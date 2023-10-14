Не стоит жертвовать общением с ребёнком ради того, чтобы «дать ему всё самое лучшее»

Людмила Петрановская – один из самых известных современных психологов, автор бестселлеров для детей и родителей. Каждая из её книг достойна прочтения. Мы отобрали яркие и интересные цитаты.

Психолог и автор многих книг Людмила Петрановская, всегда умела заметить главные моменты в воспитании детей и донести их своему читателю.

15 гениальных цитат Людмилы Петрановской

1. Тот, к кому ребёнок привязан, утешает и придаёт ему сил просто фактом своего присутствия.

2. Хотите, чтобы ребёнок справлялся с жизнью? Значит, всё детство утешайте, обнимайте, принимайте его чувства. Не говорите «Не плачь!», не стремитесь сразу отвлечь и развлечь. Помогайте ему проживать стресс, оставаясь живым, и выходить из него, а не глотать неприятные чувства и отмораживаться.

3. Нам кажется, что тот, кто закалён невзгодами с детства, будет лучше справляться с ними и потом. Это не так. Исследования показывают, что лучше справляются с трудностями те, у кого было счастливое детство и благополучная семья. Их психика имеет запас прочности, в стрессе она сохраняет способность быть гибкой и изобретательной, они обращаются за помощью и способны утешиться сами.

4. Решать, что делать прямо сейчас с вашим собственным малышом, который плачет, дерётся или испуган – только вам, и если ваша интуиция, движимая любовью и заботой, говорит не то, что книга – слушайте интуицию.

5. Важно оставаться для ребёнка родителями, а родитель – это тот, кто заботится.

6. Хотите, чтобы он (ребёнок) умел просить прощения? Просите сами, покажите пример выхода из ссоры и признания ошибок. Если с привязанностью всё будет в порядке – у него включится подражание и он тоже научится, сам, без нравоучений.

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7. Привычка эмоционально разряжаться через ребёнка – если вы срываетесь часто – это просто дурная привычка, своего рода зависимость. И эффективно справляться с ней нужно так же, как с любой другой вредной привычкой: не «бороться с», а «научиться иначе», постепенно пробуя и закрепляя другие модели.

8. Устраивайте себе «тайм-ауты», маленькие перерывы до того, как придёт невыносимая усталость. Поставьте детям мультик и спокойно выпейте кофе или примите душ. Забудьте про грозные предупреждения врачей, что телевизор дольше 15 минут в день – это очень вредно. Поверьте, мама в состоянии нервного истощения гораздо вреднее, чем телевизор.

9. Если мы учим детей не врать, а сами врём, требуем не курить, а сами курим, велим не обижать маленьких и слабых, а сами ребёнка лупим, не стоит питать иллюзии относительно результата.

10. Наши недостатки есть продолжение наших достоинств, и наоборот. Почему-то мы охотно признаём это по отношению к самим себе, но забываем, когда речь идёт о детях.

11. Почему-то многим взрослым кажется, что если ребёнок не бросает мгновенно всё, чем был занят, и не бежит выполнять их поручение, это признак неуважения. На самом деле неуважение - это обращаться к человеку не с просьбой, а с приказом, не интересуясь его планами и желаниями (исключение составляют только ситуации чрезвычайные, связанные с безопасностью).

12. Что самое-самое главное в деле воспитания детей? А самое главное – это, конечно, родитель и его собственное состояние. Психологи обожают приводить в пример пункт из инструкции о безопасности полетов: «В случае разгерметизации салона сначала наденьте кислородную маску на себя, затем на ребёнка». Потому что, если вы не сможете нормально дышать, ребёнку уж точно никто и ничто не поможет.

13. Не стоит жертвовать общением с ребёнком ради того, чтобы «дать ему всё самое лучшее». Лучше вас и ваших объятий на свете всё равно ничего нет, доверие и душевное спокойствие ребёнка не купишь ни за какие деньги.

14. Важно, чтобы в процессе столкновений с вами ребёнок получал разный тип ответных реакций. Чтобы когда-то ему уступали, а когда-то не уступали, чтобы когда-то переводили в игру, а когда-то договаривались, а когда-то ещё по-другому, чтобы как в жизни, были разные варианты.

15. Самое лучшее, что мы можем сделать для развития своих детей в нежном возрасте – не мешать им играть. Иногда участвовать в играх, иногда превращать в игру домашние дела или прогулки, иногда просто не трогать его, если он увлечён.опубликовано econet

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