем могу дружить? Конечно, охотно найдутся те, кто даст совет, однако будет ли это моя жизнь? В таком случае, есть риск зависимости от других. Дополнительно к этому, если я выбираю «не знаю», то я пойду на поводу у «знаю» людей, а значит, в основном буду удовлетворять их потребности, а свои нет.

Две причины такой жизненной позиции

1. Ответственность и отсутствие желания или мотивации. Каждый раз, когда на ум приходят фразы «я не знаю» или «я не понимаю», старайтесь спросить себя, а вам вообще хочется узнать и понять. Возможно, это ваш способ снять с себя ответственность и переложить ее на тех, кто вам предложит варианты. Также вы можете банально не хотеть, а не осознаете это или стыдно признаваться. Например, вы пришли на тренинг, а работать над заданиями и прикладывать усилия не хотите.

Вам проще сказать, что вы не знаете и не понимаете, как это делать. В одной ситуации это проходит. Но в чем есть риск? Когда вы блокируете себя на познание и развитие в одной сфере, это распространяется на другие. По сути, это определенная позиция человека, которую можно проследить в простых жизненных ситуациях.

Пример: две подруги покупают одежду. Одна не может выбрать, говорит «не знаю». Другая помогает. Предлагает варианты, выбирая на свой вкус. Она точно знает, что купить для себя. Это передается на подругу, и та выбирает то, что ей предлагают. В итоге, из такой мелочи как одежда, переходит дальше в жизнь.

2. Отсутствие самостоятельности. За человека всю жизнь принимали решения значимые для него люди. В этом случае необходимо стремиться к контакту с собой.

Постоянно спрашивайте себя: «это моё желание, или других», «а хочу ли я действительно этого», «это то, что мне нужно», и слушайте, что ответит внутренний голос. Он будет тих и слаб, однако, чем чаще вы обращаетесь к нему, тем сильнее он звучит.

Такая простая фраза, а столько всего нам дает. Изучайте причину своего «не знаю» и будьте честными с собой и другими. Понравилась публикация?опубликовано econet

Автор Анна Тимофеенко

фото Marie Cecile Thijs

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