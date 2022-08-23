НЕ всегда то, чего вы хотите — действительно вам НУЖНО

Порой нам бывает очень трудно понять, чего же мы хотим на самом деле? Чего больше, а чего меньше?

Чем можем пожертвовать, а от чего не откажемся ни при каких условиях? Следующее упражнение поможет Вам найти ответы на эти вопросы.

Упражнение для переоценки ценностей

Ниже Вашему вниманию будет представлен список различных ценностей. Вы можете воспользоваться ценностями только данного списка, а можете добавить свои:

материально обеспеченная жизнь,

счастливая семейная жизнь,

рождение и воспитание детей,

хорошее здоровье,

творческая реализация,

саморазвитие,

наличие хороших и верных друзей,

свобода как независимость в действиях и поступках,

любовь,

уверенность в себе,

интересная работа,

карьерный рост,

полноценное приобщение к культуре и природе,

познание, стремление к новому,

активная, деятельная жизнь,

приобщение к религии,

успешная политическая карьера.

Выделите 5 Ваших самых главных ценностей. Распределите их в порядке убывания значимости, подписав самую важную цифрой 1, наименее важную – цифрой 5.

Далее вычеркните самую последнюю, пятую ценность. Прочувствуйте, каково Вам без нее, какие эмоции вызывает ее отсутствие? Представьте свою жизнь без этой ценности и подумайте, насколько Ваше счастье зависит от нее. Вычеркивайте следующую ценность и снова проживайте жизнь, в которой остались только 3 из Ваших главных ценностей.

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Дойдя до последней ценности, вычеркните ее и представьте себя без того, за что Вы могли бы «уцепиться» в этой жизни, без того, что для Вас так важно. Как Вы себя чувствуете? Мысли и ощущения, которые приходят Вам в голову, лучше записать – это могут быть неожиданные идеи и просветление сознания.

Вы расстроились, что остались без всего главного для Вас? Тогда сейчас произойдет чудо – все ценности вернутся к Вам! Теперь Вы можете поменять их местами, какие-то из списка убрать, а какие-то добавить.

Скорее всего, после данного упражнения у Вас произошла переоценка ценностей. И перед Вами уже лежит другой список – именно Ваших ценностей, а не продиктованных обществом. Посмотрите на него – это и есть Ваши самые искренние, настоящие и нужные Вам желания! опубликовано econet.ru

Автор Ольга Федотова

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